Марина Лебедева

Яд из зубной щетки: бактерия Streptococcus mutans превращает чистку зубов в опасную лотерею

Здоровье

Новое исследование южнокорейских ученых произвело революцию в понимании нейродегенеративных процессов. Впервые была установлена прямая биохимическая связь между состоянием полости рта и развитием болезни Паркинсона. Ключевым фигурантом дела стала бактерия Streptococcus mutans — главный виновник кариеса, механизмы действия которой оказались гораздо коварнее, чем предполагалось ранее.

Окаменелый зуб неандертальца
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Окаменелый зуб неандертальца

Долгое время медицина связывала дегенерацию нейронов с общим состоянием микробиома, но конкретный патоген и путь его миграции оставались загадкой. Теперь доказано: при несоблюдении правил гигиены бактерии из ротовой полости проникают в кишечник, где синтезируют токсичное соединение имидазол-пропионат. Вещество преодолевает защитные барьеры, достигает мозга и провоцирует гибель дофаминергических нейронов.

Связь между зубами и общим здоровьем часто недооценивается, хотя ротовая полость является входными воротами для множества патогенов. Исследователи подчеркивают, что хроническое воспаление в деснах и кариозные полости служат резервуаром для Streptococcus mutans. Когда бактерии просыпаются и начинают активно размножаться, они не ограничиваются локальным воздействием, а через кровоток и пищеварительную систему распространяются по всему организму.

"Обнаружение связи между кариесом и болезнью Паркинсона подтверждает концепцию целостности организма. Мы видим, как отсутствие базовой гигиены запускает каскад реакций, затрагивающих даже центральную нервную систему", — в беседе с Pravda.Ru объяснила стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Особую тревогу вызывает тот факт, что многие современные привычки лишь усугубляют ситуацию. Например, использование некачественной воды или агрессивных средств очистки может нарушать естественный баланс микрофлоры. Регулярные ошибки гигиены создают благоприятную среду для патогенов, которые в норме должны подавляться иммунной системой слизистых оболочек.

Биохимия разрушения: от зуба до нейрона

Механизм поражения мозга связан с метаболитами, которые Streptococcus mutans вырабатывает в кишечнике. Кишечный барьер, ослабленный неправильным питанием или стрессом, пропускает имидазол-пропионат в системный кровоток. Это вещество влияет на скорость мышления и общую когнитивную функцию, постепенно истощая запасы дофамина в черной субстанции мозга.

Влияние внешних факторов на этот процесс огромно. Зачастую люди пытаются компенсировать упадок сил стимуляторами, однако февральское истощение и весенний авитаминоз требуют не кофеина, а системного подхода к здоровью, включая санацию очагов инфекции в зубах. Игнорирование кариеса на фоне общего снижения иммунитета ускоряет накопление нейротоксинов.

Параметр влияния Риск для здоровья
Наличие кариеса Источник Streptococcus mutans
Имидазол-пропионат Гибель нейронов дофамина
Кишечный барьер Проницаемость для токсинов

Для поддержания здоровья мозга важно не только лечить зубы, но и следить за состоянием сосудов и обмена веществ. Часто весенняя тактика оздоровления помогает восстановить метаболические пути, что снижает системную интоксикацию и помогает организму эффективнее выводить продукты жизнедеятельности вредных бактерий.

"Неврологические патологии часто начинаются за пределами мозга. Мы видим, как хронические воспалительные процессы в организме постепенно истощают нейрональную защиту, делая человека уязвимым перед лицом деменции и Паркинсона", — подметил врач-невролог Артём Синицын.

Профилактика и новые стандарты ухода

Современная стоматология переходит от простого сверления зубов к биологической защите пациента. Если кариозный процесс зашел глубоко, простым пломбированием проблему не решить. Требуется комплексная оценка микробиома и, в некоторых случаях, коррекция рациона. Например, жесткие ограничения, такие как пост без мяса, могут временно изменить кислотность слюны, что влияет на активность бактерий.

Также не стоит забывать о качестве воды, которой мы чистим зубы и ополаскиваем рот. Исследования показывают, что канцерогены в воде и остаточные химикаты могут подавлять полезную флору, давая фору Streptococcus mutans. Использование фильтрованной воды становится важным элементом не только профилактики онкологии, но и сохранения когнитивного здоровья.

"Предотвращение болезни Паркинсона через гигиену рта — это доступный каждому метод. Регулярная профессиональная чистка и своевременное лечение зубов могут оказаться эффективнее сложной терапии в будущем", — рассказал нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о связи кариеса и болезни Паркинсона

Может ли один невылеченный зуб вызвать болезнь Паркинсона?

Нет, один зуб не является прямой причиной, но он становится постоянным источником патогенных бактерий. Болезнь развивается в результате хронического воздействия нейротоксинов, вырабатываемых этими бактериями в течение многих лет.

Как часто нужно посещать стоматолога для защиты мозга?

Стандартный осмотр раз в полгода позволяет выявить кариес на ранних стадиях, когда Streptococcus mutans еще не успела создать устойчивые колонии, угрожающие вашему микробиому.

Связано ли кровотечение десен с риском для нейронов?

Да, через поврежденные сосуды десен бактерии и их токсины напрямую попадают в кровоток, что облегчает их путь к жизненно важным органам, включая мозг.

Экспертная проверка: стоматолог-терапевт Елена Воронина, врач-невролог (инсульт, деменции, реабилитация маршрута) Артём Синицын, нутрициолог (спортивное и бытовое питание) Алексей Дорофеев.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
