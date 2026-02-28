Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тело просит пощады и легкости: эта весенняя тактика сброса веса исключает удары по сердцу и печени

Здоровье

С наступлением календарной весны многие задумываются о приведении фигуры в порядок. Специалисты называют период конца февраля и начала марта "золотым окном" для коррекции веса. Это время, когда биоритмы человека синхронизируются с природными циклами, облегчая переход на новый режим питания и активности.

Фото: Pravda by Марина Лебедева
Похудение

В начале марта увеличивается световой день, что запускает важные нейрохимические процессы. Организм постепенно выходит из зимнего режима энергосбережения. Повышается уровень серотонина, отвечающего за спокойствие и эмоциональный фон, а концентрация гормона стресса кортизола снижается. Это естественным образом помогает контролировать аппетит и избегать компульсивных перееданий.

Важно помнить, что любая перестройка организма требует бережного отношения. Если ваша цель — не просто эстетика, а долгосрочное здоровье, начинать стоит с комплексного анализа своего состояния, чтобы физические нагрузки не стали шоком для сердечно-сосудистой системы.

Биохимические преимущества ранней весны

Март — идеальный момент, чтобы пересмотреть свой рацион. С точки зрения физиологии, отсутствие экстремальных холодов позволяет организму тратить меньше ресурсов на терморегуляцию. Базовый обмен веществ стабилизируется, а естественное желание больше проводить времени на свежем воздухе увеличивает количество нетренировочной активности.

"Весенний период действительно уникален: снижение уровня кортизола позволяет легче переносить дефицит калорий. Однако важно следить за качеством продуктов, чтобы не спровоцировать поражение печени избытком сомнительных добавок для жиросжигания", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Для ускорения метаболизма эксперты рекомендуют обратить внимание на натуральные стимуляторы. Определенные приправы и специи могут временно повышать термогенез, однако основную роль всегда играет общая калорийность рациона и баланс нутриентов.

Стратегия здорового снижения веса

Безопасным темпом считается потеря от 500 граммов до 1 килограмма в неделю. При такой скорости организм успевает адаптироваться: кожа сохраняет эластичность, а внутренние органы не испытывают стресса из-за резкого изменения объема жировой ткани. Психологический комфорт также важен: резкие ограничения часто приводят к тому, что отношения с едой становятся токсичными.

Параметр Рекомендация
Скорость похудения 0,5-1 кг в неделю
Сон 7-8 часов (влияет на мелатонин)
Активность Ежедневные прогулки от 30 минут

При планировании программы похудения нельзя забывать о режиме дня. Качественный отдых напрямую влияет на успех диеты: если человека мучает бессонница, риск сорваться на высококалорийную пищу возрастает в разы из-за нарушения гормонального баланса лептина и грелина.

"Любые изменения в весе — это прежде всего работа с метаболизмом. Важно понимать, что метаболизм препаратов и нутриентов у каждого индивидуален, поэтому перед началом строгой диеты стоит проконсультироваться с врачом", — подчеркнула врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Для тех, кто предпочитает активный отдых или закаливание, стоит проявлять осторожность. Например, популярное сочетание здоровье сердца и посещение бани с резким охлаждением может быть опасно при наличии лишнего веса и скрытых сосудистых патологий.

"При похудении важно сохранять психологическую устойчивость. Часто тревожность подталкивает нас к быстрым и жестким методам, которые только вредят организму. Постепенность — залог долгосрочного успеха", — подметила психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о похудению к лету

Нужно ли принимать жиросжигатели в марте?

В этом нет острой необходимости. Организм в это время и так повышает активность обменных процессов. Лучше сосредоточиться на качестве питания и достаточном потреблении воды.

Можно ли похудеть на 15 кг за два месяца?

Такая экстремальная скорость похудения может привести к серьезным проблемам с желчным пузырем, печенью и гормональной системой. Оптимальный результат за три месяца марта по май — минус 6-10 кг.

Как избежать срывов в начале пути?

Специалисты рекомендуют использовать биопсихосоциальную модель: высыпаться, находить хобби, не связанные с едой, и заручиться поддержкой близких людей.

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, психолог Надежда Осипова
Автор Алексей Дорофеев
Дорофеев Алексей Сергеевич — нутрициолог с 14-летним стажем. Консультирует по спортивному и повседневному питанию без крайностей.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
