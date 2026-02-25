Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Если сон не приходит, причина может быть глубже: какой препарат действительно поможет

Здоровье

Проблемы со сном всё чаще становятся поводом для самостоятельного подбора добавок, однако универсального решения не существует. Об этом сообщает врач-невролог Мария Медведева, которая объяснила различия между магнием и мелатонином при бессоннице.

Девушка спит на кровати
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит на кровати

Оба средства могут быть эффективны, но действуют по-разному. Магний и мелатонин эффективны при бессоннице, но важно понимать разницу. Магний помогает, если вы не можете уснуть из-за тревоги, навязчивых мыслей или беспокойных ног. Он расслабляет нервную систему. Прием магния не привязан ко времени — его можно выпить утром, в обед или вечером. Мелатонин помогает, если сбит режим (вы поздно ложитесь) или при возрастной бессоннице (после 50-60 лет). Он не успокаивает, а лишь дает сигнал мозгу, что пора спать. Его лучше всего принимать за час или два до сна. При тревоге он бесполезен. Если бессонница длится дольше 2-3 недель и сопровождается апатией или сильной тревогой, это может быть признаком более серьезных нарушений, требующих осмотра специалиста.

Таким образом, магний прежде всего снижает уровень стресса и способствует расслаблению нервной системы. Он подходит тем, кто испытывает трудности с засыпанием на фоне внутреннего напряжения или тревожности. Мелатонин же регулирует циркадные ритмы и помогает организму "переключиться" в ночной режим.

Медведева обращает внимание, что продолжительная бессонница не всегда связана только с нарушением режима. Если проблемы со сном сохраняются более двух-трёх недель и сопровождаются выраженной тревогой или апатией, это может указывать на более серьёзные расстройства. В таких случаях необходима консультация специалиста.

Ранее врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов также предупреждал о последствиях хронического недосыпа. По его словам, недостаток сна способен негативно влиять на состояние сердца и сосудов, нарушать естественные механизмы восстановления организма и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вопрос качества сна, таким образом, выходит за рамки бытового дискомфорта и напрямую связан с общим состоянием здоровья — сообщает Газета.Ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы сон магний организм здоровье бессонница
Новости Все >
Фронт переплавил сочувствие в жёсткость: гуманизм первых дней не выдержал реальности
Лимфодренаж начинается с пяток: секретный перекат, который спасает от отёков
Один и тот же скальпель — две реальности: что скрывается за фасадами новых больниц
Политические решения доходят до передовой иначе: этот вопрос не даёт покоя солдатам
Куба гаснет — Россия слышит щелчок: тьма оборачивается политическим сигналом
Армия лечится под огнём: порядок приходит не только в пайки — и это чувствуют в строю
Роботы в белых халатах не спешат занимать кабинеты: эти функции останутся за человеком
Космический холст без единого пятна: отсутствие Луны сделает этот звездопад идеальным
Самый страшный враг на фронте назван — он звучит тише артиллерии, но бьёт сильнее
Февраль держит рубль на плаву, но март уже меняет правила: что ждёт валюту дальше
Сейчас читают
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
Точка зрения
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Садоводство, цветоводство
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Синие гиганты на дачном участке: сорта голубики, которые выдают до 9 кг ягод с одного куста
Садоводство, цветоводство
Синие гиганты на дачном участке: сорта голубики, которые выдают до 9 кг ягод с одного куста
Популярное
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк

Как с помощью волжанки за один сезон создать эффектную живую изгородь, которая не боится суровых зим и десятилетиями сохраняет безупречный вид.

Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал Любовь Степушова Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал
Последние материалы
Если сон не приходит, причина может быть глубже: какой препарат действительно поможет
Фронт переплавил сочувствие в жёсткость: гуманизм первых дней не выдержал реальности
Самая спорная веха эволюции рушится: происхождение огня у людей переписано
Раскалённый пар и ледяной сугроб: почему привычный банный отдых оборачивается в риск
Лимфодренаж начинается с пяток: секретный перекат, который спасает от отёков
Свобода на грани безумия: законные поводы, когда человека могут забрать в психиатрию
Один и тот же скальпель — две реальности: что скрывается за фасадами новых больниц
Невидимый щит против искр: это легкое облако спасает любимое платье от прилипания
Политические решения доходят до передовой иначе: этот вопрос не даёт покоя солдатам
Игрушки с ударом: контакт с этим пластиком влияет на репродуктивное здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.