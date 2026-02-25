Если сон не приходит, причина может быть глубже: какой препарат действительно поможет

Проблемы со сном всё чаще становятся поводом для самостоятельного подбора добавок, однако универсального решения не существует. Об этом сообщает врач-невролог Мария Медведева, которая объяснила различия между магнием и мелатонином при бессоннице.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит на кровати

Оба средства могут быть эффективны, но действуют по-разному. Магний и мелатонин эффективны при бессоннице, но важно понимать разницу. Магний помогает, если вы не можете уснуть из-за тревоги, навязчивых мыслей или беспокойных ног. Он расслабляет нервную систему. Прием магния не привязан ко времени — его можно выпить утром, в обед или вечером. Мелатонин помогает, если сбит режим (вы поздно ложитесь) или при возрастной бессоннице (после 50-60 лет). Он не успокаивает, а лишь дает сигнал мозгу, что пора спать. Его лучше всего принимать за час или два до сна. При тревоге он бесполезен. Если бессонница длится дольше 2-3 недель и сопровождается апатией или сильной тревогой, это может быть признаком более серьезных нарушений, требующих осмотра специалиста.

Таким образом, магний прежде всего снижает уровень стресса и способствует расслаблению нервной системы. Он подходит тем, кто испытывает трудности с засыпанием на фоне внутреннего напряжения или тревожности. Мелатонин же регулирует циркадные ритмы и помогает организму "переключиться" в ночной режим.

Медведева обращает внимание, что продолжительная бессонница не всегда связана только с нарушением режима. Если проблемы со сном сохраняются более двух-трёх недель и сопровождаются выраженной тревогой или апатией, это может указывать на более серьёзные расстройства. В таких случаях необходима консультация специалиста.

Ранее врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов также предупреждал о последствиях хронического недосыпа. По его словам, недостаток сна способен негативно влиять на состояние сердца и сосудов, нарушать естественные механизмы восстановления организма и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вопрос качества сна, таким образом, выходит за рамки бытового дискомфорта и напрямую связан с общим состоянием здоровья — сообщает Газета.Ru.