Анна Маляева

Раскалённый пар и ледяной сугроб: почему привычный банный отдых оборачивается в риск

Здоровье

Экстремальный температурный контраст между раскаленной парной и ледяным воздухом традиционно считается эталоном закаливания, однако с точки зрения биохимии и физиологии такой ритуал является мощнейшим стресс-тестом для организма. При достижении критических температур сосудистая система вынуждена мгновенно переключаться из режима максимального расширения (вазодилатации) в состояние резкого спазма. Подобная шоковая терапия провоцирует не только скачки артериального давления, но и создает колоссальную нагрузку на миокард, требуя от органов кровообращения ювелирной адаптивности.

Мужчина прыгает в снег после бани
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Мужчина прыгает в снег после бани

В условиях высокой термальной нагрузки пульс учащается, а кровь перераспределяется к кожным покровам для реализации механизма охлаждения через потоотделение. Терапевт Шота Каландия, резкий переход в холод запускает обратный процесс, который чреват головокружениями и нарушениями сердечного ритма. Специалист подчеркивает, что атеросклеротические изменения делают сосуды менее эластичными, превращая привычный банный отдых в зону повышенного риска для людей с хроническими патологиями сердца.

Особую настороженность стоит проявлять при сочетании тепловых процедур с алкоголем, который искажает естественные сигналы организма об усталости и перегреве. Согласно мнению эксперта, интенсивная потеря влаги приводит к сгущению крови, что в тандеме с холодовым спазмом значительно повышает вероятность тромбообразования. Вместо агрессивных прыжков в сугроб врач рекомендует практиковать мягкую адаптацию через отдых в предбаннике или использование прохладного душа, что позволяет укрепить иммунитет без критических последствий.

"В условиях высокой температуры в бане сосуды активно расширяются, учащается сердцебиение, усиливается потоотделение. Организм таким образом пытается охладиться и перераспределяет кровь к коже. Артериальное давление при этом может снижаться, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает за счет увеличения частоты пульса", — отмечает Каландия.

Резюмируя, эксперт настаивает на необходимости предварительной консультации с врачом для детальной оценки состояния сосудистого тонуса перед началом любых практик экстремального закаливания — сообщает Газета.Ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Раскалённый пар и ледяной сугроб: почему привычный банный отдых оборачивается в риск
