Анна Маляева

Игрушки с ударом: контакт с этим пластиком влияет на репродуктивное здоровье

Здоровье

Европейский рынок товаров для взрослых столкнулся с серьезным кризисом безопасности: масштабная кампания по отзыву продукции затронула популярные линейки аксессуаров. Лабораторные исследования выявили в материалах критическую концентрацию фталатов, способных провоцировать глубокие эндокринные сбои и бесплодие. Эксперты подчеркивают, что подобные химические соединения нарушают биохимический гомеостаз, имитируя действие гормонов и блокируя естественные репродуктивные процессы организма.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Швейцарский бренд Magic X Retail AG инициировал экстренное изъятие товаров из оборота из-за аномального содержания пластификаторов. Токсичные компоненты обнаружены в изделиях, доступных для заказа через глобальные маркетплейсы, что расширяет зону риска далеко за пределы одной страны. Британские регуляторы уже зафиксировали случаи, когда нормы содержания опасных веществ были превышены в сотни раз.

Медицинское сообщество предупреждает о кумулятивном эффекте воздействия эндокринных разрушителей на мужскую фертильность и развитие плода в период беременности. По словам специалистов, на которых ссылается источник, длительный контакт с такими материалами ведет к необратимой деградации качества спермы и патологическим изменениям гормонального профиля. Особую настороженность вызывает тот факт, что потребители часто не осознают рисков, приобретая эстетически привлекательные, но химически агрессивные девайсы. Отдельно подчёркивается риск во время беременности: контакт с подобными веществами может отразиться на развитии плода. Специалисты рассматривают подобное воздействие как фактор потенциального бесплодия и гормональных нарушений.

Ситуация требует от пользователей предельной бдительности при выборе интимных принадлежностей и проверки сертификатов соответствия. Некоторые игрушки в продаже содержат уровень фталатов до 300 раз выше допустимой нормы. Международные службы контроля настаивают на немедленном прекращении эксплуатации подозрительных изделий и их возврате производителю для минимизации долгосрочного ущерба здоровью — сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело женщина организм здоровье
