Анна Маляева

Цитрус с двойным дном: опасный фермент в этом фрукте превращает обычную таблетку в яд

Здоровье

Сочетание грейпфрута с медикаментозной терапией, включая прием антидепрессантов, требует повышенного внимания из-за специфического биохимического состава плода. Входящие в него флавоноиды способны радикально менять фармакокинетику препаратов, блокируя ключевые ферменты, ответственные за метаболизм действующих веществ. Подобные процессы могут привести либо к опасному накоплению лекарства в организме, либо к полной потере его терапевтической эффективности.

Особую роль в этом процессе играет цитохром P450 — фермент, участвующий в расщеплении большинства современных препаратов. По словам врача-психиатра Владимира Каторгина, грейпфрут препятствует корректному превращению активных компонентов в неактивные метаболиты. Это провоцирует усиление побочных эффектов или, в случае с гипотензивными средствами, мешает их активации в печени. Эксперт настоятельно рекомендует пациентам детально изучать инструкции к антидепрессантам для предотвращения токсических реакций.

В медицинской среде существует и альтернативный взгляд на выраженность "грейпфрутового эффекта" при использовании препаратов нового поколения. Психиатр Павел Бесчастнов отметил, что системное замедление печеночных ферментов под влиянием фрукта является скорее доказанной теорией, чем частым клиническим случаем. По его мнению, риск передозировки на практике минимален, в то время как употребление алкоголя во время курса лечения представляет куда более реальную и серьезную угрозу для здоровья пациента.

Относительно биохимического воздействия продукта Каторгин пояснил ситуацию следующим образом: "Если этот цитохром P450 участвует в превращении лекарственного средства в какое-то неактивное соединение, то грейпфрут, соответственно, повышает концентрацию этого активного вещества и усиливает побочный эффект, указанный в инструкции по применению". Специалист подчеркивает, что такая корреляция напрямую зависит от индивидуальных особенностей метаболизма и конкретной группы химических соединений в составе медикамента — сообщает Газета.Ru.

