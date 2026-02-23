Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Телефон держим близко, свет экономим зря: ошибка, которая ведет к падению зрения

Здоровье

Смартфоны, планшеты и ноутбуки давно считают главными врагами зрения, но всё может быть сложнее. Новые данные показывают: решающую роль играет не столько сам экран, сколько освещение и привычка подолгу смотреть вблизи. Особенно это актуально зимой, когда естественного света меньше, а время у гаджетов растёт.

Офтальмолог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Офтальмолог

Почему развивается близорукость

Исследователи выдвинули гипотезу: миопия чаще формируется у тех, кто пользуется экранами при слабом освещении. В помещении света в разы меньше, чем на улице, и при фокусировке на близком объекте зрачок сужается, уменьшая поток света на сетчатку. В таких условиях зрительная система работает иначе.

Недостаточная освещённость, по предположению учёных, может запускать механизмы, связанные с удлинением глазного яблока — это и лежит в основе близорукости. Сама по себе работа за компьютером или смартфоном не равна ухудшению зрения, если соблюдаются условия освещения и режим нагрузки.

"То есть проблема — не в самом экране, а в сочетании близкой фокусировки и недостаточного освещения. Предыдущие исследования, например, показывают, что дети, которые проводят много времени на улице, реже становятся близорукими", — прокомментировала эндокринолог Зухра Павлова.

Что важно учитывать в повседневной жизни

Врач подчеркнула: значение имеет образ жизни. Прогулки на свежем воздухе, смена фокуса зрения, грамотная организация рабочего места — всё это влияет на нагрузку на глаза не меньше, чем количество экранного времени.

"Любая система организма адаптируется к условиям среды. Если мы создаём для глаз постоянную работу вблизи и при слабом свете, они подстраиваются под эту нагрузку", — считает врач-терапевт, обозреватель Pravda.Ru Анна Кузнецова.

Как снизить риски при работе с гаджетами

Чтобы сохранить здоровье глаз, стоит выстроить простые привычки. Они особенно актуальны для школьников, студентов и офисных сотрудников.

  1. Использовать достаточное освещение — сочетать общее и локальное, избегать полумрака.
  2. Делать перерывы каждые 20-30 минут и переводить взгляд вдаль.
  3. Располагать экран на расстоянии вытянутой руки.
  4. Проверять правильность подбора очков и контактных линз.

"Профилактика всегда эффективнее лечения. Даже небольшая коррекция бытовых привычек способна существенно снизить нагрузку на зрительный анализатор", — считает врач-невролог, обозреватель Pravda.Ru Артём Синицын.

Помещение или улица

В помещении освещённость ниже, а фокус чаще фиксирован на близком объекте — смартфоне, книге, планшете. Это создаёт постоянную нагрузку на аккомодацию. На улице естественный свет ярче, а взгляд чаще переключается на дальние расстояния, что снижает напряжение. Об этом сообщает "Российская газета".

Плюсы и минусы активного использования гаджетов

Цифровые устройства стали частью повседневной жизни. Они облегчают работу и обучение, но требуют разумного подхода.

Преимущества:

  • Доступ к информации и обучению.
  • Возможность регулировать яркость и размер шрифта.
  • Гибкость в работе и коммуникации.

Недостатки:

  • Длительная фокусировка на близком расстоянии.
  • Использование при слабом освещении.
  • Риск зрительного переутомления без перерывов.

Советы по сохранению зрения

  1. Планируйте ежедневные прогулки не менее часа.
  2. Контролируйте яркость экрана в зависимости от освещения.
  3. Ограничивайте использование гаджетов перед сном.
  4. Обращайтесь к врачу при первых признаках ухудшения зрения.

Популярные вопросы о близорукости и гаджетах

Как выбрать освещение для работы за компьютером?

Лучше сочетать потолочный свет и настольную лампу без резких теней и бликов.

Сколько времени можно работать за экраном?

Важно не общее время, а режим: регулярные перерывы и смена фокуса.

Что лучше — смартфон или компьютер?

Чем больше экран и дальше расстояние до глаз, тем ниже нагрузка при равных условиях освещения.

Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы зрение гаджеты здоровье медицина
Новости Все >
Пчёлы в роли диверсантов: пасеки расплачиваются за моду на заморские породы
Вчера открылись масленичные гулянья в городском манеже, устраиваемые попечительством о народной трезвости... — писала газета Русский листок 23 февраля 1903 года
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Россия взлетает в мировом яйцепроме: цифры, которые ставят нас в одну лигу с гигантами
Прощёное воскресенье включает режим перезагрузки: один шаг решает, с каким сердцем войти в Великий пост
Среднерусская пчела теряет суровый характер: опасная примесь оставляет ульи без будущего
Разгром начался по команде вице-консула. В зрительный зал было брошено несколько флаконов с вонючей жидкостью... — писала газета Известия 22 февраля 1937 года
Вселенная расширяется быстрее света: за горизонтом нашли зону без времени и материи
Под антарктическим льдом обнаружили капсулу времени: прошлое диктует будущее климата
Саккара открыла шахту в прошлое: 15 метров под песком скрывали недоступную роскошь
Сейчас читают
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Садоводство, цветоводство
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Зефир плавится, масло тает: этот крем получается гладким, соблазнительным и нежным
Еда и рецепты
Зефир плавится, масло тает: этот крем получается гладким, соблазнительным и нежным
Популярное
Пурпурное пламя на грядке: растение, которое цветёт до морозов и не просит ухода

Узнайте, как вырастить гелихризум Пурпуреум, который не боится засухи и сохраняет яркость годами. Рассказываем о тонкостях посева и защите от серой гнили.

Пурпурное пламя на грядке: растение, которое цветёт до морозов и не просит ухода
Лёд накрыл Антарктиду в один исторический миг: в недрах нашли след загадочной силы
Лёд накрыл Антарктиду в один исторический миг: в недрах нашли след загадочной силы
Ловушка пассивных денег: почему привычные депозиты могут обернуться потерей реальной выгоды
Ягоды с вишню и вкус, как в детстве: сорта смородины, которые переписывают правила сада
Авто за победы, страдания — за владение: правда о машинах звёзд СССР Сергей Милешкин Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Экономический щит для России: Трамп лишился права на ввод вторичных санкций за нефть
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Последние материалы
Стеклянный хруст за две минуты: температурный шок превращает лук в нежную закуску
Потолок был как зеркало, а стал в пятнах: бюджетный раствор возвращает глянец
Скрытая угроза поста: гастроэнтеролог назвала еду, которой мы зря пренебрегаем
Нюд отправляют в отпуск: 5 тёмных дизайнов ногтей, которые собирают все комплименты
Май взрывается жёлтым облаком: этот кустарник пахнет праздником и меняет вид сада
Ванна может разрушить ремонт тише протечки: ошибка, которую совершают в магазине
Ловушка на выходе с больничного: путёвки в санатории стали оружием в руках аферистов
Краска уходит в тень: эта процедура для волос стала новым хитом салонов в 2026 году
Аромат как из пиццерии, вкус — ещё ярче: быстрая пицца получается дерзко вкусной
Сад утопает в небесной акварели: 7 синих первоцветов зажигают весну раньше всех
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.