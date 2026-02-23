Телефон держим близко, свет экономим зря: ошибка, которая ведет к падению зрения

Смартфоны, планшеты и ноутбуки давно считают главными врагами зрения, но всё может быть сложнее. Новые данные показывают: решающую роль играет не столько сам экран, сколько освещение и привычка подолгу смотреть вблизи. Особенно это актуально зимой, когда естественного света меньше, а время у гаджетов растёт.

Почему развивается близорукость

Исследователи выдвинули гипотезу: миопия чаще формируется у тех, кто пользуется экранами при слабом освещении. В помещении света в разы меньше, чем на улице, и при фокусировке на близком объекте зрачок сужается, уменьшая поток света на сетчатку. В таких условиях зрительная система работает иначе.

Недостаточная освещённость, по предположению учёных, может запускать механизмы, связанные с удлинением глазного яблока — это и лежит в основе близорукости. Сама по себе работа за компьютером или смартфоном не равна ухудшению зрения, если соблюдаются условия освещения и режим нагрузки.

"То есть проблема — не в самом экране, а в сочетании близкой фокусировки и недостаточного освещения. Предыдущие исследования, например, показывают, что дети, которые проводят много времени на улице, реже становятся близорукими", — прокомментировала эндокринолог Зухра Павлова.

Что важно учитывать в повседневной жизни

Врач подчеркнула: значение имеет образ жизни. Прогулки на свежем воздухе, смена фокуса зрения, грамотная организация рабочего места — всё это влияет на нагрузку на глаза не меньше, чем количество экранного времени.

"Любая система организма адаптируется к условиям среды. Если мы создаём для глаз постоянную работу вблизи и при слабом свете, они подстраиваются под эту нагрузку", — считает врач-терапевт, обозреватель Pravda.Ru Анна Кузнецова.

Как снизить риски при работе с гаджетами

Чтобы сохранить здоровье глаз, стоит выстроить простые привычки. Они особенно актуальны для школьников, студентов и офисных сотрудников.

Использовать достаточное освещение — сочетать общее и локальное, избегать полумрака. Делать перерывы каждые 20-30 минут и переводить взгляд вдаль. Располагать экран на расстоянии вытянутой руки. Проверять правильность подбора очков и контактных линз.

"Профилактика всегда эффективнее лечения. Даже небольшая коррекция бытовых привычек способна существенно снизить нагрузку на зрительный анализатор", — считает врач-невролог, обозреватель Pravda.Ru Артём Синицын.

Помещение или улица

В помещении освещённость ниже, а фокус чаще фиксирован на близком объекте — смартфоне, книге, планшете. Это создаёт постоянную нагрузку на аккомодацию. На улице естественный свет ярче, а взгляд чаще переключается на дальние расстояния, что снижает напряжение. Об этом сообщает "Российская газета".

Плюсы и минусы активного использования гаджетов

Цифровые устройства стали частью повседневной жизни. Они облегчают работу и обучение, но требуют разумного подхода.

Преимущества:

Доступ к информации и обучению.

Возможность регулировать яркость и размер шрифта.

Гибкость в работе и коммуникации.

Недостатки:

Длительная фокусировка на близком расстоянии.

Использование при слабом освещении.

Риск зрительного переутомления без перерывов.

Советы по сохранению зрения

Планируйте ежедневные прогулки не менее часа. Контролируйте яркость экрана в зависимости от освещения. Ограничивайте использование гаджетов перед сном. Обращайтесь к врачу при первых признаках ухудшения зрения.

Популярные вопросы о близорукости и гаджетах

Как выбрать освещение для работы за компьютером?

Лучше сочетать потолочный свет и настольную лампу без резких теней и бликов.

Сколько времени можно работать за экраном?

Важно не общее время, а режим: регулярные перерывы и смена фокуса.

Что лучше — смартфон или компьютер?

Чем больше экран и дальше расстояние до глаз, тем ниже нагрузка при равных условиях освещения.