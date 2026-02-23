Телефон держим близко, свет экономим зря: ошибка, которая ведет к падению зрения

Смартфоны, планшеты и ноутбуки давно считают главными врагами зрения, но всё может быть сложнее. Новые данные показывают: решающую роль играет не столько сам экран, сколько освещение и привычка подолгу смотреть вблизи. Особенно это актуально зимой, когда естественного света меньше, а время у гаджетов растёт.
Исследователи выдвинули гипотезу: миопия чаще формируется у тех, кто пользуется экранами при слабом освещении. В помещении света в разы меньше, чем на улице, и при фокусировке на близком объекте зрачок сужается, уменьшая поток света на сетчатку. В таких условиях зрительная система работает иначе.
Недостаточная освещённость, по предположению учёных, может запускать механизмы, связанные с удлинением глазного яблока — это и лежит в основе близорукости. Сама по себе работа за компьютером или смартфоном не равна ухудшению зрения, если соблюдаются условия освещения и режим нагрузки.
"То есть проблема — не в самом экране, а в сочетании близкой фокусировки и недостаточного освещения. Предыдущие исследования, например, показывают, что дети, которые проводят много времени на улице, реже становятся близорукими", — прокомментировала эндокринолог Зухра Павлова.
Врач подчеркнула: значение имеет образ жизни. Прогулки на свежем воздухе, смена фокуса зрения, грамотная организация рабочего места — всё это влияет на нагрузку на глаза не меньше, чем количество экранного времени.
"Любая система организма адаптируется к условиям среды. Если мы создаём для глаз постоянную работу вблизи и при слабом свете, они подстраиваются под эту нагрузку", — считает врач-терапевт, обозреватель Pravda.Ru Анна Кузнецова.
Чтобы сохранить здоровье глаз, стоит выстроить простые привычки. Они особенно актуальны для школьников, студентов и офисных сотрудников.
"Профилактика всегда эффективнее лечения. Даже небольшая коррекция бытовых привычек способна существенно снизить нагрузку на зрительный анализатор", — считает врач-невролог, обозреватель Pravda.Ru Артём Синицын.
В помещении освещённость ниже, а фокус чаще фиксирован на близком объекте — смартфоне, книге, планшете. Это создаёт постоянную нагрузку на аккомодацию. На улице естественный свет ярче, а взгляд чаще переключается на дальние расстояния, что снижает напряжение. Об этом сообщает "Российская газета".
Цифровые устройства стали частью повседневной жизни. Они облегчают работу и обучение, но требуют разумного подхода.
Преимущества:
Недостатки:
Лучше сочетать потолочный свет и настольную лампу без резких теней и бликов.
Важно не общее время, а режим: регулярные перерывы и смена фокуса.
Чем больше экран и дальше расстояние до глаз, тем ниже нагрузка при равных условиях освещения.
