Кариес у ребёнка берёт на зуб весь организм: за дыркой скрывается не детская угроза

Здоровье молочных зубов часто недооценивается родителями, воспринимаясь как временный этап, не требующий пристального внимания. Однако детская стоматология рассматривает полость рта не как изолированную систему, а как "входные ворота" для всего организма, где патологические процессы могут запустить каскад хронических заболеваний.

Спящий ребенок
Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящий ребенок

Разрушение эмали и ранняя потеря зубов у детей тянут за собой шлейф системных нарушений: от патологий пищеварения до дисфункций лор-органов. Бактериальная нагрузка, которую создает нелеченый кариес, истощает иммунитет, делая ребенка уязвимым перед внешними угрозами, будь то типичный гонконгский грипп или затяжные ангины.

В этом материале:

Как зубы связаны с работой желудка

Первичная обработка пищи — ключевое звено метаболизма. Когда ребенок теряет зубы раньше срока, эффективность жевания падает. Крупные частицы еды попадают в желудок, заставляя его работать на пределе возможностей. Чтобы расщепить плохо измельченную массу, орган вынужден вырабатывать избыточное количество соляной кислоты и ферментов, что со временем приводит к гастриту.

"Плохое пережевывание пищи — это прямой путь к функциональным расстройствам ЖКТ. Организм не может полноценно включить механизмы очистки и усвоения, которые так важны для растущего человека", — в беседе с Pravda. Ru объяснил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Кроме того, постоянная зубная боль заставляет детей подсознательно выбирать мягкую, углеводную пищу, исключая из рациона твердые овощи и мясо. Такое питание не только ведет к дефициту нутриентов и потере веса, но и лишает десны необходимой нагрузки.

Влияние кариеса на иммунитет и лор-органы

Кариес и пульпит — это очаги хронической инфекции. Бактерии и продукты их жизнедеятельности постоянно циркулируют в кровотоке, создавая фоновую интоксикацию. Это ослабляет защитный барьер, из-за чего ребенок становится легкой мишенью для сезонных вирусов. Также близость корней зубов к гайморовым пазухам провоцирует частые гаймориты и отиты.

Диагноз Последствие для организма
Запущенный кариес Риск ангины и ослабление иммунной защиты
Раннее удаление зуба Замедление роста челюсти и скученность

Важно помнить, что даже безопасность продуктов может быть под вопросом, если микробная флора рта патогенна. Любой анализ, использующий метод QuEChERS для поиска загрязнителей в еде, не отменит того факта, что бактерии из кариозных полостей попадают в пищеварительный тракт вместе с каждым глотком.

"Хронический очаг инфекции во рту отвлекает ресурсы иммунной системы. Вместо того чтобы бороться с внешними инфекциями, организм тратит силы на купирование воспаления в пульпе", — в разговоре с Pravda. Ru подметила врач-педиатр Елена Сафонова.

Последствия для роста челюсти и осанки

Если молочный зуб удален слишком рано, соседние зубы начинают сдвигаться, занимая свободное место. Это приводит к тому, что постоянным зубам не хватает пространства, они растут криво, формируя неправильный прикус. Нарушение смыкания челюстей отражается на работе височно-нижнечелюстного сустава, что по цепочке влияет на положение головы и шеи.

Антропометрические связи в теле настолько тесно переплетены, что деформация прикуса может изменить даже силуэт. Подобно тому как корректная осанка влияет на работу внутренних органов, положение челюсти определяет тонус мышц лица и шеи. Ребенок начинает дышать ртом, что еще больше усугубляет проблемы с развитием лицевого скелета.

"Здоровье зубов напрямую влияет на биомеханику всего тела. Неправильный прикус у ребенка — это часто предвестник проблем со спиной и стопами в будущем", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Иногда последствия кариеса путают с системными патологиями. Например, если ребенок жалуется на вялость из-за постоянной интоксикации, родители могут искать причины в эндокринологии, подозревая, что сахар выходит из-под контроля. На самом деле причина может скрываться в разрушенных зубах, требующих немедленной санации.

Ответы на популярные вопросы о здоровье зубов у детей

Нужно ли лечить молочные зубы, если они все равно выпадут?

Да, обязательно. Под молочными зубами находятся зачатки постоянных. Инфекция от запущенного кариеса может проникнуть вглубь и повредить коренной зуб еще до его прорезывания.

Может ли зубная боль влиять на зрение ребенка?

Прямой связи нет, но прикус влияет на кровоснабжение головы. В некоторых случаях для коррекции зрения подросткам подбирают ночные линзы, однако перед любой серьезной коррекцией врачи рекомендуют привести полость рта в порядок.

Как сладости влияют на зубы помимо кариеса?

Избыток сахара нарушает гормональный фон. Если на фоне любви к сладкому появляются кожные проблемы или усы у девушек-подростков, это повод проверить не только зубы, но и уровень инсулина.

Экспертная проверка: врач-педиатр Елена Сафонова нутрициолог Алексей Дорофеев врач общей практики Елена Морозова.

Елена Воронина — стоматолог-терапевт с 12-летним стажем. Рассказывает про лечение зубов, кариес и профилактику заболеваний полости рта.
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
