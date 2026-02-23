Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Усталость не падает с неба — её диктует дефицит: какой овощ возвращает телу бодрость

Здоровье

С наступлением весеннего периода многие сталкиваются с необъяснимой усталостью и снижением тонуса. Одной из ключевых причин такого состояния врачи называют резкое сокращение запасов аскорбиновой кислоты. Зимой наш организм активно расходует ресурсы на борьбу с холодом и вирусами, из-за чего к марту формируется выраженный дефицит. Однако дорогостоящие витаминные комплексы не всегда являются единственным выходом.

Капуста
Фото: www.freepik.com by timolina is licensed under Free More info
Капуста

Специалисты подчеркивают, что правильное питание способно полностью закрыть потребности организма в нутриентах. В частности, для восполнения запасов витамина С эксперты рекомендуют обратить внимание на доступные овощи, которые сохраняют свои полезные свойства на протяжении всей зимы. Это не только укрепляет иммунитет, но и положительно сказывается на работе сосудистой системы.

Важно помнить, что биохимия человеческого тела требует бережного подхода к обработке продуктов. Высокие температуры разрушают полезные соединения, поэтому привычные методы, такие как добавление лимона в кипяток, оказываются неэффективными с точки зрения нутрициологии. В основе восстановления весеннего здоровья должны лежать продукты, прошедшие естественные процессы сохранения питательных веществ.

Где искать витамины весной

Традиционно при слове "витамин С" возникают ассоциации с апельсинами и лимонами, однако реальные лидеры по содержанию этого вещества находятся на полках с овощами. Капуста — как свежая, так и квашеная — является мощным концентратом аскорбиновой кислоты. Всего 150 граммов этого продукта обеспечивают полноценную суточную норму, необходимую для поддержания бодрости и защиты клеток от окисления.

"Восполнение дефицита витаминов через цельные продукты питания всегда предпочтительнее аптечных суррогатов, так как природные антиоксиданты усваиваются в комплексе с другими микроэлементами", — в беседе с Pravda. Ru объяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Помимо овощей, крайне важно следить за общим состоянием рациона. Для поддержания когнитивных функций и защиты нервных волокон специалисты советуют внедрять в меню продукты для здоровья мозга, такие как жирная рыба и семена. Это помогает не только физическому телу, но и сохраняет остроту ума в период сезонной перестройки.

Польза ферментированных продуктов

Ферментация — это естественный биологический процесс, который превращает обычную еду в суперфуд. Квашеная капуста, моченые яблоки и натуральные йогурты содержат пробиотики, которые критически важны для функционирования кишечника. Около 70% иммунных клеток локализовано именно в ЖКТ, поэтому здоровая микрофлора напрямую влияет на сопротивляемость инфекциям.

Включение таких продуктов в ежедневный рацион позволяет снизить уровень системного воспаления. В качестве дополнительной меры поддержки здоровья эксперты рекомендуют добавлять в меню фисташки и орехи, богатые витамином Е и полезными жирами. Это создает надежный барьер против весенней апатии и укрепляет сосудистую стенку.

Продукт Преимущество для здоровья
Квашеная капуста Источник витамина С и пробиотиков
Жирная рыба Омега-3 для защиты нейронов

Крайне важно не перечеркивать пользу правильного питания вредными факторами. Например, регулярное курение, включая кальяны, ускоряет разрушение витамина С в организме в несколько раз. Отказ от токсичных привычек в сочетании с ферментированной диетой дает максимально быстрый восстановительный эффект.

Правила безопасного питания

Несмотря на огромную пользу, домашние заготовки требуют строгого соблюдения технологии. Нарушение температурного режима или условий стерильности при брожении может привести к размножению опасных микроорганизмов. Безопасность ферментации - залог того, что продукт принесет пользу, а не станет причиной серьезного пищевого расстройства.

"Качество заготовок напрямую зависит от условий хранения. При появлении постороннего запаха или налета продукт следует немедленно утилизировать, чтобы избежать риска отравления", — подметил санитарный врач-специалист Надежда Ильина.

Помимо диеты, для стимуляции обмена веществ и усвоения нутриентов необходима умеренная нагрузка. Даже короткая ходьба на свежем воздухе улучшает кровообращение и помогает организму быстрее распределять полученные витамины по тканям. Сочетание физической активности и правильного набора продуктов — лучший сценарий для весеннего периода.

"Весной важно соблюдать баланс не только в макроэлементах, но и в образе жизни: больше двигаться и выбирать продукты с минимальной термической обработкой", — объяснил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о нехватке витаминов

Можно ли восполнить дефицит витаминов только фруктами?

Нет, фрукты часто содержат много фруктозы, что может привести к скачкам сахара. Гораздо эффективнее комбинировать их с овощами и листовой зеленью.

Разрушается ли витамин С при заморозке продуктов?

При быстрой глубокой заморозке большая часть витаминов сохраняется, в отличие от длительной термической обработки (жарки или варки).

Нужно ли пить витамины весной без анализов?

Перед приемом любых аптечных препаратов рекомендуется сдать анализы и проконсультироваться с врачом, чтобы не вызвать гипервитаминоз.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, санитарный врач-специалист Надежда Ильина, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
