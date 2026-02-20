Стереотип о супе давно пора переварить: горячая традиция подменяет главное

Лёгкий суп на обед по-прежнему воспринимается как основа "правильного" питания, но обязательным элементом рациона он не является. По словам диетолога и нутрициолога Софьи Ковановой, значение супов часто переоценивают, хотя в ряде случаев они действительно могут стать рабочим инструментом для коррекции питания и снижения веса.

Нужен ли суп каждый день

Эксперт подчёркивает: роль первых блюд зависит не от традиций, а от общего баланса рациона. Если питание выстроено грамотно, организм способен функционировать без ежедневной тарелки супа.

"ЖКТ прекрасно работает и без супов, если в меню достаточно воды, клетчатки и белка. Если недостаточно — супы будут работать как инструмент, решающий эту проблему", — отметила диетолог Софья Кованова.

Таким образом, суп рассматривается не как универсальная норма, а как способ восполнить пробелы в рационе. При достаточном потреблении жидкости и продуктов, богатых пищевыми волокнами и белком, организм получает всё необходимое и без жидких блюд. Но при дефиците этих компонентов именно суп может помочь мягко скорректировать питание.

Какие супы помогают контролировать вес

Отдельно эксперт остановилась на вопросе похудения. По её словам, лёгкие варианты супов способны способствовать снижению массы тела за счёт насыщения и умеренной калорийности. Речь идёт прежде всего об овощных и бобовых вариантах.

Для людей, желающих похудеть, лёгкие овощные или бобовые супы (например, чечевичный, минестроне, куриный с овощами) могут быть полезны — они дают чувство насыщения, помогают контролировать вес и снижают нагрузку на пищеварение. Такие блюда, как правило, содержат клетчатку и растительный белок, что позволяет дольше сохранять ощущение сытости без избытка калорий.

Кованова ранее также рассказывала о продуктах, которые подходят не всем: в частности, она объясняла, кому строго противопоказаны пельмени. И в случае с супами, и в других вопросах питания специалист предлагает ориентироваться не на привычки, а на индивидуальные особенности организма и цели человека. Об этом сообщает aif.ru.