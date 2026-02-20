Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Дорофеев

Аппетит сорвался с цепи и командует холодильником: приёмы, которые снижают голод

Здоровье

Постоянное чувство голода может сбивать с толку и мешать привычному ритму жизни. Иногда это лишь субъективное ощущение, а порой — сигнал, что организму не хватает баланса. Разобраться в причинах и способах коррекции важно до того, как переедание станет привычкой. 

Мужчина наслаждается вредной едой
Фото: Pravda.Ru by Алексей Дорофеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина наслаждается вредной едой

Почему усиливается аппетит

Желание есть чаще обычного не всегда говорит о проблемах со здоровьем. Нередко причина кроется в несбалансированном рационе, дефиците белка и клетчатки, нерегулярных приемах пищи или избытке быстрых углеводов — сладостей, выпечки, газировки.

Иногда за повышенным аппетитом могут стоять эндокринные нарушения, а также сезонные факторы, из-за которых аппетит зимой усиливается. В таких случаях важно не маскировать симптом, а выявить источник.

Если у вас есть сомнения в том, нормален ли ваш аппетит, начните с консультации эндокринолога. В большинстве случаев для первого визита достаточно сбора анамнеза и ведения дневника питания. Для исключения патологии обычно требуются анализы крови на ТТГ, глюкозу и иногда гликированный гемоглобин. Чаще всего повышенный аппетит таковым не является, а проблема кроется в неполноценности рациона.

"Повышенный аппетит сам по себе не диагноз. Важно оценить образ жизни, уровень физической активности, режим сна и исключить метаболические нарушения до начала любых жёстких ограничений", — считает врач-терапевт, обозреватель Pravda.Ru Анна Кузнецова.

Лекарства и добавки: стоит ли рассчитывать на "таблетку"

Многие ищут быстрый способ снизить тягу к еде с помощью БАДов или препаратов для похудения. Однако универсального средства, которое безопасно подавляет аппетит, не существует.

В исследованиях по изучению средств для уменьшения тяги к сладкому изучались различные биологически активные добавки к пище (например, хром), однако достаточных доказательств эффективности получено не было. Существуют некоторые группы лекарственных препаратов, которые влияют на центр голода и/или на моторику желудка, тем самым снижая аппетит. Но принимать их можно строго по назначению врача и по особым показаниям.

Самостоятельное назначение БАДов или лекарственных препаратов может навредить и даже потребовать пожизненного наблюдения у врача. Травяные сборы и "народные" рецепты тоже не так безобидны, как принято считать. Растительные препараты способны вызывать побочные эффекты и даже отравления при бесконтрольном приеме. Особенно осторожно стоит относиться к сочетанию БАДов и лекарств, поскольку безопасность терапии требует контроля.

"Даже безрецептурные средства и добавки могут взаимодействовать с назначенными препаратами. Перед началом приёма любых средств для снижения аппетита важно обсудить это со специалистом", — считает клинический фармаколог, обозреватель Pravda.Ru Алексей Рябцев.

Питание как основа контроля аппетита

Гораздо эффективнее скорректировать ежедневное меню. Один из подходов — "метод гарвардской тарелки", который помогает выстроить здоровое питание без жестких диет.

Суть проста: половину тарелки занимают овощи и фрукты, четверть — сложные углеводы (например, цельные злаки), еще четверть — белковые продукты. Дополняют рацион полезные жиры, а трансжиры из фастфуда и полуфабрикатов лучше минимизировать. В качестве напитков подойдут вода, чай и кофе, тогда как потребление сладких соков и алкоголя стоит ограничить.

Особое внимание уделяется белку. Мясо, рыба, субпродукты, бобовые обеспечивают длительное чувство сытости и помогают сократить количество перекусов. Об этом сообщает "Здоровье Mail".

Медикаменты или корректировка рациона

Когда речь идет о снижении аппетита, подходы принципиально различаются.

  1. Медикаментозные средства воздействуют на центр голода или моторику желудка, но требуют строгого врачебного контроля.
  2. БАДы и травяные сборы не имеют достаточной доказательной базы и могут быть небезопасны.
  3. Сбалансированное питание и изменение пищевого поведения работают мягче, но формируют устойчивый результат.

В долгосрочной перспективе именно рацион и режим питания оказываются более надежной стратегией.

Плюсы и минусы разных способов снижения аппетита

Перед выбором подхода стоит оценить преимущества и ограничения.

Плюсы коррекции питания:

  • безопасный и физиологичный метод;
  • улучшение общего состояния и обмена веществ;
  • отсутствие риска медикаментозных побочных эффектов.

Минусы:

  • требует времени и самодисциплины;
  • результат не мгновенный.

Плюсы лекарственной терапии:

  • выраженный эффект при наличии показаний;
  • контроль аппетита при серьезных нарушениях.

Минусы:

  • возможные побочные реакции;
  • необходимость наблюдения врача;
  • ограничения по применению.

Советы по снижению аппетита 

  1. Наладите режим питания — ешьте регулярно, без длительных перерывов.
  2. Включайте в каждый прием пищи белок и овощи с клетчаткой.
  3. Сократите количество сахара, сладких напитков и переработанных продуктов.
  4. Пейте достаточно воды в течение дня.
  5. Откажитесь от еды перед экраном и сосредотачивайтесь на вкусе и текстуре блюд.

Популярные вопросы о снижении аппетита

Как выбрать безопасный способ снижения аппетита?

Начните с анализа рациона и консультации специалиста. Без показаний не стоит использовать препараты для похудения.

Что лучше — таблетки или правильное питание?

При отсутствии серьезных заболеваний предпочтение отдается сбалансированному рациону и корректировке пищевого поведения.

Автор Алексей Дорофеев
Дорофеев Алексей Сергеевич — нутрициолог с 14-летним стажем. Консультирует по спортивному и повседневному питанию без крайностей.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
