Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Данилов

Срезали плесень — оставили угрозу: что скрывается под чистым ломтиком хлеба

Здоровье

Просроченный сыр или хлеб с пятном плесени нередко пытаются "реанимировать", просто срезав испорченный участок. Такая экономия кажется безобидной, но может привести к серьёзным инфекциям. Особенно если речь идёт о молочных и мясных продуктах.

Хлеб с плесенью
Фото: Pravda.Ru by Сергей Данилов is licensed under publiс domain
Хлеб с плесенью

Почему срезать плесень небезопасно

После истечения срока годности в еде активно размножаются патогенные бактерии. Видимая плесень — лишь верхушка проблемы, споры и токсины могут проникать глубже.

Термическая обработка не всегда решает вопрос, поскольку некоторые микроорганизмы и их продукты жизнедеятельности устойчивы к нагреванию. Употреблять продукты после истечения срока годности — опасно. В них начинают активно размножаться патогенные бактерии, что может привести к тяжелым отравлениям.

Риск возрастает уже через 12 часов после окончания срока годности. Для скоропортящихся категорий — молока, мягких сыров, колбасы, мясных нарезок и готовых блюд — даже один день просрочки может быть критичным, особенно для детей и пожилых.

"Плесневые токсины и бактерии не ограничиваются видимым участком. Если продукт испорчен, его нужно утилизировать полностью", — считает врач-инфекционист, обозреватель Pravda.Ru Светлана Полякова.

Листериоз: скрытая угроза

Одним из серьёзных последствий может стать листериоз — инфекция, вызванная бактериями рода Listeria. Их особенность в способности размножаться даже при низких температурах.

Холодильник не гарантирует безопасности: листерии могут сохраняться в молоке, мягких сырах, мясных изделиях и вакуумной упаковке. Это делает контроль сроков хранения особенно важным.

"Хранение в холодильнике замедляет рост многих бактерий, но не всех. Листерии способны сохранять активность даже при низкой температуре", — считает врач-эпидемиолог, обозреватель Pravda.Ru Андрей Грачёв.

Симптомы листериоза могут включать повышение температуры, расстройства желудка, слабость. Для беременных и людей с ослабленным иммунитетом заболевание особенно опасно.

Снег и сосульки — не альтернатива чистой воде

Медики также напомнили о риске поедания снега и облизывания сосулек. В снежной массе накапливаются частицы пыли, выхлопные газы, реагенты и микроорганизмы.

Разовое попадание нескольких снежинок обычно не вызывает серьёзных последствий. Однако регулярное употребление снега может привести к расстройству желудка и инфекциям. У детей существует риск травм слизистой или проглатывания посторонних частиц. Об этом сообщает РБК.

Популярные вопросы о плесени и сроках годности

Можно ли срезать плесень с хлеба?

Нет, споры могут распространяться глубже видимого слоя.

Сколько хранятся готовые блюда?

Обычно не более 24-48 часов при температуре холодильника.

Что делать при признаках отравления?

Обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Автор Сергей Данилов
Сергей Олегович Данилов — врач-гастроэнтеролог, специалист по ГЭРБ, язвенной болезни и вопросам питания при заболеваниях ЖКТ, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы продукты бактерии здоровье
Новости Все >
Фронт вошел в режим сплошного поражения: маневры уступили место точечным рывкам
США оставили санкции против России в силе: политическая логика оказалась сильнее выгодных проектов
Борьба за власть на Украине усиливается: для Зеленского готовится сменщик
Три года конфликта в планах Киева: эти факторы ставят под вопрос долгосрочную стратегию
Сибирские вузы покоряют сердца и умы африканских студентов
Куба без российских самолётов: за туристической паузой проступают другие интересы
Россия достаёт доллары из пыльного ящика: меморандум США стирает три года статистики
Снаряды понятнее формулировок: в Шебекино иначе услышали идею заморозки конфликта
Куба годами наращивала поток гостей — и упустила то, без чего страна не выживает
Олимпиада лишилась сборной России, но не символа: крошечный штрих затмил весь матч
Сейчас читают
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Садоводство, цветоводство
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков
Садоводство, цветоводство
Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Садоводство, цветоводство
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Популярное
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем

Канцлер Германии Фридрих Мерц перед визитом в Китай заявил о намерении Берлина добиваться стратегического партнёрства с Пекином.

Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Вагон-отель на колёсах шокировал XIX век: как Пульман изменил поезда навсегда Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть
Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть
Последние материалы
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Питомец раскинул лапы и уснул без стыда и совести: что значат позы кошки во сне
Фронт вошел в режим сплошного поражения: маневры уступили место точечным рывкам
Искусственный интеллект забирает власть тихо: как помощник превращается в невидимого начальника
США оставили санкции против России в силе: политическая логика оказалась сильнее выгодных проектов
Хотели выгнать вирус веником, а разбудили кое-что похуже: баня меняет ход болезни
Борьба за власть на Украине усиливается: для Зеленского готовится сменщик
Три года конфликта в планах Киева: эти факторы ставят под вопрос долгосрочную стратегию
Сибирские вузы покоряют сердца и умы африканских студентов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.