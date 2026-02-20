Срезали плесень — оставили угрозу: что скрывается под чистым ломтиком хлеба

Просроченный сыр или хлеб с пятном плесени нередко пытаются "реанимировать", просто срезав испорченный участок. Такая экономия кажется безобидной, но может привести к серьёзным инфекциям. Особенно если речь идёт о молочных и мясных продуктах.
После истечения срока годности в еде активно размножаются патогенные бактерии. Видимая плесень — лишь верхушка проблемы, споры и токсины могут проникать глубже.
Термическая обработка не всегда решает вопрос, поскольку некоторые микроорганизмы и их продукты жизнедеятельности устойчивы к нагреванию. Употреблять продукты после истечения срока годности — опасно. В них начинают активно размножаться патогенные бактерии, что может привести к тяжелым отравлениям.
Риск возрастает уже через 12 часов после окончания срока годности. Для скоропортящихся категорий — молока, мягких сыров, колбасы, мясных нарезок и готовых блюд — даже один день просрочки может быть критичным, особенно для детей и пожилых.
"Плесневые токсины и бактерии не ограничиваются видимым участком. Если продукт испорчен, его нужно утилизировать полностью", — считает врач-инфекционист, обозреватель Pravda.Ru Светлана Полякова.
Одним из серьёзных последствий может стать листериоз — инфекция, вызванная бактериями рода Listeria. Их особенность в способности размножаться даже при низких температурах.
Холодильник не гарантирует безопасности: листерии могут сохраняться в молоке, мягких сырах, мясных изделиях и вакуумной упаковке. Это делает контроль сроков хранения особенно важным.
"Хранение в холодильнике замедляет рост многих бактерий, но не всех. Листерии способны сохранять активность даже при низкой температуре", — считает врач-эпидемиолог, обозреватель Pravda.Ru Андрей Грачёв.
Симптомы листериоза могут включать повышение температуры, расстройства желудка, слабость. Для беременных и людей с ослабленным иммунитетом заболевание особенно опасно.
Медики также напомнили о риске поедания снега и облизывания сосулек. В снежной массе накапливаются частицы пыли, выхлопные газы, реагенты и микроорганизмы.
Разовое попадание нескольких снежинок обычно не вызывает серьёзных последствий. Однако регулярное употребление снега может привести к расстройству желудка и инфекциям. У детей существует риск травм слизистой или проглатывания посторонних частиц. Об этом сообщает РБК.
Нет, споры могут распространяться глубже видимого слоя.
Обычно не более 24-48 часов при температуре холодильника.
Обратиться к врачу и не заниматься самолечением.
