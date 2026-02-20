Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Кузнецова

Хотели выгнать вирус веником, а разбудили кое-что похуже: баня меняет ход болезни

Здоровье

Попытка "прогреть" простуду в бане кажется логичным шагом, особенно при насморке и першении в горле. Горячий пар создаёт ощущение облегчения, и многие рассчитывают ускорить выздоровление. Но тепловая нагрузка во время ОРВИ способна усилить симптомы.

Почему баня не лечит насморк

Высокая температура воздуха влияет на сосуды слизистой. При нагревании они расширяются, усиливается приток крови, что может привести к дополнительному отёку. В итоге заложенность носа и болезненность в горле нередко становятся выраженнее. В горячем воздухе периферические сосуды расширяются, и можно получить обратный эффект — усиление заложенности носа, усиление болезненности в горле за счёт отёка слизистой.

Тепловые процедуры — это нагрузка на сердечно-сосудистую систему и иммунитет. В острой фазе вирусной инфекции организму важнее покой и щадящий режим, чем экстремальный прогрев.

"Любая выраженная тепловая нагрузка при инфекции — это дополнительный стресс для организма. Особенно осторожными должны быть люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов", — считает врач-кардиолог, обозреватель Pravda.Ru Валерий Климов.

Когда контрастные процедуры допустимы

Контрастный душ или баня с охлаждением допустимы только для закалённых людей, которые практикуют такие методы регулярно. При высокой температуре тела, слабости и выраженной интоксикации от подобных экспериментов лучше отказаться.

Безопаснее поддерживать влажность воздуха, использовать солевые спреи для носа, тёплое питьё и отдых. Это помогает слизистой восстановиться без перегрева и резких перепадов температур.

"При насморке важно не пересушивать и не перегревать слизистую. Умеренное увлажнение воздуха и щадящий режим работают эффективнее, чем экстремальные процедуры", — считает врач-пульмонолог, обозреватель Pravda.Ru Людмила Артамонова.

Чем заменить пропаривание при простуде

При симптомах ОРВИ стоит сделать ставку на поддерживающие меры, например, на:

  • промывание носа изотоническими растворами;
  • обильное тёплое питьё и проветривание помещения;
  • применение жаропонижающих средств по назначению врача при необходимости.

Такой подход снижает риск осложнений и помогает организму справиться с вирусом естественным путём, сообщает RT.

Советы при насморке

  1. Оцените своё состояние и измерьте температуру.
  2. Откажитесь от бани в остром периоде заболевания.
  3. Поддерживайте влажность воздуха в комнате.
  4. Обратитесь к врачу, если симптомы усиливаются или сохраняются более недели.

Популярные вопросы о бане при простуде

Можно ли идти в баню без температуры?

Даже при нормальной температуре горячий воздух способен усилить отёк слизистой, поэтому лучше дождаться полного выздоровления.

Что лучше при насморке — баня или ингаляции?

Ингаляции с физиологическим раствором действуют мягче и не создают общей тепловой нагрузки.

Когда можно возвращаться к банным процедурам после ОРВИ?

После полного исчезновения симптомов и нормализации самочувствия.

Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы орви простуда здоровье иммунитет
