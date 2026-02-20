Хотели выгнать вирус веником, а разбудили кое-что похуже: баня меняет ход болезни

Попытка "прогреть" простуду в бане кажется логичным шагом, особенно при насморке и першении в горле. Горячий пар создаёт ощущение облегчения, и многие рассчитывают ускорить выздоровление. Но тепловая нагрузка во время ОРВИ способна усилить симптомы.

Фото: Designed by Freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка сморкается в салфетку

Почему баня не лечит насморк

Высокая температура воздуха влияет на сосуды слизистой. При нагревании они расширяются, усиливается приток крови, что может привести к дополнительному отёку. В итоге заложенность носа и болезненность в горле нередко становятся выраженнее. В горячем воздухе периферические сосуды расширяются, и можно получить обратный эффект — усиление заложенности носа, усиление болезненности в горле за счёт отёка слизистой.

Тепловые процедуры — это нагрузка на сердечно-сосудистую систему и иммунитет. В острой фазе вирусной инфекции организму важнее покой и щадящий режим, чем экстремальный прогрев.

"Любая выраженная тепловая нагрузка при инфекции — это дополнительный стресс для организма. Особенно осторожными должны быть люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов", — считает врач-кардиолог, обозреватель Pravda.Ru Валерий Климов.

Когда контрастные процедуры допустимы

Контрастный душ или баня с охлаждением допустимы только для закалённых людей, которые практикуют такие методы регулярно. При высокой температуре тела, слабости и выраженной интоксикации от подобных экспериментов лучше отказаться.

Безопаснее поддерживать влажность воздуха, использовать солевые спреи для носа, тёплое питьё и отдых. Это помогает слизистой восстановиться без перегрева и резких перепадов температур.

"При насморке важно не пересушивать и не перегревать слизистую. Умеренное увлажнение воздуха и щадящий режим работают эффективнее, чем экстремальные процедуры", — считает врач-пульмонолог, обозреватель Pravda.Ru Людмила Артамонова.

Чем заменить пропаривание при простуде

При симптомах ОРВИ стоит сделать ставку на поддерживающие меры, например, на:

промывание носа изотоническими растворами;

обильное тёплое питьё и проветривание помещения;

применение жаропонижающих средств по назначению врача при необходимости.

Такой подход снижает риск осложнений и помогает организму справиться с вирусом естественным путём, сообщает RT.

Советы при насморке

Оцените своё состояние и измерьте температуру. Откажитесь от бани в остром периоде заболевания. Поддерживайте влажность воздуха в комнате. Обратитесь к врачу, если симптомы усиливаются или сохраняются более недели.

Популярные вопросы о бане при простуде

Можно ли идти в баню без температуры?

Даже при нормальной температуре горячий воздух способен усилить отёк слизистой, поэтому лучше дождаться полного выздоровления.

Что лучше при насморке — баня или ингаляции?

Ингаляции с физиологическим раствором действуют мягче и не создают общей тепловой нагрузки.

Когда можно возвращаться к банным процедурам после ОРВИ?

После полного исчезновения симптомов и нормализации самочувствия.