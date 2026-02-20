Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Дорофеев

Сырое яйцо вместо допинга: невидимый риск, о котором забывают в погоне за белком

Здоровье

Идея выпить сырое яйцо кажется кому-то быстрым шагом к силе и выносливости. Вокруг этой практики давно сложилось немало мифов, однако реальность куда прозаичнее и требует трезвого взгляда.

Сырое яйцо
Фото: Pravda.Ru by Алексей Дорофеев is licensed under publiс domain
Сырое яйцо

Что происходит с яйцом без термической обработки

Куриное яйцо — действительно питательный продукт. Оно содержит полноценный белок с набором незаменимых аминокислот, витамины группы B, витамин D, холин и железо. Поэтому яйца часто включают в рацион при активных тренировках, восстановлении и сбалансированном питании.

Однако значение имеет не только состав, но и усвоение. После варки или жарки белок становится более доступным для ферментов пищеварения. В сыром виде часть белковых соединений не расщепляется полностью, а значит, организм получает меньше пользы.

"С точки зрения доказательной профилактики мы оцениваем не модные привычки, а реальную биодоступность и риски. Термически обработанное яйцо усваивается лучше и предсказуемее для организма", — считает врач-терапевт, обозреватель Pravda.Ru Анна Кузнецова.

Дополнительно в сыром белке присутствует авидин — вещество, способное связывать биотин (витамин B7) и снижать его усвоение при регулярном употреблении. При нагревании этот эффект нейтрализуется.

Риски и безопасность: где скрывается опасность

Основная причина, по которой врачи не рекомендуют пить сырые яйца, — вероятность заражения сальмонеллой. Бактерии могут находиться как на скорлупе, так и внутри продукта, даже если он выглядит свежим.

"Сальмонеллёз остаётся одной из самых частых кишечных инфекций, связанных с продуктами животного происхождения. Для детей, беременных и пожилых даже лёгкое течение может быть опасным", — считает врач-инфекционист, обозреватель Pravda.Ru Светлана Полякова.

Термическая обработка уничтожает возможных возбудителей инфекции. Без неё защитного барьера просто нет.

Когда сырые яйца всё же используют

Сырые яйца встречаются в соусах, кремах и десертах, где важна текстура. В таких случаях предпочтение стоит отдавать пастеризованным продуктам. Это снижает риск заражения и сохраняет нужные кулинарные свойства.

В целом вопросы рациона и сочетаний продуктов нередко вызывают споры, когда речь идёт о непривычных комбинациях. Но в ситуации с сырыми яйцами решающим фактором остаётся безопасность, пишет consumer.

Популярные вопросы о сырых яйцах

Как выбрать яйца для безопасного употребления?

Обращайте внимание на срок годности, целостность скорлупы и условия хранения.

Сколько яиц можно есть в день?

Количество зависит от рациона и состояния здоровья, но приготовленный вариант остаётся предпочтительным.

Что лучше для набора мышечной массы — сырые или варёные яйца?

С учётом усвоения белка и безопасности рациональнее выбирать варёные или приготовленные яйца.

Автор Алексей Дорофеев
Дорофеев Алексей Сергеевич — нутрициолог с 14-летним стажем. Консультирует по спортивному и повседневному питанию без крайностей.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы яйца белок питание организм здоровье
