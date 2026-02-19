Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Безобидные таблетки меняют тело и психику: эффект ощущается слишком поздно

Здоровье

За год россияне оставили в аптеках 20,5 млрд рублей на антидепрессанты — на 36,5% больше, чем ранее. Речь идёт не только о пациентах с диагнозами, но и о тех, кто ещё недавно обходился без медикаментов.

Фото: freepik is licensed under public domain
Массовый спрос и культурный тренд

В 2025 году интерес к антидепрессантам вырос и в регионах. В Тюменской области, по данным открытых интернет-источников, только за последний месяц продано около 300 тысяч упаковок препаратов этой категории. Покупателями чаще всего становятся люди от 25 до 40 лет. Кандидат психологических наук Александр Белобородов связывает рост популярности с целым комплексом причин.

"Рост интереса к антидепрессантам имеет как внутренние, так и внешние факторы. Если говорить про первые, то немалую роль играет активная реклама, в которой психически здоровые люди принимают таблетки в профилактических или медицинских целях. Помимо того, крупные западные фармкомпании нередко заказывают рекламу своего товара в популярных фильмах или сериалах", — рассказывает кандидат психологических наук Александр Белобородов.

По его словам, дополнительным фактором становится цифровая среда. Постоянный скроллинг новостей и социальных сетей провоцирует кратковременные выбросы дофамина, формируя зависимость от "лёгкого прилива радости". В результате при отсутствии привычной стимуляции человек может столкнуться с упадком настроения, снижением мотивации, нарушением сна и аппетита. Об этом сообщает tmn. aif.ru.

От клиник к аптекам шаговой доступности

Если в 1980-х антидепрессанты применялись преимущественно в психиатрических стационарах, то позже фармрынок существенно изменился. Появились препараты, которые позиционируются как стабилизаторы эмоционального фона и средства для снижения тревожности. Однако специалисты подчёркивают, что это не повод для самостоятельного назначения.

Белобородов отмечает, что при правильно подобранной дозировке человек может вести привычный образ жизни, а при возникновении побочных эффектов врач корректирует терапию. Вместе с тем он обращает внимание на формирование зависимости от психотропных средств, поэтому приём должен проходить под контролем специалиста. Руководитель комитета по взаимодействию с участниками фармацевтической отрасли при Национальной Ассоциации заслуженных врачей Светлана Бесчастнова подчёркивает риски для здоровья.

"Они в целом негативно сказываются на работу желудочно-кишечного тракта, что отражается на качестве жизни. Также научно доказано влияние этих препаратов на вес, уровень холестерина и глюкозы. Что уж говорить о последствиях приема при самодиагностике. Нестабильное эмоциональное состояние, конечно, не может быть нормальным явлением. Но в причинах такого поведения нужно разбираться со специалистом, а не принимать антидепрессанты бесконтрольно", — уверяет Бесчастнова.

По мнению экспертов, поводом для медикаментозной терапии может стать серьёзное нарушение сна, способное привести к депрессивным состояниям и дисбалансу нейромедиаторов. Но решение о назначении препаратов должно приниматься врачом, а не самим пациентом. Антидепрессанты — это не универсальное средство от усталости и тревоги, а серьёзные препараты с последствиями.

здоровье депрессия антидепрессанты
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Сараи и навесы становятся легче, но крепче: этот материал заменяет тяжёлый шифер
Тайник Грозного под Кремлем: почему Сталин лично свернул поиски легендарного архива
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа

Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.

Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Июньская вакханалия синего: один посев — и ваш сад утонет в махровой роскоши
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
