Боль после падения не всегда означает обычный ушиб. Иногда за привычной припухлостью и синяком скрывается перелом, который легко пропустить. Ошибка в самодиагностике может обернуться длительным восстановлением и осложнениями.
Некоторые травмы распознать проще всего по характерным признакам. Речь идёт о так называемых абсолютных симптомах, которые редко вызывают сомнения даже у неспециалистов.
"К абсолютным симптомам перелома относятся выраженная деформация конечности, патологическая подвижность, хруст (крепитация), а также видимое смещение костных отломков", — рассказал врач травматолог-ортопед клиники "Атрибьют" Арслан Рустамов.
В таких случаях требуется срочная медицинская помощь, фиксация конечности и проведение рентгенографии. Игнорирование подобных симптомов может привести к смещению костных фрагментов и повреждению окружающих тканей.
Куда сложнее ситуация, когда травма маскируется под растяжение или обычный ушиб. Боль появляется при нагрузке, но в состоянии покоя почти исчезает, при этом возникают отёк и кровоподтёк. Подобные зимние травмы нередко возникают при падении на льду, и важно знать основы первой помощи при падении.
Особую сложность представляют стрессовые переломы, которые возникают из-за повторяющейся нагрузки. В группе риска также пожилые люди с остеопорозом — состояние, связанное с истончением костной ткани.
Нередко незамеченными остаются травмы лодыжки или запястья. Человек может неделями ходить с переломом, списывая дискомфорт на ушиб мягких тканей.
Если вовремя не обратиться к травматологу, возрастает риск неправильного сращения костей. Это может привести к хронической боли, ограничению подвижности и нестабильности сустава. В дальнейшем иногда требуется более сложное лечение и длительная реабилитация.
"Любая недолеченная травма опорно-двигательного аппарата способна в будущем изменить биомеханику движения и увеличить нагрузку на сердце и сосуды", — считает врач-кардиолог, обозреватель Pravda.Ru Валерий Климов.
Поэтому после падений, особенно в холодное время года, специалисты советуют не откладывать обследование и при необходимости сделать рентген или МРТ. Об этом сообщает RT.
Несмотря на схожесть симптомов, различия принципиальны. При ушибе боль чаще уменьшается в течение нескольких дней, а подвижность постепенно восстанавливается. Перелом даёт более стойкую болезненность при нагрузке и точечную боль при надавливании на кость.
Иммобилизация гипсом, ортезом или фиксационной повязкой требуется именно при нарушении целостности кости. Самостоятельно отличить состояния бывает сложно, поэтому диагностика остаётся ключевым этапом.
Своевременная консультация травматолога позволяет избежать серьёзных осложнений. Это помогает быстрее восстановить функцию конечности и снизить риск хронических проблем.
Плюсы обращения:
Минусы чаще связаны с организационными моментами:
Первым этапом остаётся рентгенография. При сомнительных результатах назначают МРТ или КТ.
Стоимость зависит от сложности травмы, необходимости операции и длительности реабилитации.
Если боль сохраняется, усиливается при нагрузке или сопровождается выраженным отёком, лучше пройти обследование.
Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.