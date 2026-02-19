Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Перелом притворяется ушибом: признаки, которые легко пропустить после падения

Здоровье

Боль после падения не всегда означает обычный ушиб. Иногда за привычной припухлостью и синяком скрывается перелом, который легко пропустить. Ошибка в самодиагностике может обернуться длительным восстановлением и осложнениями.

Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Когда перелом очевиден

Некоторые травмы распознать проще всего по характерным признакам. Речь идёт о так называемых абсолютных симптомах, которые редко вызывают сомнения даже у неспециалистов.

"К абсолютным симптомам перелома относятся выраженная деформация конечности, патологическая подвижность, хруст (крепитация), а также видимое смещение костных отломков", — рассказал врач травматолог-ортопед клиники "Атрибьют" Арслан Рустамов.

В таких случаях требуется срочная медицинская помощь, фиксация конечности и проведение рентгенографии. Игнорирование подобных симптомов может привести к смещению костных фрагментов и повреждению окружающих тканей.

Почему перелом легко перепутать с ушибом

Куда сложнее ситуация, когда травма маскируется под растяжение или обычный ушиб. Боль появляется при нагрузке, но в состоянии покоя почти исчезает, при этом возникают отёк и кровоподтёк. Подобные зимние травмы нередко возникают при падении на льду, и важно знать основы первой помощи при падении.

Особую сложность представляют стрессовые переломы, которые возникают из-за повторяющейся нагрузки. В группе риска также пожилые люди с остеопорозом — состояние, связанное с истончением костной ткани.

Нередко незамеченными остаются травмы лодыжки или запястья. Человек может неделями ходить с переломом, списывая дискомфорт на ушиб мягких тканей.

Чем опасно отсутствие лечения

Если вовремя не обратиться к травматологу, возрастает риск неправильного сращения костей. Это может привести к хронической боли, ограничению подвижности и нестабильности сустава. В дальнейшем иногда требуется более сложное лечение и длительная реабилитация.

"Любая недолеченная травма опорно-двигательного аппарата способна в будущем изменить биомеханику движения и увеличить нагрузку на сердце и сосуды", — считает врач-кардиолог, обозреватель Pravda.Ru Валерий Климов.

Поэтому после падений, особенно в холодное время года, специалисты советуют не откладывать обследование и при необходимости сделать рентген или МРТ. Об этом сообщает RT.

Перелом и ушиб — в чём разница

Несмотря на схожесть симптомов, различия принципиальны. При ушибе боль чаще уменьшается в течение нескольких дней, а подвижность постепенно восстанавливается. Перелом даёт более стойкую болезненность при нагрузке и точечную боль при надавливании на кость.

Иммобилизация гипсом, ортезом или фиксационной повязкой требуется именно при нарушении целостности кости. Самостоятельно отличить состояния бывает сложно, поэтому диагностика остаётся ключевым этапом.

Плюсы и минусы своевременного обращения к врачу

Своевременная консультация травматолога позволяет избежать серьёзных осложнений. Это помогает быстрее восстановить функцию конечности и снизить риск хронических проблем.

Плюсы обращения:

  • Точная диагностика с помощью рентгена или МРТ.
  • Правильная фиксация и подбор ортопедических средств.
  • Контроль процесса сращения и реабилитации.

Минусы чаще связаны с организационными моментами:

  • Затраты времени на обследование.
  • Возможные финансовые расходы.
  • Временные ограничения активности.

Советы после падения

  1. Ограничьте нагрузку на повреждённую конечность.
  2. Приложите холод в первые часы после травмы.
  3. При сохраняющейся боли обратитесь к врачу.
  4. Не прогревайте область без консультации специалиста.

Популярные вопросы о переломах

Как выбрать метод диагностики при подозрении на перелом?

Первым этапом остаётся рентгенография. При сомнительных результатах назначают МРТ или КТ.

Сколько стоит лечение перелома?

Стоимость зависит от сложности травмы, необходимости операции и длительности реабилитации.

Что лучше при лёгкой травме — подождать или идти к врачу?

Если боль сохраняется, усиливается при нагрузке или сопровождается выраженным отёком, лучше пройти обследование.

Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
