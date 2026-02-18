Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Живут дольше не самые сильные: что на самом деле спасает мужчин

Здоровье

Продолжительность жизни мужчины во многом определяется не разовыми усилиями, а последовательной заботой о здоровье. Игнорирование профилактики и хронический стресс со временем накапливают эффект, который отражается на работе всех систем организма.

Стресс и режим как отправная точка

Врач по медицинской профилактике Кристина Баукова отмечает, что современные мужчины сталкиваются с множеством факторов, негативно влияющих на организм. Перегрузки, недосып и постоянное напряжение отражаются на гормональном фоне, в частности на уровне тестостерона, а также повышают риск бессонницы и депрессивных состояний.

Питание и физическая активность

Отдельное внимание специалист уделяет рациону. Сбалансированное питание помогает поддерживать нормальный вес, уровень тестостерона и общую жизненную энергию, а также снижает риски развития хронических заболеваний. В ежедневном меню должны присутствовать мясо, птица, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты и крупы, при этом потребление сахара, соли и переработанных продуктов следует ограничить.

Регулярная физическая нагрузка — ещё один ключевой элемент профилактики. Баукова советует уделять не менее 150 минут в неделю умеренной аэробной активности либо 75-150 минут интенсивных тренировок. Дополнительно необходимы два-три силовых занятия продолжительностью 30-60 минут и упражнения на гибкость и баланс. Об этом сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Отказ от вредных привычек и контроль здоровья

Специалист подчёркивает важность отказа от курения и злоупотребления алкоголем. Этанол и никотин токсично воздействуют на сердечно-сосудистую систему, печень, лёгкие и репродуктивную функцию. Даже частичное сокращение вредных привычек способно существенно улучшить качество жизни.

"Долголетие мужчины зависит от системного подхода к здоровью. Инвестируя в здоровье сегодня, мужчина обеспечивает себе активную и полноценную жизнь на десятилетия вперед", — резюмировала Баукова.

Не менее значимы регулярные медицинские обследования. Врач напоминает о необходимости проходить диспансеризацию раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно — после 40. Контроль артериального давления, уровня холестерина и глюкозы, осмотр кожи на предмет новообразований, а также онкоскрининг, включая определение уровня простатспецифического антигена и исследование кала на скрытую кровь, позволяют выявлять проблемы на ранней стадии.

