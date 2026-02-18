Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Ночь — больше не пытка: что сделать вечером, чтобы уснуть быстрее

Здоровье

Засыпание без лекарств всё чаще становится задачей, требующей пересмотра вечерних привычек, а не поиска "быстрых" решений. Один простой ритуал способен заметно ускорить переход ко сну, если встроен в правильный режим.

Сон мужчины
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон мужчины

Тёплый душ как сигнал для организма

По словам врача-терапевта Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Ивана Еременко, тёплый душ вечером помогает телу подготовиться ко сну. Такой ритуал способствует расслаблению и запускает естественные механизмы снижения активности организма. Вечернее тепло воспринимается как сигнал к завершению дня и переходу в фазу отдыха.

"Теплый душ вечером поможет уснуть быстрее. Эффект усиливается, если процедура становится регулярной и проводится примерно в одно и то же время", — заявил врач-терапевт Иван Еременко.

Роль звукового фона перед сном

Ранее в медиа обсуждалось влияние так называемого розового шума на качество засыпания. Еременко пояснил, что подобные звуки относятся к фоновым акустическим стимулам и могут снижать уровень корковой активации перед сном. В отличие от белого шума, розовый распределяет частоты мягче и воспринимается менее раздражающе.

За счет более мягкого распределения частот он воспринимается менее раздражающе, чем белый шум, и помогает нивелировать внезапные звуковые раздражители. Любые звуковые практики остаются лишь вспомогательным инструментом и не решают проблему сами по себе. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Гигиена сна важнее отдельных приёмов

Ключевым фактором быстрого засыпания, по словам Еременко, остаётся соблюдение гигиены сна. Формирование устойчивого режима требует системного подхода и отказа от привычек, мешающих организму расслабиться. Именно совокупность условий, а не отдельный приём, даёт стабильный результат.

Человеку помогут регулярный режим, снижение световой нагрузки за час-два до сна, отказ от гаджетов, умеренная физическая активность в течение дня. Дополнительную роль играют тёплый душ, проветривание спальни и поддержание температуры воздуха на уровне 18-20 градусов.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы сон гигиена здоровье
Новости Все >
Припаркался — лишился авто: в Татарстане готовят новые правила эвакуации
Синяки появляются сами собой: какие заболевания маскируются под безобидные кровоподтеки
Правильный ужин спасает фигуру: что съесть вечером, чтобы не набирать вес
Telegram кормит тысячи компаний: неочевидное последствие блокировки мессенджера
Переживания не дают покоя: почему мысли о проблемах становятся бесконечными
Астигматизм лишает взгляд фокуса: первые признаки нарушения зрения, которые многие игнорируют
Учащенное сердцебиение возникает внезапно: эти симптомы указывают на начало тахикардии
Волна сокращений захлестнула Россию: в зоне риска оказались те, кто меньше всего этого ожидал
Риск прячется не в бумагах, а в людях: вторичный рынок жилья 2026 живёт в режиме тревоги
Россия и Украина оказались в тупике: ключевой камень преткновения переговоров
Сейчас читают
Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков
Садоводство, цветоводство
Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Садоводство, цветоводство
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Чёрная корка тает сама: простой пакет превращает посуду в зеркало
Недвижимость
Чёрная корка тает сама: простой пакет превращает посуду в зеркало
Популярное
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето

Вербена гибридная — неприхотливый цветок для клумбы, который цветёт всё лето без сложного ухода и частых подкормок. Почему её выбирают дачники?

Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Три ложки в воду — и ведро ягод с куста: клубника идёт в наступление уже весной
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Попытки договориться с Трампом могут стать ошибкой: Россия потеряет контроль над нефтью и газом Любовь Степушова Где безопасно отдыхать на море летом 2026: честное сравнение Крыма, Кубани, Азова и Калининграда Александр Шторм Водородный восход: как белое топливо меняет энергетическую картину мира Сергей Ивaнов
Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом
Бессмертный император сада: этот цветок живёт десятилетиями без ухода
Сараи и навесы становятся легче, но крепче: этот материал заменяет тяжёлый шифер
Сараи и навесы становятся легче, но крепче: этот материал заменяет тяжёлый шифер
Последние материалы
Один пакет вместо трёх счетов: как семьи резко снижают расходы на связь
Правильный ужин спасает фигуру: что съесть вечером, чтобы не набирать вес
Telegram кормит тысячи компаний: неочевидное последствие блокировки мессенджера
Переживания не дают покоя: почему мысли о проблемах становятся бесконечными
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Астигматизм лишает взгляд фокуса: первые признаки нарушения зрения, которые многие игнорируют
Попытки договориться с Трампом могут стать ошибкой: Россия потеряет контроль над нефтью и газом
Джинсы снова правят балом: стильные модели весны-2026, в которые стоит вложиться
Не плачут на публике, но сгорают внутри: что переживают мужчины после развода
Учащенное сердцебиение возникает внезапно: эти симптомы указывают на начало тахикардии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.