Ночь — больше не пытка: что сделать вечером, чтобы уснуть быстрее

Засыпание без лекарств всё чаще становится задачей, требующей пересмотра вечерних привычек, а не поиска "быстрых" решений. Один простой ритуал способен заметно ускорить переход ко сну, если встроен в правильный режим.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон мужчины

Тёплый душ как сигнал для организма

По словам врача-терапевта Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Ивана Еременко, тёплый душ вечером помогает телу подготовиться ко сну. Такой ритуал способствует расслаблению и запускает естественные механизмы снижения активности организма. Вечернее тепло воспринимается как сигнал к завершению дня и переходу в фазу отдыха.

"Теплый душ вечером поможет уснуть быстрее. Эффект усиливается, если процедура становится регулярной и проводится примерно в одно и то же время", — заявил врач-терапевт Иван Еременко.

Роль звукового фона перед сном

Ранее в медиа обсуждалось влияние так называемого розового шума на качество засыпания. Еременко пояснил, что подобные звуки относятся к фоновым акустическим стимулам и могут снижать уровень корковой активации перед сном. В отличие от белого шума, розовый распределяет частоты мягче и воспринимается менее раздражающе.

За счет более мягкого распределения частот он воспринимается менее раздражающе, чем белый шум, и помогает нивелировать внезапные звуковые раздражители. Любые звуковые практики остаются лишь вспомогательным инструментом и не решают проблему сами по себе. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Гигиена сна важнее отдельных приёмов

Ключевым фактором быстрого засыпания, по словам Еременко, остаётся соблюдение гигиены сна. Формирование устойчивого режима требует системного подхода и отказа от привычек, мешающих организму расслабиться. Именно совокупность условий, а не отдельный приём, даёт стабильный результат.

Человеку помогут регулярный режим, снижение световой нагрузки за час-два до сна, отказ от гаджетов, умеренная физическая активность в течение дня. Дополнительную роль играют тёплый душ, проветривание спальни и поддержание температуры воздуха на уровне 18-20 градусов.