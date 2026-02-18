Не плачут на публике, но сгорают внутри: что переживают мужчины после развода

Мужские переживания после расставания часто остаются за кадром, хотя по глубине они нередко сопоставимы или даже превосходят женские. Стереотип о "сдержанности" мужчин мешает воспринимать их эмоциональную боль всерьёз и формирует искажённое общественное ожидание.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тишина после развода

Эмоции, которые не принято показывать

По словам психолога Сергея Ланга, мужчины особенно тяжело переживают расставание в тех случаях, когда отношения изначально строились с прицелом на семью и основывались на искренних чувствах. В таких ситуациях разрыв становится не просто утратой партнёра, а крушением жизненных планов и представлений о будущем. При этом распространённое мнение о том, что эмоциональные реакции — исключительно "женская" особенность, не соответствует реальности.

"Мужчины сильно переживают расставание в том случае, если, действительно, хотели создать семью, если брак был по любви", — пояснил психолог Сергей Ланг.

Социальное давление после развода

Отдельного внимания, по словам Ланга, заслуживает общественное отношение к мужчинам после развода. В социальном восприятии именно мужчина нередко автоматически оказывается в роли виновника, независимо от обстоятельств расставания. Этот фактор усиливает внутренний кризис и усложняет процесс эмоционального восстановления.

Психолог отметил, что в ряде случаев мужчины страдают после разрыва даже больше, чем женщины. Общественное клеймо "негативного персонажа" формируется вне зависимости от того, кто стал инициатором развода — ушла жена или решение принял сам мужчина. Такая установка лишает возможности открыто говорить о своих чувствах и обращаться за поддержкой.

Невидимая сторона расставаний

Ланг обращает внимание на то, что замалчивание мужских переживаний создаёт ложное представление о психологических последствиях развода. Отсутствие сочувствия и поддержки со стороны окружения может приводить к затяжным внутренним конфликтам и ощущению изоляции. В этом контексте специалист призывает рассматривать расставание как кризис для обоих партнёров, а не только для одной стороны. Об этом сообщает aif.ru.