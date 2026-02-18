Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сантиметровая лента становится индикатором инфаркта: один расчёт выявит скрытый риск

Лишний вес нередко оценивают по стрелке весов, однако куда важнее может оказаться обычная сантиметровая лента. О том, как простое соотношение объёма талии к росту помогает спрогнозировать риск инфаркта, рассказала врач-эндокринолог клиники Atribeaute Елена Шафранская. По её словам, именно этот показатель позволяет точнее судить о вероятности сердечно-сосудистых нарушений.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Талия как индикатор скрытой угрозы

Специалист подчёркивает, что окружность талии служит ключевым маркером висцерального ожирения — жира, который откладывается вокруг внутренних органов. Такой тип жировой ткани метаболически активен и напрямую связан с развитием осложнений. Риск метаболических нарушений значительно возрастает при показателях более 88 сантиметров у женщин и более 94 сантиметров у мужчин.

Окружность талии — это ключевой маркер висцерального ожирения. Риск метаболических осложнений резко возрастает при окружности талии >88 см у женщин и >94 см у мужчин. Еще более точным показателем риска сердечно-сосудистых заболеваний является отношение окружности талии к росту. Его универсальное пороговое значение ≥0,5 (то есть обхват талии должен составлять менее половины роста человека).

Таким образом, если объём талии превышает половину роста, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. Этот ориентир считается универсальным и применим независимо от пола.

Инсулинорезистентность и повреждение сосудов

Висцеральная жировая ткань играет ключевую роль в формировании инсулинорезистентности — состояния, при котором клетки организма теряют чувствительность к инсулину. В ответ поджелудочная железа вынуждена вырабатывать его в большем объёме. Такое хроническое напряжение нарушает обмен веществ и запускает цепочку патологических процессов.

По словам врача, избыток жира связан с развитием сахарного диабета второго типа и стабильно высоким уровнем глюкозы в крови. Кроме того, жировая ткань способствует хроническому воспалению, повреждает эндотелий сосудов и провоцирует атеросклероз. Это, в свою очередь, повышает риск инфарктов и инсультов, а также может быть связано с нарушениями репродуктивного здоровья и повышенной вероятностью некоторых видов рака.

Коррекция образа жизни и медицинский контроль

Шафранская отмечает, что переход на средиземноморскую диету способствует нормализации гормонального фона. Снижение массы тела сопровождается уменьшением уровня инсулина и гормонов стресса, что положительно влияет на общее состояние организма. Диетические изменения рассматриваются как один из инструментов профилактики осложнений.

"Для спокойствия и вашей безопасности можно пройти обследование на заболевания, связанные с ожирением, и вместе с эндокринологом разработать тактику снижения веса, контроля сопутствующей патологии, медикаментозной коррекции лишнего веса, гипертонии, высокого уровня глюкозы крови, дислипидемии (увеличение холестерина, особенно плохой фракции)", — заключила врач-эндокринолог Елена Шафранская "Газете.Ru".

Специалист подчёркивает, что комплексный подход, включающий обследование и наблюдение у врача, позволяет своевременно выявить риски и снизить вероятность серьёзных сердечно-сосудистых осложнений — сообщает Газета. Ru.

