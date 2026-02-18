Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Двери хлопают, слова ранят: что скрывается за вспышками агрессии у подростка

Подростковая грубость часто воспринимается как вызов и неблагодарность, хотя за резкими словами нередко скрывается растерянность и страх. О том, почему агрессия в этом возрасте может быть формой защиты, сообщает  психолог Елена Клён. Эксперт подчёркивает: перемены, которые происходят с подростком, сравнимы с внутренней перестройкой, к которой невозможно подготовиться заранее.

Подростковый возраст как капитальный ремонт

По словам специалиста Центра развития "НОВАЯ ЭРА" Елены Клён, изменения в теле, эмоциях и переживаниях происходят настолько стремительно, что ребёнок буквально не успевает осознать происходящее. Пубертат она сравнивает с капитальным ремонтом, начавшимся без предупреждения. Вчерашняя стабильность рушится, а привычные ориентиры исчезают.

"Пока ты спал в своей теплой детской кроватке, к тебе ворвалась толпа рабочих и начала рушить несущие стены и выносить всю мебель", — пояснила клинический психолог Елена Клён.

В такой ситуации подросток оказывается в состоянии внутреннего хаоса. Он не выбирает эту трансформацию и не контролирует её, но вынужден жить в новых условиях. Отсюда — резкие реакции, перепады настроения и ощущение, что мир стал чрезмерно острым.

Агрессия как сигнал о напряжении

Не умея справиться с накопившимся напряжением, подросток может становиться вспыльчивым и агрессивным. Его реакции порой кажутся родителям чрезмерными и театральными, однако специалист предупреждает: в переходном возрасте эмоции действительно переживаются интенсивнее. То, что взрослому кажется незначительным эпизодом, для ребёнка может быть серьёзным кризисом.

Клён отмечает, что родителям не стоит списывать происходящее на демонстративность или попытку манипуляции. Вместо этого полезно вспомнить собственный подростковый опыт и сопоставить его с текущей ситуацией. Такой подход позволяет увидеть за грубостью не намеренное оскорбление, а внутреннюю борьбу.

Проверка на безусловную любовь

В период пубертата поведение подростка может становиться вызывающим и даже эпатажным. Со стороны это выглядит как провокация и стремление к конфликту, но психолог подчёркивает: подобная стратегия чаще всего неосознанна. Ребёнок стремится убедиться, что его принимают даже в состоянии раздражения и непослушания.

"Принимать и сочувствовать подростку бывает тяжелее, чем маленькому ребенку. Некогда милый безобидный малыш может стать похож на грубого взрослого человека, который поселился у вас в квартире", — отметила клинический психолог Елена Клён.

По мнению эксперта, именно родитель несёт ответственность за сохранение контакта. Подростку по-прежнему необходимы поддержка и эмоциональная опора, даже если внешне он демонстрирует обратное. И налаживание диалога в этот период становится не проявлением слабости, а условием взросления обеих сторон — сообщает ИА RuNews24.ru.

