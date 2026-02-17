Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Отказ от сахара спасёт миллионы: врач объяснила, почему он нам не нужен

Здоровье

Сладкий чай и десерты давно стали привычной частью рациона, но острой необходимости в добавленном сахаре у человека нет. Организм получает глюкозу и без рафинированного сахара — из обычных продуктов повседневного питания.

Сахар
Фото: https://ru.freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Free
Сахар

Сахар как источник энергии и риска

Врач-диетолог Елена Соломатина поясняет, что большинство людей употребляют сахар ради глюкозы — основного топлива для мозга и мышц. Однако в процессе обмена веществ сахар распадается не только на глюкозу, но и на фруктозу. Последняя перерабатывается печенью в жир, что со временем может привести к ожирению и метаболическим нарушениям.

"Если речь идет о добавленном сахаре, то от него человек может отказаться очень легко. Это будет только на пользу. В основном мы употребляем сахар, чтобы получить глюкозу, которая служит основным источником энергии для наших мозга и мышц. Однако, в организме сахар распадается не только на глюкозу, но и фруктозу, которую наша печень перерабатывает в жир, вызывая ожирение и метаболические нарушения в организме", — говорит врач Елена Соломатина.

Избыток глюкозы, добавляет эксперт, также опасен. Повышенный уровень сахара в крови может негативно сказаться на состоянии сосудов, почек и сердца, а в долгосрочной перспективе стать фактором развития ожирения и диабета второго типа. Поэтому регулярное и чрезмерное потребление сладостей нельзя считать безобидной привычкой.

Глюкоза без рафинада

По словам Соломатиной, человеческий организм способен обходиться без сахара в чистом виде. Необходимая глюкоза уже содержится в ряде продуктов, которые составляют основу рациона. Это пшеница, ячмень, рис, бобовые и картофель, а также блюда, приготовленные на их основе.

Эти продукты обеспечивают поступление углеводов и, соответственно, сахара в кровь естественным путём. Кроме того, организм умеет адаптироваться к изменениям питания. Даже при полном отказе от углеводов запускается процесс глюконеогенеза — синтеза глюкозы из белков и аминокислот, что позволяет поддерживать энергетический баланс.

Когда сахар действительно нужен

При этом диетолог подчёркивает, что существуют ситуации, когда быстрое поступление сахара жизненно необходимо. Речь идёт прежде всего о людях с хроническими заболеваниями, в частности с диабетом, у которых может резко снижаться уровень глюкозы в крови. В подобных случаях даже обычная конфета способна предотвратить тяжёлые последствия.

В целом же, как резюмирует специалист, большинству россиян можно без опасений исключить добавленный сахар из рациона. Основные потребности организма в глюкозе покрываются за счёт других продуктов, и для многих отказ от сахара способен стать серьёзным шагом к улучшению самочувствия и профилактике обменных нарушений. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы сахар диетолог ожирение здоровье
Новости Все >
Урожай есть, а миллиарды не всходят: кто перемалывает экономику Запорожской области
Прощай, нищая старость: одна копеечная привычка сегодня спасет ваш кошелек в будущем
Небольшая, но победа: сколько сэкономят водители на топливе в Омске
Спортзал превращается в риск для вен: привычные упражнения ускоряют развитие варикоза
Позвоночник сигналит задолго до диагноза: эти ощущения нельзя списывать на усталость
Мошенники знают о вас больше, чем вы думаете: откуда утекают данные и как это остановить
Таблетки для иммунитета покупают зря: защита организма строится совсем по другому принципу
Жидкое золото для интеллекта: этот напиток бодрит мозг лучше любого дорогого допинга
Вторичный рынок перестает быть лотереей: простой способ выбрать надежное авто
Попытка переворота в Киргизии? События вокруг выборов заставили заговорить о смене власти
Сейчас читают
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Еда и рецепты
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Садоводство, цветоводство
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Популярное
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето

Вербена гибридная — неприхотливый цветок для клумбы, который цветёт всё лето без сложного ухода и частых подкормок. Почему её выбирают дачники?

Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Великое молчание: почему инопланетные сигналы могли достичь Земли, но остались незамеченными Александр Рощин Советская легенда без прикрас: чем Москвич-2140 разочаровывал владельцев Сергей Милешкин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова
Огуречный взрыв: 5 гибридов-мутантов, которые завалят вас урожаем уже через 35 дней
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Пионы раскрываются как короны: простые приёмы для пышных бутонов и роскошных шапок
Пионы раскрываются как короны: простые приёмы для пышных бутонов и роскошных шапок
Последние материалы
Стены под ключ за вечер: новая отделка, которая убивает рынок классического ремонта
Отказ от сахара спасёт миллионы: врач объяснила, почему он нам не нужен
Прощай, нищая старость: одна копеечная привычка сегодня спасет ваш кошелек в будущем
Кухонная мелочь оказалась союзником мозга: эти специи меняют работу вашего организма
Небольшая, но победа: сколько сэкономят водители на топливе в Омске
Стоите на месте, а тело молодеет: древний способ вернуть лёгкость ногам
Германия ищет СПГ в Аргентине, чтобы доказать независимость от США
Забудьте про минвату: деревенский способ утепления бани, который держит жар сутками
Молоко и масло из кокоса работают по-разному: польза и скрытые риски для здоровья
Бисер возвращается вместо золота: ожерелья и серьги сезона весна-лето 2026
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.