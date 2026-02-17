Отказ от сахара спасёт миллионы: врач объяснила, почему он нам не нужен

Сладкий чай и десерты давно стали привычной частью рациона, но острой необходимости в добавленном сахаре у человека нет. Организм получает глюкозу и без рафинированного сахара — из обычных продуктов повседневного питания.

Фото: https://ru.freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Free Сахар

Сахар как источник энергии и риска

Врач-диетолог Елена Соломатина поясняет, что большинство людей употребляют сахар ради глюкозы — основного топлива для мозга и мышц. Однако в процессе обмена веществ сахар распадается не только на глюкозу, но и на фруктозу. Последняя перерабатывается печенью в жир, что со временем может привести к ожирению и метаболическим нарушениям.

"Если речь идет о добавленном сахаре, то от него человек может отказаться очень легко. Это будет только на пользу. В основном мы употребляем сахар, чтобы получить глюкозу, которая служит основным источником энергии для наших мозга и мышц. Однако, в организме сахар распадается не только на глюкозу, но и фруктозу, которую наша печень перерабатывает в жир, вызывая ожирение и метаболические нарушения в организме", — говорит врач Елена Соломатина.

Избыток глюкозы, добавляет эксперт, также опасен. Повышенный уровень сахара в крови может негативно сказаться на состоянии сосудов, почек и сердца, а в долгосрочной перспективе стать фактором развития ожирения и диабета второго типа. Поэтому регулярное и чрезмерное потребление сладостей нельзя считать безобидной привычкой.

Глюкоза без рафинада

По словам Соломатиной, человеческий организм способен обходиться без сахара в чистом виде. Необходимая глюкоза уже содержится в ряде продуктов, которые составляют основу рациона. Это пшеница, ячмень, рис, бобовые и картофель, а также блюда, приготовленные на их основе.

Эти продукты обеспечивают поступление углеводов и, соответственно, сахара в кровь естественным путём. Кроме того, организм умеет адаптироваться к изменениям питания. Даже при полном отказе от углеводов запускается процесс глюконеогенеза — синтеза глюкозы из белков и аминокислот, что позволяет поддерживать энергетический баланс.

Когда сахар действительно нужен

При этом диетолог подчёркивает, что существуют ситуации, когда быстрое поступление сахара жизненно необходимо. Речь идёт прежде всего о людях с хроническими заболеваниями, в частности с диабетом, у которых может резко снижаться уровень глюкозы в крови. В подобных случаях даже обычная конфета способна предотвратить тяжёлые последствия.

В целом же, как резюмирует специалист, большинству россиян можно без опасений исключить добавленный сахар из рациона. Основные потребности организма в глюкозе покрываются за счёт других продуктов, и для многих отказ от сахара способен стать серьёзным шагом к улучшению самочувствия и профилактике обменных нарушений. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".