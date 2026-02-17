Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кухонная мелочь оказалась союзником мозга: эти специи меняют работу вашего организма

Ароматные специи из повседневного рациона могут влиять не только на вкус блюд, но и на эмоциональный фон. Учёные всё чаще рассматривают питание как фактор, способный поддерживать здоровье мозга. Новые данные связывают ряд пряностей с потенциальным снижением выраженности депрессивных симптомов.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Данилов is licensed under publiс domain
Как специи связаны с работой мозга

Исследователи проанализировали данные экспериментальных и клинических работ о влиянии куркумы, шафрана, имбиря, чёрного перца и перца чили на нервную систему. Эти пряности содержат биологически активные соединения с нейропротекторными свойствами.

Речь идёт о воздействии на нейровоспаление, окислительный стресс и обмен нейромедиаторов — процессов, которые играют роль в развитии депрессии. Отдельно обсуждается влияние на ось "кишечник — мозг", поскольку состояние микробиоты связано с настроением и когнитивными функциями.

"Питание действительно способно влиять на общее самочувствие и уровень энергии, но при клинической депрессии оно рассматривается только как вспомогательный фактор, а не замена терапии", — считает психолог, обозреватель Pravda.Ru Надежда Осипова.

Также учёные отмечают возможную поддержку нейропластичности — способности мозга формировать новые связи. Этот механизм важен для адаптации к стрессу и восстановления после эмоциональных перегрузок.

Отличия от классических антидепрессантов

В отличие от рецептурных препаратов, специи употребляются в малых дозах как часть обычного питания — в супах, рагу, соусах, блюдах с оливковым маслом. Это предполагает постепенное и многоуровневое воздействие на организм.

"Любые биологически активные вещества имеют значение дозы и взаимодействий. Даже натуральные компоненты требуют разумного подхода и понимания ограничений", — считает клинический фармаколог, обозреватель Pravda.Ru Алексей Николаевич Рябцев.

При этом вопросы биодоступности и точных терапевтических дозировок остаются открытыми. Научное сообщество подчёркивает необходимость дальнейших исследований, прежде чем говорить о стандартизированных рекомендациях.

Питание как часть профилактики

Специалисты рассматривают рацион как элемент комплексной поддержки психического здоровья наряду с физической активностью и режимом сна. Об этом сообщает "Рамблер".

"Системное влияние на организм всегда складывается из мелочей — питания, движения, сна. Изолированный продукт не решает проблему, но в комплексе факторы могут работать", — считает врач-терапевт, обозреватель Pravda.Ru Анна Кузнецова.

Сравнение специй и антидепрессантов

Антидепрессанты проходят клинические испытания и назначаются при подтверждённом диагнозе. Их действие направлено на коррекцию нейромедиаторных процессов.

Специи действуют мягче и включаются в рацион ежедневно:

  1. Поддерживают антиоксидантную защиту.
  2. Могут снижать воспалительные процессы.
  3. Потенциально влияют на микробиоту кишечника.

Однако они не являются самостоятельным методом терапии депрессии.

Плюсы и минусы включения специй в рацион

Использование пряностей имеет свои особенности.

К преимуществам относятся:

  • Натуральное происхождение и доступность.
  • Дополнительные антиоксидантные свойства.
  • Возможность регулярного применения в кулинарии.

Среди ограничений:

  • Недостаточная изученность дозировок.
  • Различия в усвоении активных веществ.
  • Невозможность заменить медикаментозное лечение при тяжёлых формах расстройства.

Популярные вопросы о влиянии специй на здоровье мозга

Как выбрать специи для поддержки настроения?

Стоит отдавать предпочтение качественным продуктам без добавок и соблюдать умеренность.

Сколько специй безопасно употреблять?

Кулинарные дозировки обычно считаются безопасными, но лечебные схемы требуют научного обоснования.

Могут ли специи полностью заменить лечение?

На сегодняшний день доказательств для таких выводов недостаточно.

Автор Сергей Данилов
Сергей Олегович Данилов — врач-гастроэнтеролог, специалист по ГЭРБ, язвенной болезни и вопросам питания при заболеваниях ЖКТ, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
