Сердце под ударом: эти 6 привычек резко сокращают риск и держат давление в норме

Сердечно-сосудистые заболевания часто воспринимаются как приговор, если в семье уже были случаи инфаркта или инсульта. Однако даже при неблагоприятной наследственности риски можно заметно сократить. Ключевую роль играет не только генетика, но и образ жизни человека.

Наследственность — не приговор

Генетическая предрасположенность действительно относится к факторам риска развития заболеваний сердца и сосудов. Если инфаркты или инсульты переносили родители, вероятность подобных состояний возрастает. Тем не менее решающее значение нередко имеют так называемые модифицируемые факторы — те, на которые человек способен повлиять самостоятельно.

К ним относятся избыточная масса тела и ожирение, низкий уровень физической активности, курение, злоупотребление алкоголем, питание с избытком соли, быстрых углеводов и трансжиров. Именно такие привычки нарушают обмен глюкозы и липидов, способствуют развитию сахарного диабета и атеросклероза. Подробные рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых рисков регулярно публикуются в разделе Здоровье. Не стоит забывать и о психологических факторах: хронический стресс, тревожность, социальная нестабильность также отражаются на состоянии сердечно-сосудистой системы.

"Для предупреждения развития сердечно-сосудистых заболеваний и связанных с ними осложнений необходимо начать профилактику еще до появления первых симптомов болезни. Это можно сделать за шесть шагов. Первый — поменять рацион питания. Нужно ежедневно употреблять 200 г овощей, 200 г фруктов, ограничивать соль до 5 г в день, насыщенные жиры до 10%, избегать трансжиров; отдавать предпочтение нежирному мясу, молочным продуктам и растительным маслам; исключить сладкие безалкогольные напитки", — посоветовала врач Елена Резник.

Рацион с достаточным количеством овощей и фруктов обеспечивает организм клетчаткой и антиоксидантами, поддерживающими здоровье сосудов. Снижение доли насыщенных жиров и сахара помогает контролировать массу тела и уровень холестерина.

"Профилактика инфаркта невозможна без контроля массы тела и углеводного обмена, поскольку ожирение и преддиабет напрямую усиливают сосудистые риски", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda.ru Екатерина Орлова.

Движение, контроль давления и отказ от вредных привычек

Второй важный шаг — регулярная аэробная нагрузка. Это может быть быстрая ходьба, плавание или езда на велосипеде. Достаточно не менее 150 минут умеренной активности в неделю. Для ориентира — 6–10 тысяч шагов в день. Практические советы по поддержанию активности и укреплению организма также представлены в рубрике Спорт и фитнес.

Контроль давления особенно важен для людей с наследственной отягощённостью. Повышенные показатели постепенно повреждают сосудистую стенку, создавая условия для формирования атеросклеротических бляшек. Регулярное измерение давления дома и консультации со специалистом позволяют снизить риск осложнений.

"Третий шаг — контролировать артериальное давление (оно должно быть до 65 лет — 120–130/<80, старше 65 — 130–140/<80 мм рт. ст.) и пульс (в норме должен быть 55-80 ударов в минуту). Четвертый — отказаться от курения, переедания, алкоголя. Пятый и шестой шаги — это постоянно отслеживать показатели анализов крови. Это уровень гликированного гемоглобина (показатель наличия сахарного диабета — в норме до 5,7%), общего холестерина (в норме до 5,2 ммоль/л) и липопротеидов низкой плотности (норма до 3 ммоль/л)", — заключила врач Елена Резник.

Отказ от курения и злоупотребления алкоголем остаётся обязательным условием профилактики. Никотин и этанол повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и ускоряют развитие осложнений, сообщает Газета.Ru.

"Регулярная диспансеризация и раннее выявление факторов риска позволяют предотвратить большинство сосудистых катастроф ещё до появления симптомов", — считает врач-терапевт, обозреватель Pravda.ru Анна Кузнецова.

Почему важно следить за анализами

Показатели крови помогают выявить скрытые нарушения задолго до появления жалоб. Гликированный гемоглобин отражает средний уровень глюкозы за последние месяцы, а холестерин и липопротеиды низкой плотности позволяют оценить вероятность развития атеросклероза.

Ранняя диагностика даёт шанс скорректировать образ жизни или начать терапию своевременно. Даже при неблагоприятной наследственности системный подход к здоровью значительно снижает вероятность инфаркта и инсульта.