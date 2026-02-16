Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Валерий Климов

Сердце под ударом: эти 6 привычек резко сокращают риск и держат давление в норме

Здоровье

Сердечно-сосудистые заболевания часто воспринимаются как приговор, если в семье уже были случаи инфаркта или инсульта. Однако даже при неблагоприятной наследственности риски можно заметно сократить. Ключевую роль играет не только генетика, но и образ жизни человека.

Мужчина держится за грудь на фоне риска сердечных заболеваний
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина держится за грудь на фоне риска сердечных заболеваний

Наследственность — не приговор

Генетическая предрасположенность действительно относится к факторам риска развития заболеваний сердца и сосудов. Если инфаркты или инсульты переносили родители, вероятность подобных состояний возрастает. Тем не менее решающее значение нередко имеют так называемые модифицируемые факторы — те, на которые человек способен повлиять самостоятельно.

К ним относятся избыточная масса тела и ожирение, низкий уровень физической активности, курение, злоупотребление алкоголем, питание с избытком соли, быстрых углеводов и трансжиров. Именно такие привычки нарушают обмен глюкозы и липидов, способствуют развитию сахарного диабета и атеросклероза. Подробные рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых рисков регулярно публикуются в разделе Здоровье. Не стоит забывать и о психологических факторах: хронический стресс, тревожность, социальная нестабильность также отражаются на состоянии сердечно-сосудистой системы.

"Для предупреждения развития сердечно-сосудистых заболеваний и связанных с ними осложнений необходимо начать профилактику еще до появления первых симптомов болезни. Это можно сделать за шесть шагов. Первый — поменять рацион питания. Нужно ежедневно употреблять 200 г овощей, 200 г фруктов, ограничивать соль до 5 г в день, насыщенные жиры до 10%, избегать трансжиров; отдавать предпочтение нежирному мясу, молочным продуктам и растительным маслам; исключить сладкие безалкогольные напитки", — посоветовала врач Елена Резник.

Рацион с достаточным количеством овощей и фруктов обеспечивает организм клетчаткой и антиоксидантами, поддерживающими здоровье сосудов. Снижение доли насыщенных жиров и сахара помогает контролировать массу тела и уровень холестерина.

"Профилактика инфаркта невозможна без контроля массы тела и углеводного обмена, поскольку ожирение и преддиабет напрямую усиливают сосудистые риски", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda.ru Екатерина Орлова.

Движение, контроль давления и отказ от вредных привычек

Второй важный шаг — регулярная аэробная нагрузка. Это может быть быстрая ходьба, плавание или езда на велосипеде. Достаточно не менее 150 минут умеренной активности в неделю. Для ориентира — 6–10 тысяч шагов в день. Практические советы по поддержанию активности и укреплению организма также представлены в рубрике Спорт и фитнес.

Контроль давления особенно важен для людей с наследственной отягощённостью. Повышенные показатели постепенно повреждают сосудистую стенку, создавая условия для формирования атеросклеротических бляшек. Регулярное измерение давления дома и консультации со специалистом позволяют снизить риск осложнений.

"Третий шаг — контролировать артериальное давление (оно должно быть до 65 лет — 120–130/<80, старше 65 — 130–140/<80 мм рт. ст.) и пульс (в норме должен быть 55-80 ударов в минуту). Четвертый — отказаться от курения, переедания, алкоголя. Пятый и шестой шаги — это постоянно отслеживать показатели анализов крови. Это уровень гликированного гемоглобина (показатель наличия сахарного диабета — в норме до 5,7%), общего холестерина (в норме до 5,2 ммоль/л) и липопротеидов низкой плотности (норма до 3 ммоль/л)", — заключила врач Елена Резник.

Отказ от курения и злоупотребления алкоголем остаётся обязательным условием профилактики. Никотин и этанол повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и ускоряют развитие осложнений, сообщает Газета.Ru.

"Регулярная диспансеризация и раннее выявление факторов риска позволяют предотвратить большинство сосудистых катастроф ещё до появления симптомов", — считает врач-терапевт, обозреватель Pravda.ru Анна Кузнецова.

Почему важно следить за анализами

Показатели крови помогают выявить скрытые нарушения задолго до появления жалоб. Гликированный гемоглобин отражает средний уровень глюкозы за последние месяцы, а холестерин и липопротеиды низкой плотности позволяют оценить вероятность развития атеросклероза.

Ранняя диагностика даёт шанс скорректировать образ жизни или начать терапию своевременно. Даже при неблагоприятной наследственности системный подход к здоровью значительно снижает вероятность инфаркта и инсульта.

Автор Валерий Климов
Валерий Петрович Климов — врач-кардиолог, специалист по артериальной гипертонии и оценке риска инфаркта и инсульта, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы инфаркт давление здоровье холестерин профилактика
Новости Все >
Суровый климат Чукотки отступил перед тарелкой: за этим вкусом летят через всю страну
Три дня свободы вместо рутины: Башкирия тестирует формат 4 на 3 и считает выгоды
Новый тренер — старые проблемы: Рубин застрял без новичков до дедлайна лиги февраля
Растаможка с подвохом: почему ваш новый автомобиль может стоить еще два штрафа
Сирена больше не парализует: белгородцы освоили навык, который работает быстрее страха
Хотели лайков — получили бурю: скандалы с компаниями начинаются не с атаки конкурентов
Работа в логистике стала золотой жилой: водители и курьеры выходят в лидеры
Аплодисменты громче баллов: почему сильный прокат не стал победным
Россия ставит на тарелку больше, чем еду: самый холодный регион разогрел интерес гостей
Тётка Чарлея запускает хаос: одна роль ломает планы сразу всем
Сейчас читают
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Садоводство, цветоводство
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Премиум, который никто не хочет: кроссоверы, ставшие чемпионами по неликвидности
Авто
Премиум, который никто не хочет: кроссоверы, ставшие чемпионами по неликвидности
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Садоводство, цветоводство
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Популярное
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?

Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова Владимир Бутенко: Для меня огромная честь воплощать на экране героев военного времени Анжела Якубовская
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Последние материалы
Три дня свободы вместо рутины: Башкирия тестирует формат 4 на 3 и считает выгоды
Новый тренер — старые проблемы: Рубин застрял без новичков до дедлайна лиги февраля
Растаможка с подвохом: почему ваш новый автомобиль может стоить еще два штрафа
Сирена больше не парализует: белгородцы освоили навык, который работает быстрее страха
Рассада томатов чахнет на подоконнике: 7 ошибок, которые крадут урожай
Защитная диарея или биоатака? Вскрыт самый позорный секрет выживания в океане
Хотели лайков — получили бурю: скандалы с компаниями начинаются не с атаки конкурентов
Работа в логистике стала золотой жилой: водители и курьеры выходят в лидеры
Приговор дряблости вынесен: 7 упражнений дома, которые сделают тело упругим и сочным
Рассада после холодов чахнет — делаю так и собираю урожай даже после заморозков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.