Масленица проверяет желудок: сколько блинов можно съесть без удара по здоровью

Масленичная неделя уже стартовала, а вместе с ней — традиционные застолья с румяными блинами. Однако даже праздничные блюда требуют разумного подхода и умеренности. Какое количество блинов можно съесть без вреда для организма?
Доктор медицинских наук, профессор кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности, директор НИИ здоровья и безопасности Новосибирского государственного педагогического университета Михаил Суботялов обозначил безопасные порции для взрослых.
Рекомендуется использовать полезные начинки. Если возникает дискомфорт и тяжесть, то вовремя остановиться. Если после употребления блинов появились симптомы, похожие на обострение хронических заболеваний, надо обратиться к гастроэнтерологу.
По словам специалиста, при нормальной массе тела допустимо съесть до пяти блинов в день. Если человек придерживается принципов правильного питания или имеет избыточный вес, лучше ограничиться тремя.
"Важно помнить, что даже традиционные блюда могут влиять на уровень глюкозы и нагрузку на поджелудочную железу, поэтому людям с предрасположенностью к метаболическим нарушениям стоит быть особенно внимательными к объёму порций", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. Ru Екатерина Орлова.
Блины готовят из пшеничной муки, молока, яиц и масла, поэтому они содержат углеводы, белки и жиры. Такое сочетание быстро насыщает и даёт энергию, что особенно актуально зимой, когда организму требуется больше калорий.
Однако высокая калорийность и рафинированная мука могут вызывать скачки сахара в крови и усиливать выработку инсулина. При переедании возможны тяжесть в желудке, изжога и вздутие.
Регулярное превышение порций способно способствовать набору веса и формированию метаболических нарушений. Поэтому важно учитывать не только сам продукт, но и частоту его употребления.
Классические блины из белой муки отличаются мягкой текстурой и более высоким гликемическим индексом. Они быстрее повышают уровень сахара в крови.
Цельнозерновые или гречневые варианты содержат больше клетчатки. Это помогает дольше сохранять сытость и мягче влияет на обмен веществ.
Также популярны рецепты на кефире, растительном молоке или с уменьшенным количеством сахара. Такие варианты чаще выбирают люди, контролирующие калорийность рациона. Об этом сообщает ТАСС.
Блины могут быть частью сбалансированного меню при соблюдении умеренности. Всё зависит от состава теста, начинки и размера порции.
К плюсам относятся:
Минусы тоже стоит учитывать:
При нормальной массе тела — до пяти в день. При избыточной — не более трёх.
Цельнозерновая мука предпочтительнее за счёт клетчатки и более мягкого влияния на уровень сахара.
При обострении гастрита или рефлюкса лучше ограничить жирные и жареные блюда и проконсультироваться с врачом.
