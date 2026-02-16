Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Масленица проверяет желудок: сколько блинов можно съесть без удара по здоровью

Масленичная неделя уже стартовала, а вместе с ней — традиционные застолья с румяными блинами. Однако даже праздничные блюда требуют разумного подхода и умеренности. Какое количество блинов можно съесть без вреда для организма?

Фото: Pravda.Ru by Сергей Данилов is licensed under publiс domain
Сколько блинов допустимо съесть без вреда

Доктор медицинских наук, профессор кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности, директор НИИ здоровья и безопасности Новосибирского государственного педагогического университета Михаил Суботялов обозначил безопасные порции для взрослых.

Рекомендуется использовать полезные начинки. Если возникает дискомфорт и тяжесть, то вовремя остановиться. Если после употребления блинов появились симптомы, похожие на обострение хронических заболеваний, надо обратиться к гастроэнтерологу.

По словам специалиста, при нормальной массе тела допустимо съесть до пяти блинов в день. Если человек придерживается принципов правильного питания или имеет избыточный вес, лучше ограничиться тремя.

"Важно помнить, что даже традиционные блюда могут влиять на уровень глюкозы и нагрузку на поджелудочную железу, поэтому людям с предрасположенностью к метаболическим нарушениям стоит быть особенно внимательными к объёму порций", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. Ru Екатерина Орлова.

Польза и возможные риски для организма

Блины готовят из пшеничной муки, молока, яиц и масла, поэтому они содержат углеводы, белки и жиры. Такое сочетание быстро насыщает и даёт энергию, что особенно актуально зимой, когда организму требуется больше калорий.

Однако высокая калорийность и рафинированная мука могут вызывать скачки сахара в крови и усиливать выработку инсулина. При переедании возможны тяжесть в желудке, изжога и вздутие.

Регулярное превышение порций способно способствовать набору веса и формированию метаболических нарушений. Поэтому важно учитывать не только сам продукт, но и частоту его употребления.

Классические блины и альтернативные варианты

Классические блины из белой муки отличаются мягкой текстурой и более высоким гликемическим индексом. Они быстрее повышают уровень сахара в крови.

Цельнозерновые или гречневые варианты содержат больше клетчатки. Это помогает дольше сохранять сытость и мягче влияет на обмен веществ.

Также популярны рецепты на кефире, растительном молоке или с уменьшенным количеством сахара. Такие варианты чаще выбирают люди, контролирующие калорийность рациона. Об этом сообщает ТАСС.

Плюсы и минусы блинов в рационе

Блины могут быть частью сбалансированного меню при соблюдении умеренности. Всё зависит от состава теста, начинки и размера порции.

К плюсам относятся:

  1. Быстрое насыщение и энергетическая ценность.
  2. Возможность варьировать начинки — творог, ягоды, рыба.
  3. Доступность ингредиентов.

Минусы тоже стоит учитывать:

  1. Высокая калорийность классического рецепта.
  2. Риск скачков глюкозы.
  3. Возможная нагрузка на пищеварительную систему.

Советы по умеренному употреблению блинов

  1. Контролируйте размер порции — ориентируйтесь на 3-5 штук в зависимости от веса и уровня активности.
  2. Выбирайте начинки с белком и клетчаткой — творог, нежирную рыбу, ягоды.
  3. Не сочетайте блины с большим количеством сладких напитков и алкоголя.
  4. При появлении тяжести или боли прекратите приём пищи и оцените самочувствие.

Популярные вопросы о безопасном употреблении блинов

Сколько блинов можно съесть при правильном питании?

При нормальной массе тела — до пяти в день. При избыточной — не более трёх.

Что лучше выбрать: белую или цельнозерновую муку?

Цельнозерновая мука предпочтительнее за счёт клетчатки и более мягкого влияния на уровень сахара.

Можно ли есть блины при заболеваниях ЖКТ?

При обострении гастрита или рефлюкса лучше ограничить жирные и жареные блюда и проконсультироваться с врачом.

Автор Сергей Данилов
Сергей Олегович Данилов — врач-гастроэнтеролог, специалист по ГЭРБ, язвенной болезни и вопросам питания при заболеваниях ЖКТ, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
