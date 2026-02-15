Яд в постели: названы вещества, которые вместо страсти вызывают отказ почек

Вещества, которым приписывают способность усиливать либидо и страсть, веками окружены ореолом тайны. От устриц и шоколада до экзотических порошков — рынок афродизиаков стабильно пользуется спросом. Однако современные исследования всё чаще ставят под сомнение их "чудесные" свойства. Об этом сообщает Science & Vie.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Устрицы

Мифы, поддержанные традициями

Многие популярные афродизиаки обязаны своей репутацией культурным наследием и символикой. Какао ассоциируется с удовольствием и выработкой серотонина, устрицы — с высоким содержанием цинка, а рог носорога — с мужской силой.

Однако исследования показывают, что заметного влияния на либидо эти продукты не оказывают. В сравнительных работах не выявлено существенной разницы между потребителями шоколада и теми, кто его не ест. Устрицы действительно содержат цинк, участвующий в выработке тестостерона, но прямой связи с повышением сексуального желания доказать не удалось.

Рог носорога и вовсе состоит преимущественно из кератина — того же вещества, что и ногти человека. Его "эффект" основан лишь на визуальных аналогиях, а не на биохимическом действии.

Опасные афродизиаки: риск вместо результата

Некоторые вещества, продаваемые как натуральные стимуляторы, представляют серьёзную угрозу для здоровья. Испанская мушка и яд жабы-буйвола нередко фигурируют на теневых рынках как средства для усиления возбуждения.

Испанская мушка содержит кантаридин — вещество, раздражающее слизистые оболочки мочевыводящих путей. Иногда это вызывает эрекцию, но сопровождается болями, рвотой, повреждением внутренних органов и даже смертельными отравлениями.

Яд жабы-буйвола содержит буфотенин — психоактивное соединение, воздействующее на нервную систему. Возможны галлюцинации, нарушения сердечного ритма и тяжёлые интоксикации. По данным обзора в журнале Current Research in Food Science, риски таких веществ значительно превышают их потенциальную пользу.

Растительные афродизиаки: осторожный интерес науки

Некоторые лекарственные растения вызывают более серьёзный интерес исследователей. Среди них — женьшень, гинкго билоба и мака.

Гинкго билоба может улучшать кровообращение, что теоретически способствует эрекции. Отдельные клинические испытания показывают положительные результаты, однако оптимальные дозировки пока не определены, а риск кровотечений требует осторожности.

Женьшень изучается как возможный стимулятор тестостерона и общего сексуального тонуса. Исследования у женщин в постменопаузе демонстрируют улучшение удовлетворённости, а у мужчин — умеренное влияние на эректильную функцию. Однако его применение не рекомендуется при гормонозависимых заболеваниях.

"Даже растительные препараты могут влиять на гормональный фон и сосудистые реакции, поэтому воспринимать их как "безопасные добавки" ошибочно. При хронических заболеваниях и приёме лекарств риски могут быть вполне реальными", — считает клинический фармаколог, обозреватель Pravda.RU Алексей Рябцев.

Мака, традиционно используемая в Андском регионе, демонстрирует умеренное воздействие на сексуальное желание у мужчин и женщин. Тем не менее большинство исследований малочисленны и краткосрочны.

Популярные вопросы об афродизиаках

Работают ли шоколад и устрицы?

Научных доказательств прямого влияния на либидо нет.

Опасна ли испанская мушка?

Да, кантаридин может вызывать тяжёлые отравления и повреждения внутренних органов.

Помогают ли женьшень и мака?

Они демонстрируют умеренный потенциал, но требуют дополнительных клинических исследований.