Альцгеймер может начинаться с инфекции: сетчатка раскрыла скрытую угрозу

Обычная респираторная инфекция может оказаться куда опаснее, чем считалось ранее. Ученые обнаружили связь между бактерией Chlamydia pneumoniae и процессами, характерными для болезни Альцгеймера. Более того, возможные признаки этих изменений можно заметить через сетчатку глаза.
Chlamydia pneumoniae известна как возбудитель пневмонии и синуситов, однако она способна сохраняться в организме годами. Исследователи выяснили, что хроническое присутствие бактерии может поддерживать воспаление, которое постепенно повреждает нервные клетки и усиливает нейродегенеративные процессы.
В рамках работы ученые изучили ткани сетчатки 104 человек с разным уровнем когнитивных функций. У пациентов с деменцией концентрация бактерий в сетчатке и мозге оказалась значительно выше, а выраженность изменений напрямую совпадала со снижением памяти и мышления.
"Повторный мониторинг Chlamydia pneumoniae позволил нам выявить ранее неизвестную связь между бактериальной инфекцией, воспалением и нейродегенерацией", — сказала профессор нейрохирургии Cedars-Sinai Health Sciences Майя Короньо-Хамаои.
Как отмечают авторы, дополнительным фактором риска стал ген APOE4, который чаще встречался у людей с более высоким бактериальным присутствием.
"Любое хроническое воспаление, даже вызванное бактериальной инфекцией, способно усиливать сосудистые и нейродегенеративные риски, особенно у людей старшего возраста", — считает врач-кардиолог, обозреватель Pravda. ru Валерий Климов.
Сетчатка — часть центральной нервной системы, которую можно изучать без хирургического вмешательства. Современная офтальмология позволяет фиксировать изменения сосудов и нервной ткани на ранних этапах.
Глаз — это зеркало мозга, и это исследование показывает, что бактериальная инфекция в сетчатке и хроническое воспаление могут отражать и предсказывать заболевания мозга, поддерживая использование визуализации сетчатки в качестве неинвазивного способа выявления людей, подверженных риску развития болезни Альцгеймера.
Ранее врачи обращали внимание и на другие инфекционные осложнения зрения, в том числе после гриппа — например. Это подтверждает, что зрительная система часто первой реагирует на системные процессы.
"Для практического здравоохранения важно, что подобные изменения можно заметить до появления выраженных симптомов деменции, а значит — выиграть время для профилактики", — считает врач-терапевт, обозреватель Pravda. ru Анна Кузнецова.
Лабораторные эксперименты показали, что заражение Chlamydia pneumoniae усиливает воспаление, провоцирует гибель нейронов и стимулирует выработку бета-амилоида — белка, который накапливается при болезни Альцгеймера.
Исследование дополняет данные о роли микробиоты и иммунных реакций в неврологии. Все это указывает на важность комплексного подхода к профилактике когнитивных нарушений. Об этом сообщает Nature Communications.
Классические методы диагностики включают МРТ, ПЭТ и нейропсихологические тесты. Они точны, но требуют времени и ресурсов.
Анализ сетчатки отличается:
При этом технология пока рассматривается как дополнение к существующим стандартам.
Прямой причинной связи пока не доказано, но хроническое воспаление может повышать риски.
МРТ остается стандартом, а визуализация сетчатки рассматривается как перспективное дополнение.
Стоимость зависит от клиники и оборудования, но обычно ниже сложных нейровизуализационных методов.
Самолечение антибиотиками недопустимо. Подход подбирается врачом индивидуально.
