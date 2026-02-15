Альцгеймер может начинаться с инфекции: сетчатка раскрыла скрытую угрозу

Обычная респираторная инфекция может оказаться куда опаснее, чем считалось ранее. Ученые обнаружили связь между бактерией Chlamydia pneumoniae и процессами, характерными для болезни Альцгеймера. Более того, возможные признаки этих изменений можно заметить через сетчатку глаза.

Фото: Pravda.Ru by Артем Синицын is licensed under publiс domain Человек в красными глазами

Как инфекция связана с нейродегенерацией

Chlamydia pneumoniae известна как возбудитель пневмонии и синуситов, однако она способна сохраняться в организме годами. Исследователи выяснили, что хроническое присутствие бактерии может поддерживать воспаление, которое постепенно повреждает нервные клетки и усиливает нейродегенеративные процессы.

В рамках работы ученые изучили ткани сетчатки 104 человек с разным уровнем когнитивных функций. У пациентов с деменцией концентрация бактерий в сетчатке и мозге оказалась значительно выше, а выраженность изменений напрямую совпадала со снижением памяти и мышления.

"Повторный мониторинг Chlamydia pneumoniae позволил нам выявить ранее неизвестную связь между бактериальной инфекцией, воспалением и нейродегенерацией", — сказала профессор нейрохирургии Cedars-Sinai Health Sciences Майя Короньо-Хамаои.

Как отмечают авторы, дополнительным фактором риска стал ген APOE4, который чаще встречался у людей с более высоким бактериальным присутствием.

"Любое хроническое воспаление, даже вызванное бактериальной инфекцией, способно усиливать сосудистые и нейродегенеративные риски, особенно у людей старшего возраста", — считает врач-кардиолог, обозреватель Pravda. ru Валерий Климов.

Почему сетчатка стала ключом к исследованию

Сетчатка — часть центральной нервной системы, которую можно изучать без хирургического вмешательства. Современная офтальмология позволяет фиксировать изменения сосудов и нервной ткани на ранних этапах.

Глаз — это зеркало мозга, и это исследование показывает, что бактериальная инфекция в сетчатке и хроническое воспаление могут отражать и предсказывать заболевания мозга, поддерживая использование визуализации сетчатки в качестве неинвазивного способа выявления людей, подверженных риску развития болезни Альцгеймера.

Ранее врачи обращали внимание и на другие инфекционные осложнения зрения, в том числе после гриппа — например. Это подтверждает, что зрительная система часто первой реагирует на системные процессы.

"Для практического здравоохранения важно, что подобные изменения можно заметить до появления выраженных симптомов деменции, а значит — выиграть время для профилактики", — считает врач-терапевт, обозреватель Pravda. ru Анна Кузнецова.

Новые горизонты диагностики и терапии

Лабораторные эксперименты показали, что заражение Chlamydia pneumoniae усиливает воспаление, провоцирует гибель нейронов и стимулирует выработку бета-амилоида — белка, который накапливается при болезни Альцгеймера.

Исследование дополняет данные о роли микробиоты и иммунных реакций в неврологии. Все это указывает на важность комплексного подхода к профилактике когнитивных нарушений. Об этом сообщает Nature Communications.

Традиционная диагностика болезни Альцгеймера и анализ сетчатки

Классические методы диагностики включают МРТ, ПЭТ и нейропсихологические тесты. Они точны, но требуют времени и ресурсов.

Анализ сетчатки отличается:

Неинвазивностью и безопасностью. Возможностью регулярного мониторинга. Потенциалом раннего выявления воспалительных изменений.

При этом технология пока рассматривается как дополнение к существующим стандартам.

Советы по раннему контролю когнитивного здоровья

Регулярно проходить офтальмологическое обследование. Контролировать хронические инфекции и воспалительные процессы. Следить за давлением, уровнем сахара и состоянием сосудов. Поддерживать физическую активность и когнитивную нагрузку.

Популярные вопросы о связи бактерий и болезни Альцгеймера

Может ли обычная пневмония вызвать болезнь Альцгеймера?

Прямой причинной связи пока не доказано, но хроническое воспаление может повышать риски.

Как выбрать метод диагностики — МРТ или анализ сетчатки?

МРТ остается стандартом, а визуализация сетчатки рассматривается как перспективное дополнение.

Сколько стоит обследование сетчатки?

Стоимость зависит от клиники и оборудования, но обычно ниже сложных нейровизуализационных методов.

Что лучше для профилактики — антибиотики или контроль воспаления?

Самолечение антибиотиками недопустимо. Подход подбирается врачом индивидуально.