Любовь проходит мимо, когда внутри тревога: скрытая причина одиночества

Мысль о том, что любовь может так и не появиться в жизни, знакома многим и со временем превращается во внутренний приговор. Она влияет на выбор, поведение и ожидания от отношений. Однако у этого страха есть понятные психологические причины, которые можно осмыслить и пересмотреть. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Фото: freepik is licensed under public domain
Как самооценка влияет на ожидания в любви

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос объясняет: убеждение "я не встречу партнёра" часто связано с заниженной самооценкой. Когда человек считает себя "недостаточно хорошим", он снижает вероятность того, что его могут полюбить. Даже реальные возможности для близости не замечаются — внутренний фильтр их просто отсекает.

Подобные установки нередко формируются в детстве или закрепляются после болезненных событий. При этом важно понимать: самооценка — не фиксированная величина, а динамический процесс, на который можно влиять.

"Стойкое ощущение собственной недостойности любви часто формируется из повторяющегося опыта отвержения. Но этот вывод о себе — не факт, а интерпретация, с которой можно работать", — считает врач-психиатр, обозреватель Pravda. Ru Мария Литвинова.

Страх как защита от боли

Установка "я никого не найду" может выполнять защитную функцию. После предательства или тяжёлого расставания психика стремится оградить человека от повторной боли. Отказ от надежды на отношения становится способом сохранить эмоциональную безопасность.

Парадокс в том, что страх одиночества и неверие в себя могут сосуществовать. Человек боится остаться один, но при этом убеждён, что не заслуживает устойчивых отношений.

Казалось бы, если боишься одиночества, нужно искать отношения. Но гипертрофированный страх играет злую шутку: человек начинает соглашаться на любую связь, лишь бы не быть одному. Этот страх может начать притягивать человека к неподходящим людям, и мы начинаем прощать всё, цепляемся за любого, кто дает хоть какую-то ниточку.

Постоянное напряжение и эмоциональное истощение

Хроническое внутреннее беспокойство постепенно истощает ресурсы. В таком состоянии человеку сложнее проявлять инициативу, быть открытым и строить доверительные связи. Ожидание неудачи начинает работать как самосбывающееся пророчество. Чем дольше сохраняется такое состояние, тем труднее увидеть позитивные сигналы со стороны других людей.

Сравнение: здоровая осторожность и страх близости

Здоровая осторожность помогает выбирать партнёра осознанно и не спешить. Страх близости, напротив, сужает круг общения и подталкивает либо к избеганию отношений, либо к согласию на неподходящие связи. В одном случае человек бережёт свои границы, в другом — жертвует ими ради иллюзии не быть одному.

Популярные вопросы

Почему страх одиночества мешает отношениям?

Он может подталкивать к неосознанному выбору партнёров и терпимости к тому, что не подходит.

Можно ли повысить самооценку самостоятельно?

Да, но в сложных случаях эффективнее работать со специалистом.

Что важнее — уверенность или опыт?

Уверенность в себе часто играет ключевую роль, даже если прошлый опыт был непростым.

