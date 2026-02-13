Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Данилов

Воду объявили врагом пищеварения: организм реагирует не так, как пугают

Здоровье

Многие уверены, что стакан воды за обедом способен "разбавить" желудочный сок и нарушить пищеварение. Этот миф годами обсуждают и пациенты, и врачи. Однако специалисты призывают не демонизировать обычную питьевую воду.

Ужин и стакан воды
Фото: Pravda.Ru by Сергей Данилов is licensed under publiс domain
Можно ли пить воду во время еды

Вопрос о том, вредно ли запивать пищу, остаётся одним из самых частых на приёме у гастроэнтеролога. Врач-гастроэнтеролог, эндоскопист ФНКЦ ФМБА России София Кардашова подчёркивает: опасения по поводу снижения кислотности сильно преувеличены. Организм физиологически готов к присутствию жидкости в желудке.

Широко распространено мнение, что вода может разбавить желудочный сок и снизить его кислотность. Однако не стоит этого бояться. Выпитый стакан воды не может серьёзно навредить. Важно помнить, что слюна и желудочный сок тоже состоят из воды. А значит, её присутствие в желудке является нормой. Более того, вода в отличие от твердой пищи не задерживается в пищеварительном тракте. Поэтому, если есть потребность запивать пищу водой, не стоит отказывать себе в этом.

Жидкость помогает пищевому комку легче проходить по пищеводу и способствует более активной работе ферментов. Это особенно важно при плотной трапезе с мясом, крупами и хлебом, когда нагрузка на ЖКТ возрастает.

"Регулярный питьевой режим — это часть доказательной профилактики заболеваний ЖКТ, а не угроза для желудка. Гораздо опаснее привычка игнорировать жажду и компенсировать её сладкими напитками", — считает врач-терапевт, обозреватель Pravda. ru Анна Кузнецова.

Польза воды для пищеварения

По словам специалиста, вода ускоряет продвижение содержимого по кишечнику и снижает риск запоров. Это актуально для людей с малоподвижным образом жизни и при высокобелковом рационе. Поддержка водного баланса помогает сохранить мягкость стула и регулярность опорожнения.

Отдельное внимание стоит уделить температуре напитка. Слишком горячая вода может раздражать слизистую оболочку.

Самым главным критерием для употребления жидкости является жажда. Если организму требуется дополнительная влага, не стоит его ограничивать в этой физиологической потребности. В то же время стоит помнить, что не всякая жидкость полезна и безопасна для пищеварения…

Важно помнить и о балансе: чрезмерное употребление минеральной воды может нарушать электролитный состав и нагружать почки.

"Сладкие газированные напитки во время еды увеличивают гликемическую нагрузку и могут усиливать инсулиновый ответ, особенно у людей с лишним весом или преддиабетом", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Орлова.

Какие напитки лучше исключить

Не вся жидкость одинаково полезна. Сладкие газировки и пакетированные соки повышают калорийность рациона и провоцируют изжогу. Углекислый газ растягивает стенки желудка и может усиливать рефлюкс.

Лучшим выбором остаётся обычная питьевая вода комнатной температуры. Допустима и тёплая вода по утрам  мягко влияющая на пищеварение, сообщает "Рамблер".

Вода, соки или газировка во время еды

  1. Вода не содержит сахара и калорий, быстро покидает желудок и не раздражает слизистую.
  2. Пакетированные соки часто включают добавленный сахар и повышают нагрузку на поджелудочную железу.
  3. Газированные напитки провоцируют вздутие и изжогу из-за углекислого газа.

Для ежедневного рациона и здоровья ЖКТ предпочтительнее обычная вода.

Советы по употреблению воды во время еды 

  1. Ориентируйтесь на чувство жажды.
  2. Пейте небольшими глотками, не более 200 мл за приём пищи.
  3. Выбирайте воду комнатной температуры.
  4. Исключайте сладкие и газированные напитки.

Популярные вопросы о воде во время еды

Можно ли пить воду при гастрите?

При отсутствии обострения умеренное количество воды допустимо, но лучше согласовать режим с врачом.

Сколько воды можно пить во время обеда?

Оптимально — до 200 мл небольшими глотками.

Что лучше во время еды — вода или сок?

С точки зрения здоровья ЖКТ предпочтительнее обычная вода без сахара и газа.

Автор Сергей Данилов
Сергей Олегович Данилов — врач-гастроэнтеролог, специалист по ГЭРБ, язвенной болезни и вопросам питания при заболеваниях ЖКТ, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
