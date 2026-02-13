Один поцелуй — и вирус остаётся пожизненно: вспышка может ударить не только по губам

Поцелуй традиционно воспринимается как символ близости, но в ряде случаев он может стать и каналом передачи инфекций. Через поцелуй возможно заражение гриппом и другими ОРВИ, вирусом простого герпеса первого типа, а также вирусом Эпштейна-Барр. При этом некоторые опасные инфекции, включая ВИЧ и гепатиты B и C, таким способом не передаются — за исключением ситуаций с повреждением слизистой и контактом с кровью.

Респираторные инфекции: риск выше, чем кажется

Вирусы гриппа и другие респираторные инфекции передаются воздушно-капельным путем, однако при поцелуе вероятность инфицирования возрастает. Тесный контакт облегчает попадание вирусных частиц на слизистые оболочки, особенно если один из партнеров уже испытывает симптомы недомогания.

"Вирусы и другие респираторные инфекции передаются воздушно-капельным путем. Через поцелуй риск заразиться еще выше. Если один из возлюбленных чихает, кашляет или жалуется на озноб, лучше отсрочить совместное времяпрепровождение. Если контакт все-таки был, не спешите переживать — противовирусные препараты, могут предотвратить заболевание до первых симптомов", — объяснил врач Андрей Костечко.

Он уточнил, что профилактический прием противовирусных средств может снизить вероятность развития болезни, однако решение о применении препаратов должно приниматься с учетом состояния здоровья.

Герпес: видимый и скрытый

Одним из наиболее распространенных последствий поцелуев считается передача вируса простого герпеса первого типа (ВПГ-1). Инфекция часто проявляется высыпаниями в области губ, однако возможна и бессимптомная, скрытая форма, при которой человек остается источником заражения.

Особую опасность ВПГ-1 представляет для беременных женщин, младенцев и людей с ослабленным иммунитетом. Среди возможных осложнений — герпетический энцефалит, генерализованная форма инфекции, поражение глаз и внутриутробное инфицирование плода. В терапии применяются иммуностимулирующие препараты с противовирусной активностью, в том числе нормомед, а также мази, кремы и гели для местного лечения.

Вирус Эпштейна-Барр и индивидуальные проявления

Еще одной инфекцией, способной передаваться при поцелуе, врач назвал вирус Эпштейна-Барр — герпес-вирус четвертого типа. Он сохраняется в организме пожизненно и может либо не проявляться, либо вызывать воспалительные процессы.

У маленьких детей инфекция часто протекает практически бессимптомно. У подростков и взрослых заболевание может сопровождаться выраженными симптомами и ухудшением самочувствия на протяжении нескольких недель.

"Если заболевание проявилось через повышенную температуру, больному нужно давать много питья, а температуру снизить жаропонижающими. Но схему лечения каждому пациенту подбирает лечащий врач индивидуально", — заключил врач Андрей Костечко.

Специалист добавил, что ВИЧ, а также гепатиты B и C через поцелуй не передаются. Однако при наличии открытых ран в полости рта или кровоточивости десен следует соблюдать осторожность — сообщает Газета. Ru.