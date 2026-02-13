Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Один поцелуй — и вирус остаётся пожизненно: вспышка может ударить не только по губам

Здоровье

Поцелуй традиционно воспринимается как символ близости, но в ряде случаев он может стать и каналом передачи инфекций.  Через поцелуй возможно заражение гриппом и другими ОРВИ, вирусом простого герпеса первого типа, а также вирусом Эпштейна-Барр. При этом некоторые опасные инфекции, включая ВИЧ и гепатиты B и C, таким способом не передаются — за исключением ситуаций с повреждением слизистой и контактом с кровью.

Мужчина и девушка обнимаются
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Мужчина и девушка обнимаются

Респираторные инфекции: риск выше, чем кажется

Вирусы гриппа и другие респираторные инфекции передаются воздушно-капельным путем, однако при поцелуе вероятность инфицирования возрастает. Тесный контакт облегчает попадание вирусных частиц на слизистые оболочки, особенно если один из партнеров уже испытывает симптомы недомогания.

"Вирусы и другие респираторные инфекции передаются воздушно-капельным путем. Через поцелуй риск заразиться еще выше. Если один из возлюбленных чихает, кашляет или жалуется на озноб, лучше отсрочить совместное времяпрепровождение. Если контакт все-таки был, не спешите переживать — противовирусные препараты, могут предотвратить заболевание до первых симптомов", — объяснил врач Андрей Костечко.

Он уточнил, что профилактический прием противовирусных средств может снизить вероятность развития болезни, однако решение о применении препаратов должно приниматься с учетом состояния здоровья.

Герпес: видимый и скрытый

Одним из наиболее распространенных последствий поцелуев считается передача вируса простого герпеса первого типа (ВПГ-1). Инфекция часто проявляется высыпаниями в области губ, однако возможна и бессимптомная, скрытая форма, при которой человек остается источником заражения.

Особую опасность ВПГ-1 представляет для беременных женщин, младенцев и людей с ослабленным иммунитетом. Среди возможных осложнений — герпетический энцефалит, генерализованная форма инфекции, поражение глаз и внутриутробное инфицирование плода. В терапии применяются иммуностимулирующие препараты с противовирусной активностью, в том числе нормомед, а также мази, кремы и гели для местного лечения.

Вирус Эпштейна-Барр и индивидуальные проявления

Еще одной инфекцией, способной передаваться при поцелуе, врач назвал вирус Эпштейна-Барр — герпес-вирус четвертого типа. Он сохраняется в организме пожизненно и может либо не проявляться, либо вызывать воспалительные процессы.

У маленьких детей инфекция часто протекает практически бессимптомно. У подростков и взрослых заболевание может сопровождаться выраженными симптомами и ухудшением самочувствия на протяжении нескольких недель.

"Если заболевание проявилось через повышенную температуру, больному нужно давать много питья, а температуру снизить жаропонижающими. Но схему лечения каждому пациенту подбирает лечащий врач индивидуально", — заключил врач Андрей Костечко.

Специалист добавил, что ВИЧ, а также гепатиты B и C через поцелуй не передаются. Однако при наличии открытых ран в полости рта или кровоточивости десен следует соблюдать осторожность — сообщает Газета. Ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы орви организм здоровье
Новости Все >
Госдолг России обновил максимум с 2006 года: причина оказалась не в правительстве
Утильсбор для всех машин из ЕАЭС: автосалоны уже просчитывают неприятный итог
Земля получила космический смайлик: на Солнце выросла гигантская улыбка
Совкомбанк вошёл в топ надёжных банков России, став двукратным лауреатом премии Финансовая элита России
Евросоюз теряет устойчивость: три стратегические сферы проседают одновременно
Мир под сомнением: действительно ли Трамп готовится выйти из переговоров по Украине
В одной из камер тюремного замка случайно обнаружена фабрика фальшивых монет... — писала газета Русское слово 13 февраля 1908 года
250 тысяч без высшего образования: рабочая профессия, которая обошла айтишников
Крупные сделки с недвижимостью получают новый фильтр: без банковского следа не пройти
Гаджет в руке — и ток по телу: электротравма у подростка закончилась госпитализацией
Сейчас читают
Ароматная заливка связывает всё воедино: закуска, которая дружит с мясом и хлебом
Еда и рецепты
Ароматная заливка связывает всё воедино: закуска, которая дружит с мясом и хлебом
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Садоводство, цветоводство
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Популярное
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат

Простой крем из сметаны и сгущённого молока готовится за 15 минут и подходит для бисквита, медовика и домашних тортов. Узнайте секрет густоты.

Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова Налог на любовь: День святого Валентина, или Как сделать миллиард из ничего Александр Шторм Стиль Вуди в автомобилях: как дефицит превратился в стиль и культ на протяжении десятилетий Сергей Милешкин
Соседи смеются над бабушкиными методами — но грядки отвечают двойным урожаем
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Последние материалы
Земля получила космический смайлик: на Солнце выросла гигантская улыбка
Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели
Один поцелуй — и вирус остаётся пожизненно: вспышка может ударить не только по губам
Совкомбанк вошёл в топ надёжных банков России, став двукратным лауреатом премии Финансовая элита России
Евросоюз теряет устойчивость: три стратегические сферы проседают одновременно
Отпуск обрывается траурной лентой: последний билет домой зависит от одного пункта
Головные боли и сухость уходят ночью: 3 комнатных растения ставят невидимый барьер
Мир под сомнением: действительно ли Трамп готовится выйти из переговоров по Украине
Налог на любовь: День святого Валентина, или Как сделать миллиард из ничего
Депутаты бундестага требуют вернуть поставки газа из России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.