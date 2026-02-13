Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Кузнецова

Головные боли и сухость уходят ночью: 3 комнатных растения ставят невидимый барьер

Здоровье

Трудности с засыпанием часто связаны не только со стрессом, но и с микроклиматом в спальне. Сухой воздух, пыль и посторонние запахи способны незаметно ухудшать качество отдыха. Исправить ситуацию помогают обычные комнатные растения.

Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова is licensed under publiс domain
Спатифиллум: природный фильтр для спальни

Тем, кто хочет просыпаться бодрыми и выспавшимися, специалисты советуют обратить внимание на спатифиллум. Это декоративное растение ценят за способность улучшать качество воздуха и поддерживать комфортную влажность.

Спатифиллум поглощает споры плесени и часть бытовых загрязнителей, что особенно важно в отопительный сезон, когда окна часто закрыты. Вопрос чистоты и циркуляции воздуха в помещении всё чаще поднимается, ведь микроклимат напрямую влияет на самочувствие.

"Даже небольшое улучшение влажности и снижение количества бытовых раздражителей в спальне может уменьшить ночной кашель и ощущение заложенности носа", — считает врач-пульмонолог, обозреватель Pravda. ru Артамонова Людмила .

Уход за спатифиллумом прост: полив 1-2 раза в неделю и защита от сквозняков. При рассеянном свете он стабильно растёт и не требует сложных удобрений.

Филодендрон: баланс влажности и тишины

Если сухой воздух мешает заснуть, подойдёт филодендрон. Его плотные листья способны отдавать накопленную влагу в помещение и частично смягчать бытовой шум.

"Растение имеет более 400 видов. Филодендроны умеют контролировать влажность воздуха, отдавая сохраненную в листве воду в сухую комнату. Также своими мясистыми листьями поглощают звуковые волны", — объяснила Татьяна Чернова, практикующий ландшафтный дизайнер.

Полив раз в неделю и периодическое опрыскивание помогают поддерживать растение в хорошем состоянии. Для спальни лучше выбирать устойчивые виды с крупной листвой.

Лаванда: аромат для спокойствия

Лаванда известна своим расслабляющим ароматом. Её часто используют в вечерних ритуалах, дополняя практики гигиены сна. Однако запах может подойти не всем.

"Ароматы действительно влияют на эмоциональное состояние, но при тревожности или повышенной чувствительности они способны дать обратный эффект", — считает психолог, обозреватель Pravda. ru Осипова Надежда

Лаванда требовательна к условиям: ей нужно яркое освещение, хороший дренаж и стабильная температура +18…+24 °C. Полив обильный, но редкий, без попадания влаги на листья.

Выбор зависит от условий спальни и личных ощущений. Спатифиллум универсален и помогает поддерживать влажность. Филодендрон подходит для сухих помещений и плотной застройки. Лаванда акцентирует внимание на аромате и эмоциональном фоне, но требует больше ухода. Об этом сообщает НГС.

Плюсы и минусы растений в спальне

Перед размещением цветов стоит оценить практические аспекты.

Преимущества:

  1. Улучшение микроклимата и визуального комфорта.
  2. Повышение влажности в отопительный сезон.
  3. Создание расслабляющей атмосферы.

Возможные сложности:

  1. Необходимость регулярного ухода.
  2. Риск аллергических реакций.
  3. Чувствительность некоторых видов к температуре.

Советы по выбору растений для крепкого сна

  1. Оцените освещённость и влажность комнаты.
  2. Начинайте с неприхотливых видов.
  3. Используйте качественный грунт и дренаж.
  4. Не размещайте крупные горшки слишком близко к кровати.

Популярные вопросы о комнатных растениях для сна

Как выбрать растение для спальни?

Ориентируйтесь на уровень света и собственную чувствительность к запахам. Для сухих помещений подойдут влаголюбивые лиственные виды.

Сколько стоит обустройство "зелёной" спальни?

Цена зависит от выбранного растения и аксессуаров: горшка, грунта, удобрений.

Что лучше для сна — ароматные или лиственные растения?

Если нет чувствительности к запахам, можно попробовать лаванду. В остальных случаях более универсальны спатифиллум и филодендрон.

Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
