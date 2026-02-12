Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Холодные ноги не бьют по иммунитету: опасность скрывается в другом зимнем факторе

Здоровье

Зимний страх "промочил ноги — заболеешь" оказался устойчивее медицинских фактов. Простуда и другие подобные заболевания имеют инфекционную природу и не возникают из-за холода как такового.

Резиновые сапоги в луже
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Резиновые сапоги в луже

Почему холод не равен инфекции

Специалист подчёркивает, что простуда, грипп, бронхит, пневмония и цистит вызываются вирусами или бактериями. Вода в обуви и охлаждение стоп не способны "создать" болезнь в организме.

"Их вызывают вирусы или бактерии, а не вода в обуви", — отметила врач-терапевт Ольга Титаренко.

При охлаждении ног сосуды кожи рефлекторно сужаются, ухудшается локальное кровообращение. Однако, по словам врача, говорить о решающем влиянии этого механизма на развитие инфекции оснований нет. Чтобы заболеть ОРВИ, необходимо столкновение с вирусом, а не просто прогулка в промокших ботинках.

Когда сырость всё же опасна

Тем не менее существуют состояния, при которых влага и переохлаждение могут сыграть роль. В первую очередь это грибковые инфекции стоп.

"Мокрая, теплая среда в обуви — идеальные условия для грибка, особенно если обувь не просыхает, а носки или колготки синтетические. Но это скорее касается ежедневного накопления влаги, а не однократно промоченных ног" — отмечает Ольга Титаренко.

Ещё один возможный сценарий — усиление суставных болей у людей с уже существующими проблемами. Переохлаждение конечностей у предрасположенных лиц может стать триггером для начала ревматоидного артрита. У пациентов с хроническими болями в суставах дискомфорт действительно способен усиливаться после локального или общего охлаждения.

Что касается цистита, прямой связи между холодными ногами и его обострением практически не выявлено. Заболевание также относится к инфекционным и не возникает исключительно из-за низкой температуры.

Роль стресса и простые меры

Локальное охлаждение ног не влияет на общий иммунитет. А вот стресс — ухудшает его работу. Тревога и ожидание болезни могут ослабить защитные силы организма в момент встречи с вирусом.

"Зимой промокают почти все. Заболевают — не все. А вот забота о себе после холода — всегда хорошая идея", — подчеркнула врач-терапевт Ольга Титаренко.

Врач советует при намокании обуви действовать спокойно и последовательно. Нужно как можно быстрее снять мокрую обувь и носки, мягко согреть ноги в тёплой, но не горячей воде, затем надеть сухие носки. Подойдёт тёплый напиток — чай, вода или кофе, при этом алкоголь не рекомендуется. Организму также необходим отдых для восстановления — сообщает Газета. Ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы ноги обувь стресс организм здоровье
Новости Все >
250 тысяч без высшего образования: рабочая профессия, которая обошла айтишников
50 млн в месяц — и стоп: новые лимиты на наличные меняют правила игры на рынке
Гаджет в руке — и ток по телу: электротравма у подростка закончилась госпитализацией
Россия готовит ледовое шоу года: финал Гран-при пройдет в Челябинске
Гаджеты уходят в обмен быстрее, чем стареют: в Омске набирает обороты новый тренд
МОК нажал на красную кнопку: как украинский скелетонист сам подвёл себя под санкции
Бронь стала крепче, но и штрафы ближе: новые правила заселения меняют отдых в России
Южный Йемен стал призом, за который платят ракетами: прежний союз рассыпается на глазах
Дамаск примеряет сценарий чёрных знамён: трансформация режима идёт по жёсткому сценарию
Питание — не старт, а середина: что нужно изменить, чтобы лишний вес начал уходить
Сейчас читают
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Садоводство, цветоводство
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Красота и стиль
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Тренд сезона для брюнеток: естественный оттенок, который молодит и смягчает образ
Красота и стиль
Тренд сезона для брюнеток: естественный оттенок, который молодит и смягчает образ
Популярное
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали

Сладкий горох на вертикальной грядке экономит место, почти не требует прополки и нравится детям. Разбираемся, как вырастить его без лишних хлопот.

Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Венесуэла открывает дверь капиталу — и повторяет трюк НЭПа с неожиданным финалом Дарья Митина Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью Любовь Степушова Мифы о моторном масле развенчаны: привычные ошибки водителей губят двигатель Александр Приходько
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Кристалл времени пошатнул Третий закон Ньютона: привычная формула больше не работает
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Последние материалы
Простой способ без плиты: рис и курочка в банке тают, будто томились в печи
6 тонн песчаника и 465 миль пути: кто решился на невозможное в каменном веке
Холодные ноги не бьют по иммунитету: опасность скрывается в другом зимнем факторе
13 февраля: несчастный Челюскин, смерть Дрездена и освобождение Будапешта
Выбирают наугад — теряют урожай: сад рушится, если перепутать два вида препаратов
Любимчик у кошки всегда один: что именно делает человека тем самым в её глазах
250 тысяч без высшего образования: рабочая профессия, которая обошла айтишников
50 млн в месяц — и стоп: новые лимиты на наличные меняют правила игры на рынке
Секрет пышной гортензии скрыт в почве: весенняя подготовка решает судьбу цветения
Гаджет в руке — и ток по телу: электротравма у подростка закончилась госпитализацией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.