Холодные ноги не бьют по иммунитету: опасность скрывается в другом зимнем факторе

Зимний страх "промочил ноги — заболеешь" оказался устойчивее медицинских фактов. Простуда и другие подобные заболевания имеют инфекционную природу и не возникают из-за холода как такового.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Резиновые сапоги в луже

Почему холод не равен инфекции

Специалист подчёркивает, что простуда, грипп, бронхит, пневмония и цистит вызываются вирусами или бактериями. Вода в обуви и охлаждение стоп не способны "создать" болезнь в организме.

"Их вызывают вирусы или бактерии, а не вода в обуви", — отметила врач-терапевт Ольга Титаренко.

При охлаждении ног сосуды кожи рефлекторно сужаются, ухудшается локальное кровообращение. Однако, по словам врача, говорить о решающем влиянии этого механизма на развитие инфекции оснований нет. Чтобы заболеть ОРВИ, необходимо столкновение с вирусом, а не просто прогулка в промокших ботинках.

Когда сырость всё же опасна

Тем не менее существуют состояния, при которых влага и переохлаждение могут сыграть роль. В первую очередь это грибковые инфекции стоп.

"Мокрая, теплая среда в обуви — идеальные условия для грибка, особенно если обувь не просыхает, а носки или колготки синтетические. Но это скорее касается ежедневного накопления влаги, а не однократно промоченных ног" — отмечает Ольга Титаренко.

Ещё один возможный сценарий — усиление суставных болей у людей с уже существующими проблемами. Переохлаждение конечностей у предрасположенных лиц может стать триггером для начала ревматоидного артрита. У пациентов с хроническими болями в суставах дискомфорт действительно способен усиливаться после локального или общего охлаждения.

Что касается цистита, прямой связи между холодными ногами и его обострением практически не выявлено. Заболевание также относится к инфекционным и не возникает исключительно из-за низкой температуры.

Роль стресса и простые меры

Локальное охлаждение ног не влияет на общий иммунитет. А вот стресс — ухудшает его работу. Тревога и ожидание болезни могут ослабить защитные силы организма в момент встречи с вирусом.

"Зимой промокают почти все. Заболевают — не все. А вот забота о себе после холода — всегда хорошая идея", — подчеркнула врач-терапевт Ольга Титаренко.

Врач советует при намокании обуви действовать спокойно и последовательно. Нужно как можно быстрее снять мокрую обувь и носки, мягко согреть ноги в тёплой, но не горячей воде, затем надеть сухие носки. Подойдёт тёплый напиток — чай, вода или кофе, при этом алкоголь не рекомендуется. Организму также необходим отдых для восстановления — сообщает Газета. Ru.