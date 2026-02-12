Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Снежный плен кладбищ: зимой с могил уносят то, от чего трудно очиститься

Здоровье

Зимнее кладбище может таить риски, о которых редко задумываются посетители. Об этом рассказала парапсихолог Элла Ведьма, объяснив, почему в морозный сезон визит на погост якобы способен обернуться нежелательными последствиями и чем его можно заменить.

Траурные свечи
Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Траурные свечи

Опасность "кладбищенского" снега

По словам специалиста, люди с повышенной чувствительностью - ясновидящие, экстрасенсы, эзотерики — не связывают восприятие духов с конкретным временем года. Для них сезон не играет роли, поскольку они, как утверждается, ощущают присутствие потустороннего вне зависимости от погодных условий.

Однако для большинства посетителей, считает парапсихолог, зима создает дополнительные риски. Чтобы подойти к могиле, приходится идти по сугробам, а снег неизбежно остается на обуви и одежде.

"Этот снег априори напитан некротической энергией, существует множество "черных" обрядов с использованием именно кладбищенского снега как основного инструмента черной магии", — подчеркнула Элла Ведьма.

Она утверждает, что вместе с талой водой человек может принести подобную энергию домой. В отличие от теплого времени года, когда можно стряхнуть землю, вымыть руки за пределами кладбища или воспользоваться бахилами, зимой избавиться от следов снега значительно сложнее. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Почему летом, по мнению эксперта, проще

Летом, как отмечает собеседница издания, очищение происходит быстрее и заметнее. Землю можно удалить с обуви, руки — ополоснуть водой, а дополнительные меры предосторожности позволяют минимизировать контакт с кладбищенской средой. Зимой же влажный снег и талая вода остаются на одежде и проникают в дом вместе с человеком.

Парапсихолог подчеркивает, что речь идет не столько о физической грязи, сколько о символическом переносе энергии. Именно это, по ее мнению, делает зимний визит более нежелательным для "обычных" людей, не обладающих особыми практиками защиты.

Домашняя альтернатива посещению погоста

Тем, кто не готов посещать кладбище в холодное время года, эксперт предлагает альтернативный способ почтить память умерших. На погост приходят, чтобы прибрать могилу и помянуть, но поминать можно и в церкви, ставя свечу за упокой, и дома, — пояснила она.

По ее словам, дома достаточно поставить фотографию покойного, зажечь церковную свечу и приготовить небольшое угощение — ту еду, которую человек любил при жизни. Посуда, как уточняет парапсихолог, должна быть отдельной, ранее не использовавшейся; допустимо взять одноразовую. Помин, по ее рекомендации, оставляют на сутки, затем пищу отдают птицам, а проводить такой ритуал можно в любой день, не дожидаясь специальных дат.

Таким образом, в интерпретации эксперта зимний визит на кладбище связан с особыми энергетическими рисками, тогда как память об умерших, по ее мнению, допустимо сохранить и без личного присутствия на погосте.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы зима снег здоровье
Ранние кабачки можно собирать уже в начале лета. Какие сорта действительно работают, чем они отличаются и как выбрать лучший вариант для своего участка.

