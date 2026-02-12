Имплантат держится, но опора слабеет: скрытый процесс изнашивает конструкцию

Имплантат не является пожизненной гарантией: даже при успешной установке он подвержен износу и биологическим рискам. По словам стоматолога-имплантолога, эксперта бренда Alpha-Bio Tec Ильи Баракова, в среднем такие конструкции служат от двух до двух с половиной десятилетий, после чего могут потребовать замены или коррекции.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на приеме у стоматолога

Что считается сроком службы

По данным клинических наблюдений, в среднем зубные имплантаты служат 20-25 лет и более. В ряде случаев они функционируют значительно дольше и могут сохраняться на протяжении всей жизни пациента. Ортопедическая часть — коронка — имеет собственный срок службы и, как правило, требует замены раньше, чем сам имплантат.

Таким образом, речь идет прежде всего о титановом основании, которое интегрируется с костной тканью. Этот процесс называется остеоинтеграцией и предполагает прочное биологическое соединение имплантата с костью. От того, насколько успешно проходит эта интеграция, зависит долговечность всей системы.

Почему имплантат может выйти из строя раньше

Даже при технически безупречной установке конструкция остается зависимой от состояния полости рта и образа жизни пациента. На срок службы влияют гигиена, состояние десен, наличие вредных привычек и регулярность профилактических осмотров. Отсутствие контроля повышает риск осложнений.

"Однако даже идеально установленный имплантат нуждается в уходе. Состояние десен, уровень гигиены, наличие вредных привычек, а также регулярность наблюдения у стоматолога напрямую влияют на то, сколько лет конструкция будет оставаться стабильной. Наиболее частые причины преждевременных осложнений — это воспаление тканей вокруг имплантата, перегрузка конструкции и недостаточный контроль состояния полости рта", — заметил Илья Бараков.

Хроническое воспаление тканей вокруг имплантата может развиваться постепенно и долгое время не вызывать выраженных симптомов. При этом снижается костная поддержка, что ставит под угрозу устойчивость конструкции. Дополнительную нагрузку создают бруксизм — непроизвольное сжатие и скрежетание зубами — и другие привычки, усиливающие давление на систему.

Роль профилактики и контроля

Специалист подчеркивает, что многие риски выявляются только во время профессионального осмотра. Сам пациент может не замечать начальных признаков воспаления или перегрузки. Поэтому регулярные визиты к врачу становятся не формальностью, а частью поддержания результата лечения.

Эти факторы не всегда заметны пациенту, но легко выявляются специалистом при регулярных осмотрах. Регулярная и качественная гигиена полости рта играет ключевую роль. Помимо ежедневной чистки зубов важны дополнительные средства ухода (например, ирригатор), а также профессиональная гигиена в кабинете стоматолога. Контрольные визиты позволяют врачу оценить состояние тканей вокруг имплантата и вовремя скорректировать уход или нагрузку.

По оценке эксперта, именно сочетание инженерных решений, биологических особенностей организма и повседневных привычек определяет реальный срок службы имплантата. И хотя средний показатель составляет 20-25 лет, итог во многом зависит от системного подхода к уходу и наблюдению. Об этом сообщает "Газета.Ru".