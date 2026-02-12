Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ночная жара мешает восстановлению: определена оптимальная температура для пожилых

Жаркие ночи могут незаметно подтачивать здоровье пожилых людей. Даже небольшое превышение комфортной температуры в спальне влияет на работу сердца во время сна. Учёные выяснили, при каких условиях организм восстанавливается спокойнее. Об этом сообщает "Здоровье".

Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова is licensed under publiс domain
Почему 24°C считаются оптимальными

Команда под руководством доктора Фергуса О'Коннора изучила, как ночная температура отражается на частоте сердечных сокращений и уровне стресса у людей старше 65 лет.

При более высоких показателях сердце начинает работать активнее даже во сне. Это мешает полноценному восстановлению и усиливает нагрузку на сосуды, особенно при гипертонии и ишемической болезни.

Когда человеческий организм подвергается воздействию тепла, его нормальная физиологическая реакция заключается в увеличении частоты сердечных сокращений. Сердце работает интенсивнее, пытаясь обеспечить циркуляцию крови к поверхности кожи для охлаждения. Однако когда сердце работает интенсивнее и дольше, это создает стресс и ограничивает нашу способность восстанавливаться после воздействия тепла предыдущего дня.

"Даже умеренное повышение температуры ночью способно усиливать колебания артериального давления и частоты пульса, что особенно чувствительно для пациентов с сердечно-сосудистыми рисками", — считает врач-кардиолог, обозреватель Pravda. ru Климов Валерий .

Дополнительную роль играет и гормональная регуляция сна: на выработку мелатонина влияет освещение и микроклимат.

Как проходило исследование

Участники носили фитнес-трекеры, фиксирующие частоту сердечных сокращений. В спальнях устанавливали датчики температуры, которые работали непрерывно в течение австралийского лета.

Полученные данные стали практическим подтверждением связи между тёплыми ночами и усилением стрессовой реакции организма. Это особенно актуально на фоне учащения жарких периодов и перепадов климата, которые уже рассматриваются как фактор риска для здоровья.

"Нарушение терморегуляции ночью отражается не только на сердце, но и на работе мозга: поверхностный сон ухудшает когнитивное восстановление и усиливает утомляемость", — считает врач-невролог, обозреватель Pravda. ru Синицын Артём .

24°C или более высокая температура

Разница в несколько градусов может менять физиологическую реакцию организма.

При 24°C сердечный ритм ближе к спокойному состоянию, снижается стрессовая нагрузка и улучшается восстановление вегетативной нервной системы.

При температуре выше 24-26°C сердце работает активнее, растёт нагрузка на сосуды, усиливается потоотделение и фрагментация сна.

Плюсы и минусы поддержания 24°C

Поддержание стабильного микроклимата требует внимания к деталям.

Преимущества:

  1. Снижение нагрузки на сердечно-сосудистую систему.
  2. Более глубокий и устойчивый сон.
  3. Лучшее восстановление после жаркого дня.

Сложности:

  1. Необходимость кондиционера или климат-контроля.
  2. Дополнительные энергозатраты.
  3. Контроль влажности воздуха.

Советы

  1. Используйте кондиционер с точной настройкой температуры.
  2. Контролируйте влажность воздуха.
  3. Проветривайте помещение вечером при более прохладной погоде.
  4. Выбирайте лёгкое постельное бельё из натуральных тканей.

Популярные вопросы о температуре в спальне

Как выбрать оптимальную температуру для пожилого человека?

Ориентируйтесь на показатель около 24°C, особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Что лучше — кондиционер или проветривание?

Если ночи тёплые, кондиционер обеспечивает более точный контроль микроклимата.

Может ли жара ночью повысить давление?

Да, из-за учащения пульса и усиления нагрузки на сосуды возможны колебания артериального давления.

Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
