Ночная жара мешает восстановлению: определена оптимальная температура для пожилых

Жаркие ночи могут незаметно подтачивать здоровье пожилых людей. Даже небольшое превышение комфортной температуры в спальне влияет на работу сердца во время сна. Учёные выяснили, при каких условиях организм восстанавливается спокойнее. Об этом сообщает "Здоровье".
Команда под руководством доктора Фергуса О'Коннора изучила, как ночная температура отражается на частоте сердечных сокращений и уровне стресса у людей старше 65 лет.
При более высоких показателях сердце начинает работать активнее даже во сне. Это мешает полноценному восстановлению и усиливает нагрузку на сосуды, особенно при гипертонии и ишемической болезни.
Когда человеческий организм подвергается воздействию тепла, его нормальная физиологическая реакция заключается в увеличении частоты сердечных сокращений. Сердце работает интенсивнее, пытаясь обеспечить циркуляцию крови к поверхности кожи для охлаждения. Однако когда сердце работает интенсивнее и дольше, это создает стресс и ограничивает нашу способность восстанавливаться после воздействия тепла предыдущего дня.
"Даже умеренное повышение температуры ночью способно усиливать колебания артериального давления и частоты пульса, что особенно чувствительно для пациентов с сердечно-сосудистыми рисками", — считает врач-кардиолог, обозреватель Pravda. ru Климов Валерий .
Дополнительную роль играет и гормональная регуляция сна: на выработку мелатонина влияет освещение и микроклимат.
Участники носили фитнес-трекеры, фиксирующие частоту сердечных сокращений. В спальнях устанавливали датчики температуры, которые работали непрерывно в течение австралийского лета.
Полученные данные стали практическим подтверждением связи между тёплыми ночами и усилением стрессовой реакции организма. Это особенно актуально на фоне учащения жарких периодов и перепадов климата, которые уже рассматриваются как фактор риска для здоровья.
"Нарушение терморегуляции ночью отражается не только на сердце, но и на работе мозга: поверхностный сон ухудшает когнитивное восстановление и усиливает утомляемость", — считает врач-невролог, обозреватель Pravda. ru Синицын Артём .
Разница в несколько градусов может менять физиологическую реакцию организма.
При 24°C сердечный ритм ближе к спокойному состоянию, снижается стрессовая нагрузка и улучшается восстановление вегетативной нервной системы.
При температуре выше 24-26°C сердце работает активнее, растёт нагрузка на сосуды, усиливается потоотделение и фрагментация сна.
Поддержание стабильного микроклимата требует внимания к деталям.
Преимущества:
Сложности:
Ориентируйтесь на показатель около 24°C, особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.
Если ночи тёплые, кондиционер обеспечивает более точный контроль микроклимата.
Да, из-за учащения пульса и усиления нагрузки на сосуды возможны колебания артериального давления.
