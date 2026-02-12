Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Сердце растягивается как изношенный насос: эта привычка годами ведёт к опасному диагнозу

Здоровье

Даже небольшая доза алкоголя способна запустить в организме процессы, которые годами остаются незаметными, но постепенно подтачивают сердце и сосуды. К такому выводу приходят крупнейшие международные исследования. Их ключевой тезис сформулирован однозначно: "Ключевой вывод крупнейших международных исследований однозначен: не существует безопасной для здоровья дозы алкоголя".

Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как алкоголь повышает давление и разрушает миокард

Этанол действует как токсин, влияя на сосудистый тонус и работу почек. Под его воздействием в организме задерживается жидкость, а сосуды остаются в состоянии повышенного напряжения. Это приводит к устойчивому росту артериального давления и увеличивает нагрузку на сердечную мышцу.

Одновременно алкоголь и его основной метаболит наносят прямой удар по клеткам миокарда. Нарушается энергетический обмен, структура сердечной ткани постепенно меняется. Со временем развивается алкогольная кардиомиопатия: сердце увеличивается, его стенки истончаются, а насосная функция снижается, что ведёт к тяжёлой сердечной недостаточности.

Аритмии, атеросклероз и риск тромбов

Даже однократное употребление значительной дозы способно спровоцировать опасные сбои ритма. Алкоголь влияет на проводящую систему сердца и изменяет уровень калия и магния в крови. В результате возникают внезапные, потенциально жизнеугрожающие аритмии.

Распространённое представление о "пользе" красного вина для сосудов в материале опровергается. Алкоголь повышает уровень "плохого" холестерина, повреждает эндотелий — внутреннюю оболочку сосудов — и усиливает воспалительные процессы в сосудистой стенке. Всё это ускоряет формирование атеросклеротических бляшек и повышает вероятность тромбообразования, а значит — инфаркта миокарда.

Особые риски во время беременности

Отдельное внимание уделяется последствиям употребления алкоголя в период беременности. Этанол беспрепятственно проходит через плаценту, и его концентрация в крови плода достигает уровня, сопоставимого с материнским. Формирующиеся ткани сердца, где клетки активно делятся, оказываются особенно уязвимыми.

Алкоголь рассматривается как мощный мутаген, повышающий риск врождённых пороков сердца — от дефектов перегородок до аномалий клапанов. Такие нарушения могут повлиять на всю дальнейшую жизнь ребёнка и потребовать сложного медицинского вмешательства.

Единственной стратегией, позволяющей избежать этих последствий, остаётся полный отказ от употребления. Нулевой уровень потребления рассматривается как единственно безопасный подход к сохранению здоровья сердечно-сосудистой системы — сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы сердце алкоголь здоровье атеросклероз
