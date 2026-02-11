Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Валерий Климов

Боль как тиски и тишина перед бурей: инфаркт миокарда обрушивается без предупреждения

Здоровье

Инфаркт миокарда нередко развивается внезапно, и счет может идти на минуты. Даже слабые симптомы иногда оказываются предвестниками тяжелого поражения сердца. Промедление в такой ситуации опасно.

Сердечный приступ
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сердечный приступ

Почему возникает инфаркт миокарда

Инфаркт — это острое нарушение кровоснабжения сердечной мышцы. Причиной чаще всего становится спазм или закупорка коронарных сосудов тромбом, а также атеросклеротическая бляшка, перекрывающая просвет артерии.

Чем дольше сохраняется ишемия, тем больше зона поражения. Решающим фактором становится скорость оказания помощи.

"Пациенты с гипертонией, диабетом и ожирением входят в группу повышенного риска, поэтому регулярный контроль давления и липидного профиля — не формальность, а жизненная необходимость", — считает Врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Орлова.

Профилактика включает контроль артериального давления, уровня холестерина, отказ от курения и достаточную физическую активность. Эти меры существенно снижают вероятность сосудистой катастрофы.

Основные симптомы, которые нельзя игнорировать

Главный признак — боль за грудиной. Она может быть давящей, жгучей, сжимающей, иногда ощущается как "тиски" в груди.

Боль часто отдает в левую руку, плечо, шею или верхнюю часть живота. Если она длится более пяти минут и не снимается нитроглицерином, необходимо срочно вызывать скорую помощь.

Важно помнить, что при инфаркте дорога каждая минута. Самостоятельная поездка в больницу при выраженных симптомах может быть опасной, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Нетипичные проявления и осложнения

У пожилых людей и пациентов с диабетом инфаркт нередко протекает без выраженной боли. На первый план выходят одышка, слабость, головокружение, тревога.

Нарушение ритма считается одним из самых опасных ранних признаков.

"Ранним и опасным симптомом болезни считается нарушение ритма. Это может способствовать осложненному течению острого состояния и является ведущей причиной смертности в первые 72 часа. Пациент ощущает перебои в работе сердца, "замирание", резкую слабость, головокружение. Опасные аритмии могут сопровождаться падением артериального давления, потерей сознания и развитием кардиогенного шока — когда сердечная мышца умирает и внезапно теряет способность сокращаться и выполнять роль насоса для обеспечения кровью внутренних органов", — пояснил специалист.

Кардиогенный шок требует немедленного лечения в условиях реанимации.

"В первые часы после инфаркта особенно важно не терять время: своевременная госпитализация значительно повышает шансы на выживание и снижает риск тяжелых осложнений", — отмечает Врач-анестезиолог-реаниматолог, обозреватель Pravda. ru Роман Белов.

Советы при первых признаках инфаркта

  1. Прекратить физическую нагрузку и занять полусидячее положение.
  2. Принять нитроглицерин при наличии назначения врача.
  3. Немедленно вызвать скорую помощь при сохранении боли более пяти минут.
  4. Не откладывать обращение к врачам даже при временном облегчении.

Быстрое распознавание симптомов и обращение за помощью остаются главным условием сохранения жизни.

Автор Валерий Климов
Валерий Петрович Климов — врач-кардиолог, специалист по артериальной гипертонии и оценке риска инфаркта и инсульта, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы симптомы здоровье гипертония профилактика сердечно-сосудистые заболевания
Новости Все >
Фамилии превращаются в мишени: как противник выстраивает диверсии против России
Пентхаус у моря или старая однушка: цены подталкивают россиян к смелому выбору
Секрет, который стоил госпитализации: инородное тело извлекли из мочевого пузыря
Россия стала невидимкой в СНГ: осознанная пауза или стратегический сбой
Финансовая подушка трещит по швам: вклады в регионах стали почти вдвое ниже средних
Главная интрига Олимпиады — не только медали: момент, когда вернётся российский флаг
Лёд большого спорта не ждёт: российским конькобежцам грозит холодная расплата временем
Шоу Великая иллюзия: от Гарри Гудини до Дэвида Копперфильда
Олимпиаду включают фоном: важный пробел игр может пройти мимо миллионов
Ждать 30 минут после еды или чистить зубы сразу: стоматолог раскрыла правду о риске для эмали
Сейчас читают
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Красота и стиль
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Недвижимость
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Садоводство, цветоводство
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Французский разворот: Макрон хочет говорить с Путиным вопреки мнению Брюсселя Любовь Степушова Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Последние материалы
Пентхаус у моря или старая однушка: цены подталкивают россиян к смелому выбору
Секрет, который стоил госпитализации: инородное тело извлекли из мочевого пузыря
Россия стала невидимкой в СНГ: осознанная пауза или стратегический сбой
Когда сердце ещё не бьётся, риск уже растёт: скрытые враги внутриутробного развития
Финансовая подушка трещит по швам: вклады в регионах стали почти вдвое ниже средних
Анастасия Волочкова — неудавшаяся прима-балерина или невольная заложница эпохи гламура?
Главная интрига Олимпиады — не только медали: момент, когда вернётся российский флаг
Лёд большого спорта не ждёт: российским конькобежцам грозит холодная расплата временем
Переводы за границу превращаются в квест: банки требуют всё больше деталей
Флаг над городом: что на самом деле значит взятие Купянска и Волчанска и почему бои напоминают слоёный пирог
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.