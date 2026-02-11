Боль как тиски и тишина перед бурей: инфаркт миокарда обрушивается без предупреждения

Инфаркт миокарда нередко развивается внезапно, и счет может идти на минуты. Даже слабые симптомы иногда оказываются предвестниками тяжелого поражения сердца. Промедление в такой ситуации опасно.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сердечный приступ

Почему возникает инфаркт миокарда

Инфаркт — это острое нарушение кровоснабжения сердечной мышцы. Причиной чаще всего становится спазм или закупорка коронарных сосудов тромбом, а также атеросклеротическая бляшка, перекрывающая просвет артерии.

Чем дольше сохраняется ишемия, тем больше зона поражения. Решающим фактором становится скорость оказания помощи.

"Пациенты с гипертонией, диабетом и ожирением входят в группу повышенного риска, поэтому регулярный контроль давления и липидного профиля — не формальность, а жизненная необходимость", — считает Врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Орлова.

Профилактика включает контроль артериального давления, уровня холестерина, отказ от курения и достаточную физическую активность. Эти меры существенно снижают вероятность сосудистой катастрофы.

Основные симптомы, которые нельзя игнорировать

Главный признак — боль за грудиной. Она может быть давящей, жгучей, сжимающей, иногда ощущается как "тиски" в груди.

Боль часто отдает в левую руку, плечо, шею или верхнюю часть живота. Если она длится более пяти минут и не снимается нитроглицерином, необходимо срочно вызывать скорую помощь.

Важно помнить, что при инфаркте дорога каждая минута. Самостоятельная поездка в больницу при выраженных симптомах может быть опасной, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Нетипичные проявления и осложнения

У пожилых людей и пациентов с диабетом инфаркт нередко протекает без выраженной боли. На первый план выходят одышка, слабость, головокружение, тревога.

Нарушение ритма считается одним из самых опасных ранних признаков.

"Ранним и опасным симптомом болезни считается нарушение ритма. Это может способствовать осложненному течению острого состояния и является ведущей причиной смертности в первые 72 часа. Пациент ощущает перебои в работе сердца, "замирание", резкую слабость, головокружение. Опасные аритмии могут сопровождаться падением артериального давления, потерей сознания и развитием кардиогенного шока — когда сердечная мышца умирает и внезапно теряет способность сокращаться и выполнять роль насоса для обеспечения кровью внутренних органов", — пояснил специалист.

Кардиогенный шок требует немедленного лечения в условиях реанимации.

"В первые часы после инфаркта особенно важно не терять время: своевременная госпитализация значительно повышает шансы на выживание и снижает риск тяжелых осложнений", — отмечает Врач-анестезиолог-реаниматолог, обозреватель Pravda. ru Роман Белов.

Советы при первых признаках инфаркта

Прекратить физическую нагрузку и занять полусидячее положение. Принять нитроглицерин при наличии назначения врача. Немедленно вызвать скорую помощь при сохранении боли более пяти минут. Не откладывать обращение к врачам даже при временном облегчении.

Быстрое распознавание симптомов и обращение за помощью остаются главным условием сохранения жизни.