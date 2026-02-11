Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Неожиданный антистресс: почему апельсин под душем работает лучше медитации

Здоровье

Горячий душ и апельсин — сочетание, которое звучит скорее как бытовой эксперимент, чем медицинская рекомендация. Однако именно такой способ борьбы со стрессом обсуждается специалистами как пример сенсорной разгрузки.

Психологические проблемы
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Психологические проблемы

Сенсорная перезагрузка вместо классической ароматерапии

По словам доцента кафедры госпитальной терапии им. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Евгения Таратухина, употребление апельсина под горячим душем нередко связывают с ароматерапией, однако корректнее говорить о комплексном сенсорном воздействии.

"Такой метод часто связывают с ароматерапией, но на самом деле это не совсем ароматерапия в классическом понимании, а один из методов сенсорного воздействия на психику", — Евгений Таратухин.

Специалист пояснил, что в данном случае работает эффект контраста температур и вкусовых ощущений. Горячая вода, прохлада фрукта, его кисло-сладкий вкус и яркий аромат создают своеобразную "перезагрузку" нервной системы. В традиционной ароматерапии используются эфирные масла, однако научные данные об их эффективности остаются неоднозначными.

Врач привел примеры исследований: масло уда демонстрировало успокаивающий эффект и применяется в восточных медитативных практиках, а масло майорана в корейском исследовании достоверно снижало уровень стресса и артериальное давление у медсестер, работавших с пациентами с COVID-19. Тем не менее универсального механизма действия для всех ароматов не существует.

Почему цитрусовые ассоциируются с позитивом

Запах цитрусовых, по словам специалиста, способен снижать уровень стресса благодаря ассоциативным механизмам. Для жителей северных регионов апельсины часто связаны с ощущением праздника, солнца и отдыха. Их аромат формируется за счет альдегидов и терпенов, создающих характерную "искристую" ноту.

Терпены — это группа веществ, которые растения, особенно хвойные и цитрусовые, выделяют для защиты от насекомых, плесени и паразитов. Для человека они стали "визитной карточкой" растения: хвоя пахнет хвоей, апельсин — апельсином. Сами по себе терпены не обладают успокаивающим эффектом в фармакологическом смысле, то есть не действуют через рецепторы. В ароматерапии механизм другой: влияние идет через обоняние, ассоциации, эмоции и психологию.

Таким образом, эффект объясняется не прямым биохимическим воздействием, а психологическими связями и культурными кодами. Ароматы запускают воспоминания и эмоциональные реакции, которые и формируют субъективное ощущение расслабления.

Универсальных запахов не существует

Эксперт подчеркивает, что один и тот же аромат может восприниматься по-разному. Даже традиционно "уютные" запахи, такие как корица или ванилин, способны вызывать у некоторых людей неприятные воспоминания. Поэтому универсального средства от стресса в виде определенного запаха не существует.

Тем не менее природа и культура сформировали определенные общие связи. Специи слегка взбадривают, цитрусы вызывают позитивные эмоции, лаванда, выросшая в Средиземноморье, расслабляет и успокаивает. Таким образом, действие ароматов во многом определяется регионом, культурой, климатом — это часть культурного кода и коллективного бессознательного. Метод с апельсином под душем, по сути, иллюстрирует, как сочетание температуры, вкуса и запаха может кратковременно снизить уровень напряжения. Его действие связано не с фармакологией, а с особенностями восприятия и личного опыта. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы врач стресс здоровье
Новости Все >
Фамилии превращаются в мишени: как противник выстраивает диверсии против России
Пентхаус у моря или старая однушка: цены подталкивают россиян к смелому выбору
Секрет, который стоил госпитализации: инородное тело извлекли из мочевого пузыря
Россия стала невидимкой в СНГ: осознанная пауза или стратегический сбой
Финансовая подушка трещит по швам: вклады в регионах стали почти вдвое ниже средних
Главная интрига Олимпиады — не только медали: момент, когда вернётся российский флаг
Лёд большого спорта не ждёт: российским конькобежцам грозит холодная расплата временем
Шоу Великая иллюзия: от Гарри Гудини до Дэвида Копперфильда
Олимпиаду включают фоном: важный пробел игр может пройти мимо миллионов
Ждать 30 минут после еды или чистить зубы сразу: стоматолог раскрыла правду о риске для эмали
Сейчас читают
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Красота и стиль
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Недвижимость
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Садоводство, цветоводство
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Французский разворот: Макрон хочет говорить с Путиным вопреки мнению Брюсселя Любовь Степушова Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Последние материалы
Пентхаус у моря или старая однушка: цены подталкивают россиян к смелому выбору
Секрет, который стоил госпитализации: инородное тело извлекли из мочевого пузыря
Россия стала невидимкой в СНГ: осознанная пауза или стратегический сбой
Когда сердце ещё не бьётся, риск уже растёт: скрытые враги внутриутробного развития
Финансовая подушка трещит по швам: вклады в регионах стали почти вдвое ниже средних
Анастасия Волочкова — неудавшаяся прима-балерина или невольная заложница эпохи гламура?
Главная интрига Олимпиады — не только медали: момент, когда вернётся российский флаг
Лёд большого спорта не ждёт: российским конькобежцам грозит холодная расплата временем
Переводы за границу превращаются в квест: банки требуют всё больше деталей
Флаг над городом: что на самом деле значит взятие Купянска и Волчанска и почему бои напоминают слоёный пирог
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.