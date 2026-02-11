Неожиданный антистресс: почему апельсин под душем работает лучше медитации

Горячий душ и апельсин — сочетание, которое звучит скорее как бытовой эксперимент, чем медицинская рекомендация. Однако именно такой способ борьбы со стрессом обсуждается специалистами как пример сенсорной разгрузки.
По словам доцента кафедры госпитальной терапии им. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Евгения Таратухина, употребление апельсина под горячим душем нередко связывают с ароматерапией, однако корректнее говорить о комплексном сенсорном воздействии.
"Такой метод часто связывают с ароматерапией, но на самом деле это не совсем ароматерапия в классическом понимании, а один из методов сенсорного воздействия на психику", — Евгений Таратухин.
Специалист пояснил, что в данном случае работает эффект контраста температур и вкусовых ощущений. Горячая вода, прохлада фрукта, его кисло-сладкий вкус и яркий аромат создают своеобразную "перезагрузку" нервной системы. В традиционной ароматерапии используются эфирные масла, однако научные данные об их эффективности остаются неоднозначными.
Врач привел примеры исследований: масло уда демонстрировало успокаивающий эффект и применяется в восточных медитативных практиках, а масло майорана в корейском исследовании достоверно снижало уровень стресса и артериальное давление у медсестер, работавших с пациентами с COVID-19. Тем не менее универсального механизма действия для всех ароматов не существует.
Запах цитрусовых, по словам специалиста, способен снижать уровень стресса благодаря ассоциативным механизмам. Для жителей северных регионов апельсины часто связаны с ощущением праздника, солнца и отдыха. Их аромат формируется за счет альдегидов и терпенов, создающих характерную "искристую" ноту.
Терпены — это группа веществ, которые растения, особенно хвойные и цитрусовые, выделяют для защиты от насекомых, плесени и паразитов. Для человека они стали "визитной карточкой" растения: хвоя пахнет хвоей, апельсин — апельсином. Сами по себе терпены не обладают успокаивающим эффектом в фармакологическом смысле, то есть не действуют через рецепторы. В ароматерапии механизм другой: влияние идет через обоняние, ассоциации, эмоции и психологию.
Таким образом, эффект объясняется не прямым биохимическим воздействием, а психологическими связями и культурными кодами. Ароматы запускают воспоминания и эмоциональные реакции, которые и формируют субъективное ощущение расслабления.
Эксперт подчеркивает, что один и тот же аромат может восприниматься по-разному. Даже традиционно "уютные" запахи, такие как корица или ванилин, способны вызывать у некоторых людей неприятные воспоминания. Поэтому универсального средства от стресса в виде определенного запаха не существует.
Тем не менее природа и культура сформировали определенные общие связи. Специи слегка взбадривают, цитрусы вызывают позитивные эмоции, лаванда, выросшая в Средиземноморье, расслабляет и успокаивает. Таким образом, действие ароматов во многом определяется регионом, культурой, климатом — это часть культурного кода и коллективного бессознательного. Метод с апельсином под душем, по сути, иллюстрирует, как сочетание температуры, вкуса и запаха может кратковременно снизить уровень напряжения. Его действие связано не с фармакологией, а с особенностями восприятия и личного опыта. Об этом сообщает Газета. Ru.
