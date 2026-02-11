Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Когда сердце ещё не бьётся, риск уже растёт: скрытые враги внутриутробного развития

Здоровье

Врожденные пороки сердца остаются одной из самых частых причин тяжелых заболеваний у детей, несмотря на развитие медицины и раннюю диагностику. Эти патологии формируются задолго до рождения и нередко становятся неожиданностью для родителей, даже если беременность протекала без явных осложнений.

Беременная девушка на обследовании
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременная девушка на обследовании

Что такое врожденные пороки сердца

Врожденные пороки сердца представляют собой дефекты строения сердца и крупных сосудов, которые возникают в период внутриутробного развития. По словам врача по медицинской профилактике Анастасии Филюшкиной, анатомические нарушения могут затрагивать клапанный аппарат, перегородки или сосуды и встречаться как по отдельности, так и в сочетании друг с другом. Такие изменения нарушают нормальный кровоток и работу сердечно-сосудистой системы.

Подобные аномалии считаются одной из самых распространенных форм врожденных нарушений. Они выявляются примерно у 1% детей. В тяжелых случаях неправильная работа сердца может приводить к серьезным осложнениям и представлять угрозу для жизни ребенка. Об этом сообщает издание ИА "Пенза-Пресс".

Критические сроки и внешние факторы

Самым уязвимым периодом для формирования врожденных пороков сердца считается время со второй по седьмую неделю беременности. Именно в этот период происходит закладка сердца, и любое негативное воздействие может повлиять на его развитие. При этом установить точную причину порока в каждом конкретном случае удается далеко не всегда.

Среди наиболее частых факторов врач называет инфекции, перенесенные будущей матерью на ранних сроках. В первые недели беременности плацентарный барьер еще не сформирован, поэтому вирусы способны напрямую воздействовать на ткани плода. Особую опасность представляют грипп, краснуха, корь, ветряная оспа и цитомегаловирусная инфекция.

Лекарства, образ жизни и условия среды

Отдельную роль играют лекарственные препараты, принимаемые во время беременности. К развитию пороков сердца могут привести противосудорожные средства, некоторые антидепрессанты, нестероидные противовоспалительные препараты, кодеин и отдельные группы антибиотиков. Самолечение в этот период значительно повышает риски.

Большое значение имеет и образ жизни родителей. Курение, включая пассивное курение беременной женщины, употребление алкоголя и наркотиков нередко становятся причиной врожденных аномалий, прежде всего сердечных. Дополнительными факторами риска считаются загрязненный воздух, профессиональные вредности и повышенный уровень радиации.

Генетика, возраст и состояние здоровья

Врожденные пороки сердца могут быть связаны с хромосомными нарушениями. По словам Анастасии Филюшкиной, до 8% таких случаев обусловлены синдромом Дауна. Возможны и генные мутации, однако дефект развивается лишь тогда, когда совокупное влияние генетических и внешних факторов превышает определенный порог.

Риск возрастает с увеличением возраста родителей, особенно матери старше 35 лет. Имеют значение гормональные нарушения, выраженный токсикоз в первом триместре, угроза прерывания беременности, а также хронические заболевания будущей мамы, включая неконтролируемый сахарный диабет, гипертонию и болезни щитовидной железы. Наследственная предрасположенность тоже играет роль: если в семье уже есть ребенок с врожденным пороком сердца, вероятность повторения может достигать 5%.

Можно ли снизить риски

Полностью исключить вероятность развития врожденного порока сердца невозможно, подчеркивает специалист. Формирование организма плода — сложный биологический процесс, и сбой может произойти даже у здоровых родителей при благополучном течении беременности.

При этом врач рекомендует уделять внимание планированию беременности, контролю хронических заболеваний и уровню фолиевой кислоты, дефицит которой связан с повышенной частотой пороков сердца у новорожденных. Наиболее точно оценить индивидуальные риски помогает консультация врача-генетика, который учитывает как наследственные, так и внешние факторы.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
генетика здоровье беременность
