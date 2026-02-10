Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Сладость без бонусов: как привычка добавлять мёд в чай работает против здоровья

Здоровье

Летом и зимой сотни людей по-прежнему добавляют мёд в чай, считая это полезной привычкой, но такой подход может быть иллюзией благополучия, утверждают эксперты.

Чай с медом и лимоном
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Чай с медом и лимоном

Потеря пользы при нагревании

Специалист по фармакологии, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин из Пироговского университета поясняет, что мёд не сохраняет полезных свойств при высоких температурах. Витамины и биоактивные соединения, которые часто называют его главными достоинствами, разрушаются под действием тепла, оставляя фруктозу — простую форму сахара.

По мнению эксперта, в нагретом мёде могут образовываться вещества с потенциальным канцерогенным эффектом, хотя прямой связи между чашкой чая с мёдом и развитием онкологии нет. Сам мёд как пищевой продукт даёт энергию за счёт сахаров, но его добавление в горячие напитки превращает полезный образ жизни в источник лишних калорий и возможных рисков для здоровья.

Сахар и уровень глюкозы

Особое внимание Кондрахин уделяет людям с сахарным диабетом, которым нужно подходить к употреблению мёда особенно осторожно. Даже небольшая порция способна резко повысить уровень глюкозы в крови, поэтому таким пациентам лучше учитывать количество сахаров в рационе и ограничивать их потребление.

Эксперт также сравнивает мёд с другими сладостями: по сути, при попадании в организм он действует не иначе как варенье или другой концентрированный источник сахара независимо от температуры употребления. В связи с этим он рекомендует употреблять сладкие продукты в первой половине дня, когда организм активнее расходует энергию, а вечером — избегать их, чтобы не способствовать накоплению калорий и росту уровня сахара.

Настоящий мёд и вымыслы о качестве

Стоит отметить, что критика мёда не ограничивается только вопросом пользы при нагревании. Ранее контрольные органы обратили внимание на качество продукции, в том числе из Республики Башкортостан. По результатам экспертиз, значительная часть меда на рынке — не натуральный продукт, а фальсификат или суррогат, что вызывает дополнительные претензии к его полезности и безопасности.

Потребителям важно уметь отличать настоящее качество: натуральный мёд без добавок должен иметь характерный аромат и цвет, может быть как жидким, так и кристаллизованным, и лучше всего хранится в целой стеклянной банке от проверенного производителя — сообщает mkset.ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы мёд сахар здоровье
Новости Все >
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
Туристический потенциал России дремлет: барьеры, которые останавливают поток гостей
Сто тысяч на метле: что стоит за внезапным богатством российских дворников
Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует
Ваши привычки — их болезни: эти повседневные действия владельцев разрушают здоровье питомцев
Быстрый результат с подвохом: как резкое похудение возвращает килограммы в двойном размере
Сейчас читают
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Мир. Новости мира
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Садоводство, цветоводство
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Авто
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Популярное
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Минус на улице — машина мертва: простой способ оживить АКБ без замены Сергей Милешкин
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Последние материалы
Россияне бросают пляжный отдых: юг стал манить тайной, ради которой забывают о море
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле
Талия сужается сама: упражнение, которое работает за пресс и осанку сразу
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
Глубины плачут: человечество запускает процесс, который может уничтожить океан
Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной
Напряжение уходит, сила приходит: прогибы, которые запускают внутренний мотор
Кошки чувствуют беду раньше людей: сигналы, которые нельзя игнорировать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.