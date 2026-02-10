Сладость без бонусов: как привычка добавлять мёд в чай работает против здоровья

Летом и зимой сотни людей по-прежнему добавляют мёд в чай, считая это полезной привычкой, но такой подход может быть иллюзией благополучия, утверждают эксперты.

Потеря пользы при нагревании

Специалист по фармакологии, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин из Пироговского университета поясняет, что мёд не сохраняет полезных свойств при высоких температурах. Витамины и биоактивные соединения, которые часто называют его главными достоинствами, разрушаются под действием тепла, оставляя фруктозу — простую форму сахара.

По мнению эксперта, в нагретом мёде могут образовываться вещества с потенциальным канцерогенным эффектом, хотя прямой связи между чашкой чая с мёдом и развитием онкологии нет. Сам мёд как пищевой продукт даёт энергию за счёт сахаров, но его добавление в горячие напитки превращает полезный образ жизни в источник лишних калорий и возможных рисков для здоровья.

Сахар и уровень глюкозы

Особое внимание Кондрахин уделяет людям с сахарным диабетом, которым нужно подходить к употреблению мёда особенно осторожно. Даже небольшая порция способна резко повысить уровень глюкозы в крови, поэтому таким пациентам лучше учитывать количество сахаров в рационе и ограничивать их потребление.

Эксперт также сравнивает мёд с другими сладостями: по сути, при попадании в организм он действует не иначе как варенье или другой концентрированный источник сахара независимо от температуры употребления. В связи с этим он рекомендует употреблять сладкие продукты в первой половине дня, когда организм активнее расходует энергию, а вечером — избегать их, чтобы не способствовать накоплению калорий и росту уровня сахара.

Настоящий мёд и вымыслы о качестве

Стоит отметить, что критика мёда не ограничивается только вопросом пользы при нагревании. Ранее контрольные органы обратили внимание на качество продукции, в том числе из Республики Башкортостан. По результатам экспертиз, значительная часть меда на рынке — не натуральный продукт, а фальсификат или суррогат, что вызывает дополнительные претензии к его полезности и безопасности.

Потребителям важно уметь отличать настоящее качество: натуральный мёд без добавок должен иметь характерный аромат и цвет, может быть как жидким, так и кристаллизованным, и лучше всего хранится в целой стеклянной банке от проверенного производителя — сообщает mkset.ru.