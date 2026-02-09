Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Обычная привычка нарушает обмен веществ: чем опасна старая кипячёная вода

Здоровье

Кипячёная вода давно считается безопасной и привычной частью повседневной жизни. Однако при определённых условиях она может потерять свои полезные свойства и даже навредить организму. Особенно это касается повторного кипячения и длительного хранения. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Стакан с водой
Фото: Pravda.Ru by Елена Морозова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стакан с водой

Когда кипячёная вода перестаёт быть безопасной

Кипячение действительно остаётся одним из самых доступных способов обеззараживания воды. Высокая температура уничтожает бактерии и микроорганизмы, делая воду пригодной для употребления. Проблемы начинаются тогда, когда одну и ту же воду кипятят многократно или используют чайники с выраженным слоем накипи.
В таких случаях в жидкости повышается концентрация солей и тяжёлых металлов, а на дне образуется осадок. Для водопроводной воды это особенно актуально из-за наличия хлора, который при повторном нагреве может способствовать образованию потенциально опасных соединений. Немаловажно и соблюдение питьевого режима, от которого напрямую зависит нагрузка на организм.

"Кипячение — распространенный метод дезинфекции воды, уничтожающий микроорганизмы и бактерии. Однако, при многократном повторении этой процедуры возрастает концентрация вредных веществ: солей, тяжелых металлов, а также образуется осадок. Применительно к городской воде, возникает опасность формирования канцерогенов из хлора", — подчеркнул врач-терапевт Денис Прокофьев.

Влияние на организм и обмен веществ

По словам специалиста, регулярное употребление повторно кипячёной воды может негативно отражаться на работе выделительной системы. В первую очередь страдают почки, которые вынуждены фильтровать повышенное количество растворённых солей.
Кроме того, длительное кипячение полностью лишает воду растворённого кислорода и значительной части микроэлементов. В результате она превращается в жидкость с минимальной биологической ценностью, что при постоянном употреблении может влиять на обменные процессы в организме.

"С санитарной точки зрения важно понимать, что повторно нагретая вода меняет свой минеральный состав. Для здорового человека это не всегда ощущается сразу, но при регулярном употреблении может усиливаться нагрузка на почки и нарушаться водно-солевой баланс", — считает санитарный врач, обозреватель Pravda. ru Надежда Константиновна Ильина.

Риски хранения кипячёной воды

Отдельную опасность представляет хранение кипячёной воды в чайниках и графинах в течение длительного времени. После остывания и контакта с воздухом в такой воде могут снова начать размножаться бактерии. Если ёмкости используются нерегулярно и плохо очищаются, риск возрастает.
Таким образом, даже прокипячённая вода требует соблюдения элементарных правил гигиены и разумного подхода к хранению.

Сравнение: свежая и повторно кипячёная вода

Свежепрокипячённая вода безопаснее и подходит для ежедневного употребления. Повторно кипячёная содержит больше примесей и осадка, особенно при использовании водопроводной воды. Разница становится заметной при регулярном употреблении и может отражаться на самочувствии. Иногда в рацион включают и воду с лимоном, однако она не компенсирует качество исходной воды.

Советы по безопасному употреблению воды

  1. Кипятите только свежую воду, не подвергавшуюся повторному нагреву.
  2. Регулярно очищайте чайник от накипи.
  3. Не храните кипячёную воду долгое время.
  4. Используйте фильтры для водопроводной воды.
  5. Для ежедневного питья чередуйте кипячёную и фильтрованную воду.

Популярные вопросы

Можно ли пить повторно кипячёную воду?

Разовое употребление не опасно, но на постоянной основе лучше избегать.

Чем опасна накипь в чайнике?

Она увеличивает концентрацию солей и может влиять на работу почек.

Что лучше: кипячение или фильтр?

Оптимальным вариантом считается сочетание фильтрации и однократного кипячения.

Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы вода здоровье питьевая вода
Новости Все >
Столичные клиники охотятся за стоматологами: ставки растут так, будто это новая нефть
Риск до последнего старта: Олимпиада обернулась финальной травмой
Ключевая ставка готовится к развороту: февраль и март могут изменить кредитный рынок
Выход на мороз оборачивается насморком: причина не в простуде и не в иммунитете
Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием
Проценты больше не радуют: рублёвые вклады стремительно теряют доходность
Усталость не проходит, тревога растет, сил нет: что на самом деле происходит с организмом
Когда хозяева идут на торг без споров: раскрыт календарь выгодной аренды квартир
Воспаления возвращаются снова и снова: ошибка, которую совершают при лечении кожи
Покупки в онлайне больше не будут дешёвыми: что подорожает на маркетплейсах
Сейчас читают
Германия ищет альтернативы американскому СПГ
Газ
Германия ищет альтернативы американскому СПГ
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Еда и рецепты
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Популярное
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику

Черный и бежевый уходят в тень: в 2026 году их заменяют глубокие оттенки, которые делают образ дороже и сложнее без яркости.

Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин Что сейчас происходит на Украине: отчаянная борьба за власть или очередной фарс Михаил Дёмин В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро Любовь Степушова
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Последние материалы
Болезнь без права на отдых: в Госдуме всплыл механизм, который навсегда изменит жизнь этих работников
Столичные клиники охотятся за стоматологами: ставки растут так, будто это новая нефть
Четыре минуты против дряблости: комплекс, который легко вписать в любой день
Быстрый подъём сил из бутылки: эффект даёт напиток, которому привыкли не доверять
Без завтрака день идёт наперекосяк: простой алгоритм, который включает аппетит утром
Риск до последнего старта: Олимпиада обернулась финальной травмой
Глава МВФ объявила временным ослабление доллара
Ключевая ставка готовится к развороту: февраль и март могут изменить кредитный рынок
Выход на мороз оборачивается насморком: причина не в простуде и не в иммунитете
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.