Обычная привычка нарушает обмен веществ: чем опасна старая кипячёная вода

Кипячёная вода давно считается безопасной и привычной частью повседневной жизни. Однако при определённых условиях она может потерять свои полезные свойства и даже навредить организму. Особенно это касается повторного кипячения и длительного хранения. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Кипячение действительно остаётся одним из самых доступных способов обеззараживания воды. Высокая температура уничтожает бактерии и микроорганизмы, делая воду пригодной для употребления. Проблемы начинаются тогда, когда одну и ту же воду кипятят многократно или используют чайники с выраженным слоем накипи.
В таких случаях в жидкости повышается концентрация солей и тяжёлых металлов, а на дне образуется осадок. Для водопроводной воды это особенно актуально из-за наличия хлора, который при повторном нагреве может способствовать образованию потенциально опасных соединений. Немаловажно и соблюдение питьевого режима, от которого напрямую зависит нагрузка на организм.
"Кипячение — распространенный метод дезинфекции воды, уничтожающий микроорганизмы и бактерии. Однако, при многократном повторении этой процедуры возрастает концентрация вредных веществ: солей, тяжелых металлов, а также образуется осадок. Применительно к городской воде, возникает опасность формирования канцерогенов из хлора", — подчеркнул врач-терапевт Денис Прокофьев.
По словам специалиста, регулярное употребление повторно кипячёной воды может негативно отражаться на работе выделительной системы. В первую очередь страдают почки, которые вынуждены фильтровать повышенное количество растворённых солей.
Кроме того, длительное кипячение полностью лишает воду растворённого кислорода и значительной части микроэлементов. В результате она превращается в жидкость с минимальной биологической ценностью, что при постоянном употреблении может влиять на обменные процессы в организме.
"С санитарной точки зрения важно понимать, что повторно нагретая вода меняет свой минеральный состав. Для здорового человека это не всегда ощущается сразу, но при регулярном употреблении может усиливаться нагрузка на почки и нарушаться водно-солевой баланс", — считает санитарный врач, обозреватель Pravda. ru Надежда Константиновна Ильина.
Отдельную опасность представляет хранение кипячёной воды в чайниках и графинах в течение длительного времени. После остывания и контакта с воздухом в такой воде могут снова начать размножаться бактерии. Если ёмкости используются нерегулярно и плохо очищаются, риск возрастает.
Таким образом, даже прокипячённая вода требует соблюдения элементарных правил гигиены и разумного подхода к хранению.
Свежепрокипячённая вода безопаснее и подходит для ежедневного употребления. Повторно кипячёная содержит больше примесей и осадка, особенно при использовании водопроводной воды. Разница становится заметной при регулярном употреблении и может отражаться на самочувствии. Иногда в рацион включают и воду с лимоном, однако она не компенсирует качество исходной воды.
Разовое употребление не опасно, но на постоянной основе лучше избегать.
Она увеличивает концентрацию солей и может влиять на работу почек.
Оптимальным вариантом считается сочетание фильтрации и однократного кипячения.
Черный и бежевый уходят в тень: в 2026 году их заменяют глубокие оттенки, которые делают образ дороже и сложнее без яркости.