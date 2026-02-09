Обычная привычка нарушает обмен веществ: чем опасна старая кипячёная вода

Кипячёная вода давно считается безопасной и привычной частью повседневной жизни. Однако при определённых условиях она может потерять свои полезные свойства и даже навредить организму. Особенно это касается повторного кипячения и длительного хранения. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Фото: Pravda.Ru by Елена Морозова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стакан с водой

Когда кипячёная вода перестаёт быть безопасной

Кипячение действительно остаётся одним из самых доступных способов обеззараживания воды. Высокая температура уничтожает бактерии и микроорганизмы, делая воду пригодной для употребления. Проблемы начинаются тогда, когда одну и ту же воду кипятят многократно или используют чайники с выраженным слоем накипи.

В таких случаях в жидкости повышается концентрация солей и тяжёлых металлов, а на дне образуется осадок. Для водопроводной воды это особенно актуально из-за наличия хлора, который при повторном нагреве может способствовать образованию потенциально опасных соединений. Немаловажно и соблюдение питьевого режима, от которого напрямую зависит нагрузка на организм.

"Кипячение — распространенный метод дезинфекции воды, уничтожающий микроорганизмы и бактерии. Однако, при многократном повторении этой процедуры возрастает концентрация вредных веществ: солей, тяжелых металлов, а также образуется осадок. Применительно к городской воде, возникает опасность формирования канцерогенов из хлора", — подчеркнул врач-терапевт Денис Прокофьев.

Влияние на организм и обмен веществ

По словам специалиста, регулярное употребление повторно кипячёной воды может негативно отражаться на работе выделительной системы. В первую очередь страдают почки, которые вынуждены фильтровать повышенное количество растворённых солей.

Кроме того, длительное кипячение полностью лишает воду растворённого кислорода и значительной части микроэлементов. В результате она превращается в жидкость с минимальной биологической ценностью, что при постоянном употреблении может влиять на обменные процессы в организме.

"С санитарной точки зрения важно понимать, что повторно нагретая вода меняет свой минеральный состав. Для здорового человека это не всегда ощущается сразу, но при регулярном употреблении может усиливаться нагрузка на почки и нарушаться водно-солевой баланс", — считает санитарный врач, обозреватель Pravda. ru Надежда Константиновна Ильина.

Риски хранения кипячёной воды

Отдельную опасность представляет хранение кипячёной воды в чайниках и графинах в течение длительного времени. После остывания и контакта с воздухом в такой воде могут снова начать размножаться бактерии. Если ёмкости используются нерегулярно и плохо очищаются, риск возрастает.

Таким образом, даже прокипячённая вода требует соблюдения элементарных правил гигиены и разумного подхода к хранению.

Сравнение: свежая и повторно кипячёная вода

Свежепрокипячённая вода безопаснее и подходит для ежедневного употребления. Повторно кипячёная содержит больше примесей и осадка, особенно при использовании водопроводной воды. Разница становится заметной при регулярном употреблении и может отражаться на самочувствии. Иногда в рацион включают и воду с лимоном, однако она не компенсирует качество исходной воды.

Советы по безопасному употреблению воды

Кипятите только свежую воду, не подвергавшуюся повторному нагреву. Регулярно очищайте чайник от накипи. Не храните кипячёную воду долгое время. Используйте фильтры для водопроводной воды. Для ежедневного питья чередуйте кипячёную и фильтрованную воду.

Популярные вопросы

Можно ли пить повторно кипячёную воду?

Разовое употребление не опасно, но на постоянной основе лучше избегать.

Чем опасна накипь в чайнике?

Она увеличивает концентрацию солей и может влиять на работу почек.

Что лучше: кипячение или фильтр?

Оптимальным вариантом считается сочетание фильтрации и однократного кипячения.