Быстрый подъём сил из бутылки: эффект даёт напиток, которому привыкли не доверять

Внезапная слабость и резкий упадок сил могут застать врасплох даже тех, кто привык следить за питанием. Нутрициолог объяснила, что в экстренных случаях помочь может неожиданный напиток, который обычно считают вредным. Речь идёт о сладкой газировке, способной быстро дать организму энергию.

Почему сладкая газировка может быстро включить организм

Нутрициолог Наталья Чаевская отметила, что сладкие газированные напитки действительно содержат много сахара и искусственных добавок. Однако в редких ситуациях, когда человеку нужно срочно восстановить силы, такой продукт может сработать как быстрый источник энергии.

Основной эффект связан не только с сахаром, который повышает уровень глюкозы в крови, но и с содержанием ортофосфорной кислоты. Этот компонент присутствует во многих популярных видах газировки и используется для усиления вкуса и увеличения срока хранения.

Как действует ортофосфорная кислота

Ортофосфорная кислота играет роль в процессах, связанных с синтезом аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). АТФ — это соединение, необходимое организму для выработки энергии, работы мышц и обмена веществ.

Именно поэтому небольшое количество газировки может дать кратковременный эффект бодрости, особенно если человек чувствует сильную усталость или истощение.

"Ортофосфорная кислота не только придаёт вкус и увеличивает срок хранения напитка, но и участвует в синтезе аденозинтрифосфорной кислоты, необходимой для метаболизма, сокращения мышц и синтеза белков. Таким образом, при экстренных ситуациях небольшие дозы ортофосфатов могут помочь организму быстро вернуть силы", — пояснила нутрициолог Наталья Чаевская.

Когда такой напиток может быть уместен

Газировка может оказаться полезной после интенсивных физических нагрузок, когда организму требуется быстрое восстановление. Также она может помочь при низком уровне сахара в крови, поскольку ускоряет обменные процессы и способствует улучшению самочувствия.

Однако речь идёт именно о ситуациях, когда нужен быстрый эффект, а не о привычке пить газировку ежедневно.

Почему нельзя делать газировку частью рациона

Сладкие напитки подходят только для разовых случаев. При регулярном употреблении они могут давать обратный результат из-за избытка сахара, который перегружает обмен веществ и негативно влияет на организм.

В обычной жизни лучше выбирать более полезные способы поддержания энергии: воду, сбалансированное питание и продукты с медленными углеводами.

Сладкая газировка или полезные источники энергии

Газировка дает быстрый эффект за счёт сахара и добавок, но этот подъём краткосрочный. Более здоровые источники энергии — например, фрукты, цельнозерновые продукты или орехи — работают медленнее, зато дают стабильный результат и не провоцируют резкие скачки глюкозы. Об этом сообщает NEWS.

"Кроме того, чистая вода и напитки без сахара лучше поддерживают водный баланс, особенно после тренировок", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Данилов.

Что делать при резком упадке сил

Оцените состояние и попробуйте сначала выпить воды. Если слабость сильная, съешьте что-то с быстрыми углеводами. В экстренной ситуации можно выпить немного сладкой газировки. После этого обязательно восполните силы нормальной едой. Если слабость повторяется часто — стоит пересмотреть питание и режим.

Популярные вопросы о сладкой газировке и энергии

Можно ли пить газировку после тренировки?

В редких случаях — да, но лучше выбирать более полезные напитки для восстановления.

Что лучше при резком упадке сил: газировка или сладкий чай?

Оба варианта могут помочь, но чай обычно содержит меньше добавок.

Сколько газировки можно выпить для быстрого эффекта?

Речь идёт о небольших дозах, а не о больших объёмах.

Почему после газировки иногда становится хуже?

Из-за резкого скачка сахара в крови может наступить быстрый спад энергии.