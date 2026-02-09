Быстрый подъём сил из бутылки: эффект даёт напиток, которому привыкли не доверять

Внезапная слабость и резкий упадок сил могут застать врасплох даже тех, кто привык следить за питанием. Нутрициолог объяснила, что в экстренных случаях помочь может неожиданный напиток, который обычно считают вредным. Речь идёт о сладкой газировке, способной быстро дать организму энергию.
Нутрициолог Наталья Чаевская отметила, что сладкие газированные напитки действительно содержат много сахара и искусственных добавок. Однако в редких ситуациях, когда человеку нужно срочно восстановить силы, такой продукт может сработать как быстрый источник энергии.
Основной эффект связан не только с сахаром, который повышает уровень глюкозы в крови, но и с содержанием ортофосфорной кислоты. Этот компонент присутствует во многих популярных видах газировки и используется для усиления вкуса и увеличения срока хранения.
Ортофосфорная кислота играет роль в процессах, связанных с синтезом аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). АТФ — это соединение, необходимое организму для выработки энергии, работы мышц и обмена веществ.
Именно поэтому небольшое количество газировки может дать кратковременный эффект бодрости, особенно если человек чувствует сильную усталость или истощение.
"Ортофосфорная кислота не только придаёт вкус и увеличивает срок хранения напитка, но и участвует в синтезе аденозинтрифосфорной кислоты, необходимой для метаболизма, сокращения мышц и синтеза белков. Таким образом, при экстренных ситуациях небольшие дозы ортофосфатов могут помочь организму быстро вернуть силы", — пояснила нутрициолог Наталья Чаевская.
Газировка может оказаться полезной после интенсивных физических нагрузок, когда организму требуется быстрое восстановление. Также она может помочь при низком уровне сахара в крови, поскольку ускоряет обменные процессы и способствует улучшению самочувствия.
Однако речь идёт именно о ситуациях, когда нужен быстрый эффект, а не о привычке пить газировку ежедневно.
Сладкие напитки подходят только для разовых случаев. При регулярном употреблении они могут давать обратный результат из-за избытка сахара, который перегружает обмен веществ и негативно влияет на организм.
В обычной жизни лучше выбирать более полезные способы поддержания энергии: воду, сбалансированное питание и продукты с медленными углеводами.
Газировка дает быстрый эффект за счёт сахара и добавок, но этот подъём краткосрочный. Более здоровые источники энергии — например, фрукты, цельнозерновые продукты или орехи — работают медленнее, зато дают стабильный результат и не провоцируют резкие скачки глюкозы. Об этом сообщает NEWS.
"Кроме того, чистая вода и напитки без сахара лучше поддерживают водный баланс, особенно после тренировок", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Данилов.
В редких случаях — да, но лучше выбирать более полезные напитки для восстановления.
Оба варианта могут помочь, но чай обычно содержит меньше добавок.
Речь идёт о небольших дозах, а не о больших объёмах.
Из-за резкого скачка сахара в крови может наступить быстрый спад энергии.
