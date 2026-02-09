Без завтрака день идёт наперекосяк: простой алгоритм, который включает аппетит утром

Утро без аппетита — частая проблема, из-за которой многие сознательно пропускают завтрак. Однако специалисты уверены: отказ от первого приема пищи влияет не только на самочувствие, но и на вес. Эндокринолог объяснила, почему важно завтракать и как мягко приучить себя к утреннему приему пищи.
Врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Ольга Каришева отмечает, что завтрак — не формальность, а физиологическая необходимость. Многочисленные исследования связывают регулярный отказ от утреннего приема пищи с повышенным риском набора веса.
Причина проста: если организм не получает энергию утром, в течение дня человек чаще перекусывает высококалорийными продуктами, а вечером склонен к перееданию. В результате аппетит утром снижается еще сильнее, и формируется замкнутый круг.
"Многочисленные научные исследования пытались установить связь между отсутствием завтрака и ожирением — и да, были получены данные, указывающие на склонность к ожирению именно у тех людей, которые по той или иной причине отказывались от завтрака или не успевали позавтракать", — объясняет врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Ольга Каришева.
Специалист подчеркивает: привычку завтракать можно сформировать, даже если утром совсем не хочется есть. Обычно на это уходит около двух недель. Главное — действовать последовательно и не перегружать организм.
Первый шаг — пересмотреть утренний ритуал и дать телу время "проснуться". Аппетит редко появляется сразу после пробуждения, и это нормально.
Рекомендовано начинать день со стакана теплой воды. Это помогает мягко запустить обменные процессы и восполнить потерю жидкости за ночь. Особенно это актуально в жаркое время года и в отопительный сезон, когда организм быстрее теряет влагу.
"Через 15-20 минут после пробуждения можно переходить к завтраку. За это время организм активизируется, а легкий аппетит появляется естественным образом", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Орлова.
По словам врача, завтрак должен быть не просто символическим, а сбалансированным. Оптимальный ориентир — "правило тарелки", при котором рацион делится на три части.
Половину тарелки занимает растительная пища, четверть — белки, еще четверть — сложные углеводы. Такой подход помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживает стабильный уровень энергии.
При регулярном завтраке организм получает энергию равномерно, снижается тяга к сладкому и спонтанным перекусам. Человек легче контролирует порции в течение дня и реже переедает вечером.
Отсутствие завтрака, напротив, часто приводит к скачкам аппетита, выбору быстрых углеводов и поздним плотным ужинам, что может отражаться на весе и общем самочувствии. Об этом сообщает "Здоровье Mail".
Начать с воды и лёгкой еды, постепенно увеличивая порцию.
Оптимально — через 15-20 минут.
Около 25-30% от суточной нормы.
Лучше сбалансированный, который включает белки, овощи и сложные углеводы.
Черный и бежевый уходят в тень: в 2026 году их заменяют глубокие оттенки, которые делают образ дороже и сложнее без яркости.