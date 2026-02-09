Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Данилов

Без завтрака день идёт наперекосяк: простой алгоритм, который включает аппетит утром

Здоровье

Утро без аппетита — частая проблема, из-за которой многие сознательно пропускают завтрак. Однако специалисты уверены: отказ от первого приема пищи влияет не только на самочувствие, но и на вес. Эндокринолог объяснила, почему важно завтракать и как мягко приучить себя к утреннему приему пищи.

Девушка завтракает
Фото: Pravda.Ru by Сергей Данилов is licensed under publiс domain
Почему завтрак нельзя игнорировать

Врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Ольга Каришева отмечает, что завтрак — не формальность, а физиологическая необходимость. Многочисленные исследования связывают регулярный отказ от утреннего приема пищи с повышенным риском набора веса.

Причина проста: если организм не получает энергию утром, в течение дня человек чаще перекусывает высококалорийными продуктами, а вечером склонен к перееданию. В результате аппетит утром снижается еще сильнее, и формируется замкнутый круг.

"Многочисленные научные исследования пытались установить связь между отсутствием завтрака и ожирением — и да, были получены данные, указывающие на склонность к ожирению именно у тех людей, которые по той или иной причине отказывались от завтрака или не успевали позавтракать", — объясняет врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Ольга Каришева.

Как вернуть аппетит по утрам

Специалист подчеркивает: привычку завтракать можно сформировать, даже если утром совсем не хочется есть. Обычно на это уходит около двух недель. Главное — действовать последовательно и не перегружать организм.

Первый шаг — пересмотреть утренний ритуал и дать телу время "проснуться". Аппетит редко появляется сразу после пробуждения, и это нормально.

С чего начать утро

Рекомендовано начинать день со стакана теплой воды. Это помогает мягко запустить обменные процессы и восполнить потерю жидкости за ночь. Особенно это актуально в жаркое время года и в отопительный сезон, когда организм быстрее теряет влагу.

"Через 15-20 минут после пробуждения можно переходить к завтраку. За это время организм активизируется, а легкий аппетит появляется естественным образом", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Орлова.

Каким должен быть правильный завтрак

По словам врача, завтрак должен быть не просто символическим, а сбалансированным. Оптимальный ориентир — "правило тарелки", при котором рацион делится на три части.

Половину тарелки занимает растительная пища, четверть — белки, еще четверть — сложные углеводы. Такой подход помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживает стабильный уровень энергии.

Завтрак и его отсутствие

При регулярном завтраке организм получает энергию равномерно, снижается тяга к сладкому и спонтанным перекусам. Человек легче контролирует порции в течение дня и реже переедает вечером.

Отсутствие завтрака, напротив, часто приводит к скачкам аппетита, выбору быстрых углеводов и поздним плотным ужинам, что может отражаться на весе и общем самочувствии. Об этом сообщает "Здоровье Mail".

Как приучить себя завтракать

  1. После пробуждения выпейте стакан теплой воды.
  2. Дайте организму 15-20 минут, чтобы проснуться.
  3. Начинайте с небольших порций.
  4. Соблюдайте баланс белков, жиров и углеводов.
  5. Старайтесь завтракать в одно и то же время.

Популярные вопросы о завтраке

Что делать, если утром совсем нет аппетита?

Начать с воды и лёгкой еды, постепенно увеличивая порцию.

Через сколько после пробуждения лучше завтракать?

Оптимально — через 15-20 минут.

Сколько калорий должно быть в завтраке?

Около 25-30% от суточной нормы.

Что лучше — плотный завтрак или легкий?

Лучше сбалансированный, который включает белки, овощи и сложные углеводы.

Автор Сергей Данилов
Сергей Олегович Данилов — врач-гастроэнтеролог, специалист по ГЭРБ, язвенной болезни и вопросам питания при заболеваниях ЖКТ, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
