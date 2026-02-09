Аптечка превратится в набор пустышек: причина прячется не в сроках годности

Холодильник часто воспринимается как самое надёжное место для хранения лекарств, но именно он может превратить часть препаратов в бесполезные или даже опасные. Особенно рискованным считается размещение упаковок в дверце, где температура меняется сильнее всего.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лекарства

Почему холод может навредить препаратам

Универсального правила "чем холоднее, тем лучше" для лекарств не существует. Условия хранения каждого средства строго определяются производителем и всегда указаны в инструкции. Нарушение этих требований может привести к утрате терапевтического эффекта.

"Для целого ряда лекарственных средств охлаждение, а особенно заморозка, не только не улучшает сохранность, но и напрямую ведет к потере их терапевтических свойств и даже к образованию опасных для здоровья продуктов распада", — объяснил кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

Он также отмечает, что холодильник опасен не только низкой температурой. Существенную роль играет высокая влажность, которая ускоряет разрушение действующих веществ и может повлиять на безопасность препарата.

Влага, таблетки и риск микроорганизмов

Таблетки, капсулы, порошки и некоторые мази чувствительны к воздействию влаги. При хранении в общем отсеке холодильника без герметичной упаковки они могут отсыревать и менять физико-химические свойства. Это снижает эффективность лекарств и повышает риск микробного роста.

Особенно уязвимыми оказываются препараты на растительной основе и средства с натуральными компонентами. В условиях повышенной влажности такие лекарства разрушаются быстрее и могут стать непригодными к применению раньше срока годности. При этом внешние изменения не всегда заметны сразу.

Что нельзя хранить в холодильнике и как поступать правильно

Отдельную опасность представляет заморозка. Большинство вакцин, инсулин, интерфероны и другие белковые препараты не переносят отрицательные температуры. В них происходит денатурация белков — необратимое изменение структуры молекул, из-за которого средство полностью теряет свои свойства.

"Даже если замёрзший препарат после оттаивания внешне выглядит нормально, его терапевтическая активность может быть потеряна, а применение такого средства становится бессмысленным и небезопасным", — предупредил Алексей Панов.

Также специалист не рекомендует хранить в холодильнике сиропы и водные суспензии без прямого указания в инструкции. Холод может вызвать кристаллизацию компонентов и помутнение раствора, что затрудняет точное дозирование. Если же хранение в холодильнике необходимо, препарат следует держать в герметичном контейнере на средней полке, вдали от дверцы и морозильной камеры — сообщает Газета. Ru.