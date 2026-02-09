Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Кузнецова

Не всё тело нуждается в душе каждый день: зоны, которые требуют ежедневной чистоты

Здоровье

Ежедневный душ — привычка, которую многие считают обязательной, но врачи напоминают: универсального правила здесь нет. Частота водных процедур зависит от образа жизни, климата и состояния кожи, а иногда слишком частое мытьё может даже пересушивать организм. При этом существуют зоны, которые требуют регулярного очищения независимо от графика душа.

Девушка после душа
Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова is licensed under publiс domain
Девушка после душа

Как часто нужно принимать душ

Частота гигиенических процедур должна подбираться индивидуально. Важно учитывать климат, возраст, профессию и то, насколько активно человек двигается в течение дня.

Людям, которые работают в офисе, мало потеют и живут в регионах с умеренной температурой, обычно достаточно принимать душ раз в один-два дня. Такой режим помогает поддерживать чистоту, не перегружая кожу лишним воздействием воды и моющих средств.

Если человек живёт в жарком климате или регулярно занимается спортом, душ может требоваться чаще — иногда даже два раза в сутки. В таких условиях потоотделение усиливается, и кожа быстрее загрязняется.

В переходном возрасте активнее работают потовые и сальные железы, поэтому гигиена становится более важной частью ежедневного ухода.

Какие части тела нужно мыть каждый день

Даже если душ не входит в ежедневный распорядок, есть зоны, которые желательно очищать регулярно. Дерматолог перечислила области, где быстрее всего накапливаются загрязнения и продукты работы потовых желез.

К таким участкам относятся лицо, подмышечные впадины, паховая зона, кисти рук и стопы. Эти места чаще контактируют с внешней средой и создают благоприятные условия для размножения бактерий.

Регулярное очищение особенно важно, если человек носит закрытую обувь, активно двигается или пользуется синтетической одеждой.

Когда душ лучше отложить

Бывают ситуации, когда душ может быть не лучшим решением. Если человек чувствует сильную слабость, болеет или у него высокая температура, важнее сосредоточиться на восстановлении сил. В таких случаях организм и так испытывает нагрузку, поэтому водные процедуры можно временно перенести.

Душ каждый день или раз в два дня

Ежедневный душ чаще подходит людям, которые активно потеют, работают физически или живут в жарком климате. Душ раз в один-два дня чаще выбирают те, кто ведёт спокойный образ жизни и не сталкивается с сильными загрязнениями. При этом ежедневное очищение отдельных зон остаётся важным в любом режиме. Об этом сообщает Gismeteo.

Плюсы и минусы частого мытья

"Слишком частые водные процедуры могут быть полезны, но иногда создают и дополнительные проблемы. Всё зависит от типа кожи и средств ухода." — считает Аллерголог, обозреватель Pravda. ru Моргунова Елена Станиславовна.

Плюсы:

  • помогает избавиться от пота и загрязнений;
  • снижает риск неприятного запаха;
  • поддерживает ощущение свежести, особенно летом.

Минусы:

  • при частом использовании гелей кожа может пересыхать;
  • горячая вода нарушает защитный слой кожи;
  • неправильный уход может вызвать раздражение.

Советы по гигиене 

  1. Ориентируйтесь на климат и уровень активности, а не на "общие нормы".
  2. Ежедневно очищайте лицо, подмышки, паховую область, руки и стопы.
  3. Используйте мягкие средства, особенно если кожа склонна к сухости.
  4. Не злоупотребляйте горячей водой — она пересушивает кожу.
  5. При плохом самочувствии и высокой температуре лучше отложить душ.

Популярные вопросы о ежедневной гигиене

Нужно ли обязательно принимать душ каждый день?

Не всегда. Если человек мало потеет и живёт в умеренном климате, может быть достаточно душа раз в один-два дня.

Какие зоны нужно мыть ежедневно?

Лицо, подмышки, паховую область, кисти рук и стопы.

Почему подросткам нужно мыться чаще?

В подростковом возрасте активнее работают потовые и сальные железы, поэтому кожа быстрее загрязняется.

Когда лучше отказаться от душа?

При сильной слабости или повышенной температуре приоритетом должно быть восстановление самочувствия.

Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы гигиена медицина здоровье уход за кожей профилактика
Новости Все >
Сквозь толпу протиснулся молодой человек и сзади, в упор, выстрелил в затылок губернатора... — писала газета Русское слово 9 февраля 1907 года
Полнота против бедности: что мужчинам и женщинам не нравится друг в друге
Частные дома переходят в цифру: как новый электронный учёт изменит жизнь владельцев
Компас указывает на север не случайно: под Землёй нашли механизм магнитного поля
Там не пустота, а целый мир: под антарктическим льдом нашли тысячи холмов и долин
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Сейчас читают
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Садоводство, цветоводство
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Садоводство, цветоводство
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Недвижимость
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Популярное
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает

Эти три сорта томатов в 2026 году называют главными фаворитами огородников. Какие из них дают плоды до килограмма и как добиться рекордного урожая?

Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Белые кисти свисают, как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Нагар сгорает сам: что происходит с двигателем, если дать ему поработать в пол Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Хотите больше вау-эффекта? 8 кустарников с цветами, которые затмят гортензию
Амазонский мафиозный клан: звери, которые охотятся толпой и топят крокодилов
Амазонский мафиозный клан: звери, которые охотятся толпой и топят крокодилов
Последние материалы
Люди говорят, что вода дышит: озёра Бросно и Чаны снова окутаны жуткими слухами
Азиатская диковинка, цветущая без листьев: мистический акцент для вашего участка
Доставка больше не нужна: наливная пицца готовится быстрее, чем привозят заказ
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Кастрюля простых ингредиентов — и эффект ресторана: луковый суп по-парижски дома
Операция против конца света: под Антарктидой готовят барьер, которого ещё не видел мир
Шоколадный кремовый торт без выпечки: эффектный десерт из простых продуктов
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Эти помидоры называют золотыми не ради цвета: проверенные фавориты для щедрых грядок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.