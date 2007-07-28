Чем жизнь суровее, тем она будет длиннее

Джентльменский набор долгожителя нам хорошо знаком: хорошая экология и климат в месте проживания, размеренный образ жизни, любимый труд (лучше на свежем воздухе), большое количество растительной пищи и позитивный взгляд на жизнь.

Другими словами, если человек будет жить в тесной каморке, в холоде, есть что попало, под постоянным психологическим прессингом, то дожить хотя бы до среднестатистических 58 лет ему будет проблематично. Однако…

Оказывается в Заполярье, где низкая температура, резкое колебание атмосферного давления и геомагнитного поля земли, недостаток солнечного света отчаянно испытывают наш организм на прочность, тоже живут люди, перешагнувшие 100-летний рубеж. А чем объяснить тот факт, что немало людей, прошедших сталинские лагеря, ссылки, доживали затем до весьма преклонного возраста?

Академик Д.Лихачев прожил полных 92 года. А. Солженицына не победили ни лагерные лишения, ни смертельный недуг. Актриса Т. Окуневская, проведя 8 лет в заключении, простилась со своими почитателями на 89 году жизни. А наш всенародный «резидент» Г. Жженов, которого органы отправляли по этапу аж дважды - в 1938 и в 1947 годах, до самой кончины в 90-летнем возрасте выглядел так, как будто всю жизнь прожил на горном курорте.

Сам Георгий Степанович считал, что нельзя озлобляться на людей, что бы не уготовила тебе судьба.

«Я не могу сказать, что в самые страшные годы моей жизни меня питала ненависть. Наоборот: при всем этом хаосе и бардаке я всегда искал в людях положительные черты. Скажем, оперуполномоченный, который на моих глазах расстреливал людей. По отношению ко мне он вдруг стал настоящим человеком - Человеком с большой буквы. Из одного и того же человека можно вытащить черты и Христа и негодяя. Да и от природы я оптимист. Во мне есть вера в человека и в Россию. Баланс, гармония должны восстановиться - я в это верю. Может, это и помогает жить».

Ученые геронтологи, проводившие исследования в районах крайнего Севера, столкнулись с тем, что у людей, доживших до 100 и более лет, были очень нелегкие судьбы. Кто-то пережил тюрьмы и лагеря, кто-то страшный голод, кто-то годами жил в нищете, кто-то перенес потерю детей и близких родственников. Далеко не у всех присутствовали хорошие наследственные факторы, но две вещи объединяли этих людей.

Во-первых, все они подолгу занимались тяжелым физическим трудом, и это, по мнению специалистов, закалило их не только физически, но и психически.

А, во-вторых, все эти люди отличались самообладанием, доброжелательностью, и философским отношением к жизненным невзгодам.

Так что рецепт долголетия от Г. Жженова очень похож на универсальный.

Благотворное влияние физической работы на самочувствие подтверждается и физиологами. Оказывается, физическая нагрузка способствует нейтрализации, так называемых, гормонов стресса, которые в противном случае угнетающе действуют как на центральную нервную систему, так и на синтез белка - основную причину старения организма.

Кандидат биологических наук Ринад Минвалеев добавляет к этому, что возможно феномен долгожительства людей, находившихся в длительной стрессовой ситуации, связан еще и с особенностями Заполярья.

«Там при переходе от полярной ночи к полярному дню восход солнца длится около 60 суток. В этот период у человека усиленно вырабатывается адреналин, и это очень мощное время для программирования и САМОпрограммирования психики, например, на выживание и интенсивную творческую работу после освобождения из лагеря, чем в основном и занимались заключенные в свободное от лесоповала время. И когда они получали свободу, то имели внутри себя заряд огромной мощности на достижение стоящих перед ними целей.

Эту мою теорию, косвенно подтверждает тот факт, что в свое время именно в период заполярного восхода, туда отправляли на сборы спецназ ГРУ. Помимо боевой подготовки, особое внимание уделялось идеологической «накачке» (программированию) в духе преданности КПСС. Было замечено, что человек после таких сборов становился необыкновенно силен, как физически, так и духовно».

Вот и выходит, что чем дискомфортнее условия жизни, тем сильнее - при психологической установке на выживание - мобилизуется организмом резерв своих «спящих» возможностей. Так что, хотите жить долго - объявляйте войну подушкам и «кофию в постель».