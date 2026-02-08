Длительный просмотр экрана бьёт по сердцу: привычка, которая старит организм

Многие воспринимают вечер перед телевизором как безобидный способ расслабиться, но у этой привычки есть скрытые риски. Кардиологи всё чаще говорят о связи длительного просмотра ТВ с проблемами сердца и обмена веществ. Специалист объяснила, сколько времени у экрана считается безопасным и почему важно учитывать не только сам телевизор. Об этом сообщает РИА Новости.

Семья смотрит фильм

Сколько времени можно смотреть телевизор без вреда для сердца

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рекомендует ограничивать просмотр телевизора двумя часами в день. При этом она советует по возможности не включать его в позднее вечернее время, особенно непосредственно перед сном.

По словам специалиста, превышение этого времени само по себе не всегда критично, однако в сочетании с другими факторами может негативно отражаться на состоянии сердечно-сосудистой системы.

В чём основная проблема привычки смотреть ТВ

Кардиолог подчёркивает, что дело не столько в излучении экрана, сколько в сопутствующем образе жизни. Просмотр телевизора часто сопровождается малоподвижным положением и приёмом пищи, которая редко соответствует принципам здорового питания. В результате усиливается гиподинамия, а риск метаболических нарушений растёт — особенно если человек игнорирует даже короткую активную ходьбу.

Во время таких "телевизионных" перекусов в рационе нередко преобладают фастфуд, жирные и жареные продукты. Это увеличивает калорийность питания и способствует набору веса, особенно при отсутствии физической активности.

"Длительное сидение без смены позы ухудшает венозный отток и повышает нагрузку на сосуды, а мозг при этом получает меньше стимулов для поддержания тонуса", — считает врач-невролог, обозреватель Pravda. ru Артём Валерьевич Синицын.

Факторы риска для сердца и сосудов

Юлия Маршинцева перечислила ключевые причины, повышающие вероятность развития инфарктов и инсультов. Среди них — сидячий образ жизни, низкая физическая активность и регулярное переедание. Существенную роль играет инсулинорезистентность, которая часто формируется на фоне избыточного веса и абдоминального ожирения.

Такие состояния нередко развиваются у людей, которые проводят много времени перед телевизором, практически не двигаясь. В долгосрочной перспективе это может привести к артериальной гипертензии, сахарному диабету второго типа и образованию атеросклеротических бляшек в сосудах.

Почему вредно смотреть телевизор перед сном

Отдельное внимание врач уделила просмотру телевизора в вечерние часы. В этот период организм начинает вырабатывать мелатонин — гормон, сигнализирующий о наступлении сна и помогающий заснуть. Если перед сном смотреть телевизор, процесс его выработки может нарушаться — как и при избытке кофеина во второй половине дня.

"Даже умеренное световое и эмоциональное возбуждение вечером сдвигает фазу сна, а хронический недосып напрямую связан с ростом сердечно-сосудистых рисков", — считает врач-психиатр, обозреватель Pravda. ru Мария Александровна Литвинова.

Это смещает фазу засыпания, ухудшает качество сна и косвенно влияет на работу сердца и общее самочувствие.

Сравнение привычек: активный отдых и телевизор

Активные формы отдыха, такие как прогулки, лёгкие упражнения или растяжка, способствуют нормализации давления и улучшению обмена веществ. Длительный просмотр телевизора, напротив, усиливает гиподинамию и повышает риск метаболических нарушений. Баланс между экранным временем и движением считается ключевым фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Советы по безопасному просмотру телевизора

Ограничивайте просмотр двумя часами в день. Делайте перерывы и вставайте каждые 30-40 минут. Не совмещайте просмотр с плотными приёмами пищи. Избегайте телевизора за 1-2 часа до сна.

Популярные вопросы

Можно ли смотреть телевизор каждый день?

Да, при умеренной длительности и достаточной физической активности.

Что вреднее для сердца — телевизор или смартфон?

Опаснее совокупность факторов: неподвижность, позднее время и нарушение сна.

Чем заменить вечерний просмотр ТВ?

Подойдут прогулки, чтение, лёгкая зарядка или расслабляющие процедуры, например тёплый душ.