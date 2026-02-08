Шапка с витрины — билет в кожный кошмар: чем можно заразиться при обычной примерке

Покупка одежды и аксессуаров может оказаться не такой безобидной, как кажется. Иногда вещь, которую примеряли десятки людей, становится источником неприятных кожных проблем. Особенно это касается головных уборов и одежды, которая соприкасается с открытыми участками тела.

Почему примерка вещей может обернуться проблемами

Товары часто хранятся на общих складах и проходят через множество рук. Одежду и аксессуары могут неоднократно примерять, а затем возвращать обратно в оборот. В результате ткань контактирует с кожей разных людей, и на ней могут оставаться возбудители заболеваний.

Особенно уязвимы шапки, шарфы и вещи, которые соприкасаются с волосами. Подобные ситуации напоминают риски, которые обсуждаются и в других бытовых историях, связанных с инфекциями и недостаточной обработкой предметов.

"Через головные уборы и одежду возможна передача не только микозов, но и бактериальных инфекций, педикулеза или чесотки", — считает Аллерголог, обозреватель Pravda. ru Моргунова Елена Станиславовна.

Какие заболевания могут передаваться через одежду

В подобных условиях человек может столкнуться с грибковыми заболеваниями — микозами. Они поражают кожу и волосы и нередко требуют длительного лечения. Также через ткань могут распространяться паразитарные заболевания, включая чесотку и педикулез.

Важно помнить, что симптомы не всегда появляются сразу: иногда зуд и раздражение возникают спустя несколько дней. В этом случае человек может не связать проблему с недавней покупкой.

Химия в ткани тоже играет роль

Риск связан не только с микроорганизмами. Некоторые изделия могут содержать остатки химических веществ, применяемых при производстве. В частности, речь идет о формальдегиде и красителях, которые способны провоцировать аллергические реакции.

Подобные раздражения нередко становятся причиной контактного дерматита. Особенно осторожными стоит быть людям с чувствительной кожей и склонностью к аллергии, а также тем, кто уже сталкивался с сезонными проблемами вроде зимнего ухода за кожей.

История, которая привлекла внимание

Ранее рассказывали о случае, когда женщина столкнулась с выпадением волос после примерки шапки, купленной на маркетплейсе. Позже у нее диагностировали грибковую инфекцию. История стала напоминанием о том, что даже обычная примерка может обернуться неприятными последствиями. Об этом сообщает "АиФ-Москва".

Советы по безопасной покупке одежды

Стирайте вещи перед первым использованием. Головные уборы по возможности обрабатывайте паром. Не примеряйте шапки на голую голову. Избегайте покупки белья без предварительной стирки. При зуде или высыпаниях обращайтесь к врачу.

Популярные вопросы о безопасности примерки одежды

Можно ли заразиться чесоткой через одежду?

Да, теоретически это возможно, особенно если вещь контактировала с кожей зараженного человека и сразу попала к другому покупателю.

Что опаснее — примерка шапок или курток?

Шапки и другие головные уборы считаются более рискованными, так как контактируют с кожей головы и волосами, где легко передаются грибки и паразиты.

Достаточно ли просто проветрить вещь после покупки?

Нет, проветривание не уничтожает грибки и паразитов. Надежнее стирка, обработка паром или химчистка.