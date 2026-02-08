Шапка с витрины — билет в кожный кошмар: чем можно заразиться при обычной примерке

Покупка одежды и аксессуаров может оказаться не такой безобидной, как кажется. Иногда вещь, которую примеряли десятки людей, становится источником неприятных кожных проблем. Особенно это касается головных уборов и одежды, которая соприкасается с открытыми участками тела.
Товары часто хранятся на общих складах и проходят через множество рук. Одежду и аксессуары могут неоднократно примерять, а затем возвращать обратно в оборот. В результате ткань контактирует с кожей разных людей, и на ней могут оставаться возбудители заболеваний.
Особенно уязвимы шапки, шарфы и вещи, которые соприкасаются с волосами. Подобные ситуации напоминают риски, которые обсуждаются и в других бытовых историях, связанных с инфекциями и недостаточной обработкой предметов.
"Через головные уборы и одежду возможна передача не только микозов, но и бактериальных инфекций, педикулеза или чесотки", — считает Аллерголог, обозреватель Pravda. ru Моргунова Елена Станиславовна.
В подобных условиях человек может столкнуться с грибковыми заболеваниями — микозами. Они поражают кожу и волосы и нередко требуют длительного лечения. Также через ткань могут распространяться паразитарные заболевания, включая чесотку и педикулез.
Важно помнить, что симптомы не всегда появляются сразу: иногда зуд и раздражение возникают спустя несколько дней. В этом случае человек может не связать проблему с недавней покупкой.
Риск связан не только с микроорганизмами. Некоторые изделия могут содержать остатки химических веществ, применяемых при производстве. В частности, речь идет о формальдегиде и красителях, которые способны провоцировать аллергические реакции.
Подобные раздражения нередко становятся причиной контактного дерматита. Особенно осторожными стоит быть людям с чувствительной кожей и склонностью к аллергии, а также тем, кто уже сталкивался с сезонными проблемами вроде зимнего ухода за кожей.
Ранее рассказывали о случае, когда женщина столкнулась с выпадением волос после примерки шапки, купленной на маркетплейсе. Позже у нее диагностировали грибковую инфекцию. История стала напоминанием о том, что даже обычная примерка может обернуться неприятными последствиями. Об этом сообщает "АиФ-Москва".
Да, теоретически это возможно, особенно если вещь контактировала с кожей зараженного человека и сразу попала к другому покупателю.
Шапки и другие головные уборы считаются более рискованными, так как контактируют с кожей головы и волосами, где легко передаются грибки и паразиты.
Нет, проветривание не уничтожает грибки и паразитов. Надежнее стирка, обработка паром или химчистка.
