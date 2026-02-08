Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда расчёска пугает количеством волос: тесты помогают, но ответ прячется глубже

Многие замечают, что волосы начинают редеть или терять привычный объём, и первым делом задумываются об анализах. Однако такой подход не всегда даёт быстрый и понятный ответ, предупреждают специалисты. Трихолог объясняет, когда обследования действительно нужны и как действовать при усиленном выпадении. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Фото: Pravda.Ru by Елена Морозова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему анализы не назначают сразу

Трихолог и дерматовенеролог клиники трихологии "Доктор волос" Олег Бучаров отмечает, что пациенты чаще всего приходят с жалобами на ухудшение качества волос и визуальную потерю густоты. При этом решение о диагностике невозможно принять без очной консультации.

Врач сначала собирает анамнез, осматривает кожу головы, уточняет образ жизни, питание, уровень стресса и сопутствующие заболевания. Волосы чувствительно реагируют на изменения в организме, особенно связанные с гормональным фоном и обменом веществ.

"Решение о том, какие анализы необходимы, врач может принять только после сбора анамнеза, осмотра и уточняющих вопросов", — рассказал трихолог Олег Бучаров.

Можно ли по анализам предсказать облысение

По словам специалиста, универсальных тестов, которые позволяли бы заранее определить риск облысения, не существует. Чаще всего всё происходит наоборот: человек сначала замечает активное выпадение волос, а уже затем обращается за медицинской помощью.

Обследования помогают не предсказать проблему, а выявить возможные причины — дефициты, гормональные нарушения или системные сбои в организме, которые отражаются на состоянии волос и кожи головы.

"При нарушениях работы щитовидной железы или инсулинорезистентности волосы часто становятся одним из первых индикаторов неблагополучия", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.

Базовые анализы при выпадении волос

Несмотря на индивидуальный подход, в практике есть стандартный набор исследований, который врачи используют чаще всего. Он позволяет оценить общее состояние организма и выявить факторы, влияющие на рост волос.

"Золотым стандартом остаются клинический и биохимический анализы крови", — пояснил Олег Бучаров.

В них обращают внимание на уровень общего белка, ферритина, показатели щитовидной железы и половых гормонов. В отдельных случаях дополнительно оценивают витамин D и витамины группы B, необходимые для нормальной работы волосяных фолликулов.

Как результаты анализов влияют на лечение

Трихолог подчёркивает, что сами по себе анализы не являются лечением. Они лишь помогают врачу понять, какие внутренние процессы могут провоцировать выпадение волос.

На основе данных обследований и клинической картины подбирается тактика — от коррекции питания и образа жизни до восстановления кожи головы и поддержки фолликулов.

Какие процедуры применяют при выпадении волос

В зависимости от показаний применяются мезотерапия, PRP-терапия и аппаратные методики. Они улучшают микроциркуляцию, питание фолликулов и общее состояние кожи головы. Процедуры всегда дополняют, а не заменяют работу с внутренними причинами.

Сравнение диагностики и процедур при выпадении волос

Анализы помогают выявить системные причины проблемы. Процедуры воздействуют локально. Максимальный эффект достигается при сочетании диагностики, коррекции образа жизни и правильно подобранного лечения.

Советы при усиленном выпадении волос

  1. Обратитесь к трихологу при заметной потере объёма.
  2. Не сдавайте анализы без консультации.
  3. Следуйте рекомендациям по уходу и питанию.
  4. Рассматривайте процедуры только после диагностики.

Популярные вопросы

Нужно ли сдавать анализы при любом выпадении волос?

Нет, необходимость определяет врач после осмотра.

Какие анализы назначают чаще всего?

Клинический и биохимический анализы крови, ферритин и гормоны.

Что эффективнее — анализы или процедуры?

Они работают в комплексе и дополняют друг друга.

Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
