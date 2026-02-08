Хлору достаточно секунды: как неправильная уборка запускает токсичную реакцию

Даже привычная уборка может обернуться серьёзными рисками для здоровья, если не учитывать состав чистящих средств. Некоторые популярные продукты способны негативно влиять на дыхательную систему, особенно при неправильном использовании. Врач предупреждает: опасность часто недооценивают. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Какие вещества в бытовой химии вредят лёгким

Терапевт Дмитрий Демидик обратил внимание на хлорсодержащие чистящие средства, которые широко применяются для уборки ванных комнат, кухонь и санузлов. По его словам, пары таких веществ раздражают дыхательные пути и при высокой концентрации могут вызывать химические ожоги слизистой.

"Наибольший риск несут хлорсодержащие препараты, способные вызвать раздражение дыхательных путей и даже химический ожог", — отметил врач Дмитрий Демидик.

Не меньшую угрозу представляют средства для мытья стёкол и поверхностей, в составе которых есть аммиак или нашатырный спирт. При вдыхании они образуют едкий щелочной газ, повреждающий слизистые оболочки носа, горла и бронхов.

"При регулярном контакте с парами бытовой химии у пациентов нередко формируется хроническое раздражение бронхов, особенно у людей с астмой и аллергическими заболеваниями", — считает врач-пульмонолог, обозреватель Pravda. ru Людмила Ивановна Артамонова.

Кислоты и растворители: скрытые последствия

Кислотные чистящие составы, часто используемые для удаления накипи и известкового налёта, выделяют пары, которые раздражают слизистую и лёгочные альвеолы. При регулярном контакте это может приводить к хроническому воспалению дыхательных путей.

Растворители, входящие в состав некоторых универсальных средств, оказывают токсическое воздействие не только на лёгкие, но и на центральную нервную систему. Особенно опасны они в плохо проветриваемых помещениях, где концентрация паров быстро нарастает.

Почему нельзя смешивать чистящие средства

Отдельно специалист подчеркнул риск одновременного использования разных продуктов для уборки. Смешивание бытовой химии может привести к образованию опасных соединений.

"Даже кратковременное вдыхание газов, образующихся при смешивании хлора и аммиака, может привести к токсическому поражению лёгких и потребовать срочной медицинской помощи", — считает врач-токсиколог, обозреватель Pravda. ru Игорь Владимирович Седов.

Кроме того, соединение хлорсодержащих веществ с кислотами вызывает выделение токсичного хлорного газа, который опасен даже при кратковременном вдыхании и может потребовать медицинского вмешательства.

Сравнение чистящих средств по риску для дыхания

Средства с хлором эффективно справляются с бактериями, но наиболее агрессивны для лёгких. Аммиачные составы быстрее испаряются и активно раздражают слизистые. Кислотные продукты действуют точечно, однако их пары опасны при частом использовании. Более щадящими считаются нейтральные и экологичные средства, не содержащие летучих токсичных компонентов.

Советы по безопасной уборке

Всегда читайте состав и инструкции на упаковке. Не смешивайте разные чистящие средства. Работайте в перчатках и при хорошем проветривании. При чувствительных лёгких выбирайте средства без хлора и аммиака.

Популярные вопросы

Как выбрать безопасное средство для уборки?

Стоит отдавать предпочтение продуктам с нейтральным pH и без резкого запаха.

Можно ли использовать хлорные средства ежедневно?

Частое применение нежелательно из-за риска раздражения дыхательных путей.

Что делать при вдыхании резких паров?

Необходимо выйти на свежий воздух и при ухудшении самочувствия обратиться к врачу.